Un tânăr agent de poliție, în vârstă de 24 de ani, a fost transportat inconștient la spital, după un impact violent produs în această după-amiază pe podul Apolodor (DN 39A). Mașina de serviciu pe care o conducea a intrat din plin în remorca unui TIR oprit în coloană.

Maşina de poliţie s-a înfipt sub remorca TIR-ului. Foto: Facebook Andreea Filip

Accidentul a avut loc marți, 10 noiembrie, în jurul orei 15:40. Tânărul, încadrat la Serviciul Siguranță Transporturi Agigea din promoția iunie 2024, era singur în autospecială și se afla în timpul programului de lucru. Potrivit primelor informații, agentul circula în regim normal, fără semnalele acustice și luminoase pornite, dinspre autostrada A4 către Poarta 10 a Portului Agigea.

La urcarea pe podul Apolodor, din motive încă necunoscute, polițistul nu a mai reușit să evite un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, oprit pe prima bandă în coloana de camioane care așteptau să intre în port.

Impactul a fost extrem de puternic, iar autospeciala a intrat parțial sub remorca TIR-ului. Echipajele de salvare sosite la fața locului l-au găsit pe tânărul agent inconștient și l-au transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

1/4 accident masin politie 02 Facebook Andreea Filip jpg Foto: Facebook Andreea Filip

Polițiștii au deschis o anchetă și au întocmit un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.