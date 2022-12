Aeroportul internațional Galați-Brăila, inclus în Bugetul pe anul 2023. Ce sumă a fost alocată

Galațiul și Brăila vor primi 15 milioane de lei de la bugetul de stat pentru realizarea studiului de fezabilitate al aeroportului internațional și pentru pregătirea studiilor asociate, au stabilit miercuri, 15 decembrie, parlamentarii.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

„Facem un nou pas înainte, iar faptul că vom primi fonduri de la bugetul de stat pentru studiile necesare arată că proiectul aeroportului este unul serios, bine structurat, care iată că are sprijinul autorităților de la București și care este pe lista de investiții majore. Și mai arată ceva – seriozitatea și implicarea deosebită a celor două comunități pentru ca, după zeci de ani de așteptare, acest vis al gălățenilor și brăilenilor să devină realitate”, a transmis Fotea, pe Facebook.

O asociere de 17 firme, printre care și Universitatea ”Dunărea de Jos„ Galați, va face „studii topografice, arheologice, geotehnice, hidrogeologice, de mediu, obstaculare și hidrologice”.

Totodată, în cadrul aceluiași contract, se vor realiza și activități de proiectare pentru terminal cargo și de pasageri, proiectare piste, sisteme de instalații, sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, instalații electrice și proiectare-relocare utilități.

Aeroportul Galați-Brăila se va construi în zona Braniştea şi va transporta, în special, marfă. Acesta va fi singurul aeroport din România care va avea activitate principală de cargo.

Autoritatea Aeronautică, parteneră în proiect

Autoritatea Aeronautică din România a avut discuţii anul acesta cu reprezentanţii consiliilor judeţene din Galaţi şi Brăila şi va intra în parteneriat pentru construcţia unui aeroport regional în zona respectivă, a transmis directorul general Nicolae Stoica.

„În 2020 am încheiat anul financiar cu o pierdere de 16 milioane de lei. Am fost forţaţi să luăm măsuri. Am mers pe un buget aprobat cu o pierdere de 14,8 milioane de lei şi cu măsuri active. Am înţeles că, pentru a ne putea reveni, trebuie să ne modernizăm. Am luat măsuri de modernizare. Am înţeles totuşi că prin aceste măsuri voi avea duşmani, schimbând radical direcţia autorităţii. Mi-am asumat. Ne-am digitalizat 90% dintre procese. Singurele documente ale Autorităţii care se mai semnează prin semnătură olografă sunt cele care ţin de resursa umană", a spus Stoica, la Conferinţa Anuală şi Adunarea Generală a Asociaţiei Aeroporturilor din România.

Aeroportul din judeţul Galaţi va deservi zona de sud-est a României şi cea de sud a Republicii Moldova.