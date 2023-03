Cluburi închise pentru că au permis un număr mai mare de persoane. Arafat: Nu putem păzi fiecare local

Blocarea căilor de evacuare se sancţionează cu amendă ce poate ajunge la 30.000 - 100.000 de lei şi închiderea pentru două luni a respectivului local, iar responsabilitatea revine celui care administrează, potrivit DSU.

„Responsabilitatea este a celui care administrează localul, noi când constatăm luăm măsuri şi măsura închiderii este o măsură de protecţie a populaţiei, pentru că asta înseamnă că există un risc major acolo prin nerespectarea unor reguli. Legea a fost şi este foarte clară în acest sens, dacă ai un număr (n.r. de persoane) care este stabilit şi toţi au un număr în autorizaţiile lor în documentele de la primărie, unde declară că ei sunt pentru 100 - 200 de oameni, dacă depăşeşti cu până la 10%, este o amendă foarte serioasă, iar în cazul în care depăşeşti 10%, este 30.000 până la 100.000 de lei, plus închidere două luni, lucru care a fost practicat. Iar odată ce s-a închis nu se redeschide decât după două luni, şi acolo unde e nevoie de autorizare nu se mai deschide decât după ce ai autorizarea”, a precizat Arafat la încheierea Săptămânii Protecţiei Civile, eveniment organizat de MAI, citat de Agerpres.

Raed Arafat a făcut această precizare în contextul unei întrebări privind măsurile care se iau împotriva celor care blochează căile de evacuare în restaurantele din Centrul Istoric, unde se constată zilnic acest lucru.

„Nu putem păzi fiecare amplasament”

Arafat a adăugat că pompierii verifică continuu aceste probleme, însă a precizat că este imposibil să păzeşti permanent fiecare amplasament cu un pompier sau un poliţist.

„Colegii de la pompieri merg şi fac verificări, legea prevede că dacă se eliberează în faţă ieşirea de urgenţă înseamnă că este ok. Nimeni nu ştie după ce pleacă persoana de la control dacă persoana este atât de iresponsabilă să blocheze din nou ieşirea de urgenţă. Dacă vedeţi ieşiri de urgenţă blocate anunţaţi şi o să vină colegii să verifice. Este imposibil, nu putem păzi fiecare amplasament cu un pompier sau un poliţist acolo. Pompierii merg şi fac verificările. La sfârşitul anului trecut, dacă nu greşesc, 15 cluburi au fost închise, în mod deosebit, pentru un număr mai mare de persoane decât cel permis în incintă, lucru care este extrem de grav. Riscăm să repetăm alte catastrofe numai prin faptul că în loc să am 100, am 300 înăuntru şi când am o urgenţă, să nu poată să iasă şi să se calce în picioare şi să moară călcaţi unii de ceilalţi. Asta o explicăm de foarte mult timp, controalele vor continua. Acţiunile IGSU au avut loc şi au luat măsuri serioase, amenzi şi închidere acolo unde s-a impus. Şi acest lucru se va continua, nu a fost o acţiune unicat, facem acţiuni continue", a conchis Arafat.

Potrivit acestuia, o măsură care ar putea fi implementată prin lege este cea a afişării obligatorii de către fiecare local a numărului maxim de persoane admis în incintă.

Cu o zi înainte, Raed Arafat a precizat că populaţia din România nu este anunţată înainte de producerea cutremurelor, pentru că nu este pregătită şi s-ar crea panică, tot în conferință de presă.