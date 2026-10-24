Rectorul Universității Al I. Cuza din Iași anunță măsuri după arestarea preventivă a lui Alexandru Toader. Contractul lectorului va fi suspendat

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), Liviu-George Maha, a anunțat sâmbătă, 24 octombrie, că situația lui Alexandru Toader va fi analizată luni, după arestarea preventivă a acestuia. Contractul de muncă al lectorului de la Facultatea de Drept, acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente, va fi suspendat.

Liviu-George Maha Foto: Facebook/Liviu-George Maha

„În contextul informațiilor legate de reținerea și, ulterior, arestarea preventivă a domnului Alexandru Toader, reafirm, în numele Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ, încurajând și făcând, totodată, un apel ca studenții să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cele legate de hărțuirea sexuală sau acțiuni asociate acestui domeniu”.

Rectorul UAIC a precizat că, decizia instanței privind arestul preventiv atrage automat suspendarea contractului de muncă.

„În consecință, a fost convocată pentru luni dimineața o ședință a Consiliului Facultății de Drept, la care voi participa, în care vor fi identificate măsurile necesar a fi aplicate imediat pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată negativ.

Respectăm prezumția de nevinovăție și nu vom comenta aspectele aflate în cercetare penală. În același timp, Comisia de etică va continua procedurile deja în curs și, dacă vor fi identificate eventuale probleme de reglementare, ne asumăm responsabilitatea de a revizui mecanismele interne de prevenire și sesizare a hărțuirii, astfel încât astfel de semnalări să primească un răspuns rapid în condiții de maximă siguranță și confidențialitate în ceea ce privește victimele acesteia”

Rectorul a subliniat că siguranța și demnitatea studenților reprezintă o prioritate și a amintit proiectul UNISAFE, derulat în acest an pentru prevenirea și combaterea discriminării de gen, hărțuirii și abuzului în mediul academic.

Alexandru Toader, arestat preventiv pentru hărțuire sexuală și viol

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași și fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, 24 octombrie, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

Potrivit acuzațiilor, acesta le-ar fi făcut avansuri după ce tinerele nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, a transmis Parchetul, fără a preciza însă numele lui Alexandru Toader.

Ancheta a început în toamna anului 2025, după publicarea unui articol în Reporter de Iași despre acuzațiile aduse lectorului Alexandru Toader.

În noiembrie, Facultatea de Drept l-a suspendat din activitățile didactice, iar ulterior acesta a fost reținut. Cele două studente care au reclamat faptele suspectează că ar putea exista și alte victime.

Tudorel Toader acuză un „atac” la adresa sa

Într-o postare publicată vineri, 23 octombrie, pe Facebook, Tudorel Toader a susținut că acuzațiile fac parte dintr-un demers care, de fapt, îl vizează pe el şi că o avocată care ar avea câteva dosare penale se foloseşte de fiul său, pentru a-şi rezolva propriile probleme legale.

El susţine că avocata este cea care le-a convins pe cele două studente să dea declarații nefavorabile fiului său, pentru a-și îmbunătăți propria situație juridică.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader, care a mai afirmat că, de când fiul său este cadru didactic la Facultatea de Drept, ar fi existat mai multe episoade pe care le consideră atacuri la adresa acestuia.

Tudorel Toader a susținut, de asemenea, că fiul său ar fi fost pus în situația de a se apăra fără să fi cunoscut anterior acuzațiile și fără să fi avut posibilitatea de a propune probe în apărare.