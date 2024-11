Aderarea României la Schengen terestru: Întâlnire, vineri, între România, Austria şi Bulgaria

Miniştrii afacerilor interne din România, Bulgaria, Ungaria şi Austria se reunesc, vineri, la Budapesta, pentru discuţii informale legate de data la care ar urma să aibă loc intrarea României şi Bulgariei în Schengen terestru.

Dosarul Schengen este încă în lucru. FOTO Shutterstock

Pe 22 noiembrie, cu două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale, Ungaria găzduieşte, la Budapesta, un summit informal al miniștrilor de Interne ai Austriei (Gerhard Karner), României (Marian-Cătălin Predoiu) și Bulgariei (Atanas Ilkov).

Discuţiile vor pregăti ședința Consiliului JAI din 12 decembrie, din Luxemburg, unde este așteptată decizia politică la nivel european privind intrarea deplină a României și Bulgariei în spațiul Schengen.

Cătălin Predoiu, anunța, săptămâna aceasta, că a avut o nouă discuție, prin videoconferință, cu Atanas Ilkov, ministrul de Interne bulgar, discuție care a urmat unei întrevederi avute de ministrul român al Afacerilor Interne în data de 18 noiembrie, la Viena, cu ministrul federal de Interne al Republicii Austria, Gerhard Karner.

„Cei doi demnitari au făcut o trecere în revistă a principalelor evoluții în dosarul Schengen și au analizat etapele următoare în legătură cu acest obiectiv, în perspectiva apropiatei întrevederi de la Budapesta din data de 22 noiembrie 2024, a miniștrilor de Afaceri Interne din România, Ungaria, Republica Bulgaria și Republica Austria”, preciza un comunicat transmis marți, MAI.

Discuțiile au relevat contribuția României și Bulgariei la asigurarea securității frontierelor externe ale UE, combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

„Ambele discuții (...) cu omologii austriac și bulgar, Gerhard Karner și Atanas Ilkov, au fost foarte utile și constructive în perspectiva dosarului Schengen. Am făcut progrese, dar dosarul este încă în lucru, nu există încă o decizie luată. Lucrăm în continuare, la maximă capacitate, întreaga echipă de dosar a MAI, pentru realizarea obiectivului de țară Schengen”, a declarat Cătălin Predoiu.

„Un pas înainte în perspectiva Consiliului JAI din 12 decembrie, de la Bruxelles",

Miercuri, 20 noiembrie, ministrul de Interne a avut o discuţie, în sistem de videoconferinţă, cu omologul său ungar, Sandor Pinter, pe tema aderării ţării noastre la spaţiul Schengen cu frontierele terestre, oficialul român susţinând că s-au creat premise "bune" pentru reuniunea care va avea loc, vineri, la Budapesta, la care va participa şi comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, potrivit Agerpres.

„Cu această discuţie de astăzi am încheiat un set de trei întâlniri succesive cu ministrul austriac, Gerhard Karner, ministrul bulgar, Atanas Ilkov, şi ministrul ungar, Sandor Pinter, în care am avut ca obiectiv armonizarea poziţiilor, astfel încât întâlnirea de la Budapesta să rezulte într-un nou pas înainte pentru aderarea României la Schengen cu frontierele terestre. Toate aceste trei convorbiri s-au desfăşurat foarte bine şi ne-am atins obiectivul, respectiv crearea unor premise bune pentru discuţia de la Budapesta. Voi continua să lucrez alături de colegii mei cu maximă intensitate pentru aderarea României la Schengen aşa cum am făcut-o încă de la preluarea mandatului, astfel încât reuniunea de la Budapesta să fie un succes şi să reprezinte un pas înainte în perspectiva Consiliului JAI din 12 decembrie, de la Bruxelles", a transmis Cătălin Predoiu pe 20 noiembrie 2024.

Amintim că premierul Marcel Ciolacu a postat, marți, pe contul său X un mesaj prin care anunţă că este încrezător că România va deveni membru cu drepturi depline în spaţiul Schengen până la sfârşitul acestui an.

La nivelul Uniunii Europene, şi noul comisar pentru migrație Magnus Brunner, desemnat de Austria, a declarat că este în favoarea includerii României şi Bulgariei în spaţiul Schengen.

Câte țări fac parte din spațiul Schengen

În prezent, spațiul Schengen acoperă peste patru milioane de kilometri pătrați, cu o populație de aproape 420 de milioane de persoane, și include 27 de țări ( 23 dintre cele 27 de state membre ale UE și toate statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția)

La 1 ianuarie 2023, Croația a devenit cea de a 27-a țară membră cu drepturi depline a spațiului Schengen. ​

La 30 decembrie 2023 Consiliul a convenit să elimine controalele la frontierele aeriene și maritime interne cu Bulgaria și România. Ambele state membre aplică integral acquis-ul Schengen de la 31 martie 2024. De la această dată au fost eliminate controalele la frontierele aeriene și maritime interne. După această primă etapă, Consiliul ar trebui să ia o nouă decizie pentru a stabili o dată de eliminare a controalelor la frontierele terestre interne.