 „A devenit extrem de ieftin”. Nicușor Dan, avertisment despre un fenomen care poate schimba dezbaterea publică | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„A devenit extrem de ieftin”. Nicușor Dan, avertisment despre un fenomen care poate schimba dezbaterea publică

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan avertizează că modul în care sunt folosite rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru democrație. Șeful statului atrage atenția că mesajele legitime pot fi acoperite de voci plătite pentru a amplifica anumite opinii.

Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: X

„Cea mai puternică provocare cu care se confruntă democrația în aceste zile este comunicarea pe rețelele sociale”, a transmis Nicușor Dan, marți, 20 octombrie, într-un mesaj publicat pe platforma X, în urma discuțiilor despre statul de drept din cadrul forumului Rule of Law.

Președintele Nicușor Dan a ridicat problema modului în care poate fi protejat principiul fundamental al democrației, „o persoană, o voce, un vot”, fără a fi afectate libertatea de exprimare și libertatea de asociere.

Nicușor Dan: „A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci”

Șeful statului consideră că posibilitatea de a amplifica artificial anumite mesaje în mediul online reprezintă o problemă la care trebuie să reflecteze toți cei preocupați de funcționarea democrației și de respectarea statului de drept.

„Constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care acoperă o voce legitimă și asta este o chestiune la care fiecare dintre noi, preocupați de democrație și de statul de drept, trebuie să reflectăm”, a scris Nicușor Dan.

În opinia sa, statul de drept nu poate funcționa fără mecanisme care să reglementeze în mod echitabil relațiile dintre cetățeni, stat și instituții.

Președintele a subliniat că protestele și exprimarea publică a nemulțumirilor sunt mijloace democratice legitime, însă acestea trebuie însoțite de dialog și de disponibilitatea de a ajunge la un compromis.

„Și protestul, și strigătul sunt mijloace democratice legitime, și ele trebuie să fie folosite, numai că este nevoie și de dialog, și de compromis pentru consens”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a avertizat că, în absența dialogului, societatea riscă să se fragmenteze în grupuri care își susțin propriile convingeri fără să mai găsească un teren comun.

„Altfel, avem o societate în care fiecare bulă rămâne cu strigătul ei, fapt care nu poate să ofere premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituții, reguli cu aspirațiile oamenilor”, a transmis președintele.

În finalul mesajului, Nicușor Dan a explicat că statul de drept înseamnă, într-un limbaj accesibil, domnia legii. El a subliniat totodată importanța controlului reciproc între instituții, pentru prevenirea abuzurilor și pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

„Este important să creăm o societate în care instituțiile se controlează între ele, astfel încât să prevină derapajele, să se ajute unele pe altele să funcționeze mai bine, în beneficiul cetățeanului”, a conchis șeful statului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
digi24.ro
image
Parchet Bistrița: „Elevul de 13 ani avea însemne legionare, nu are remușcări. Motivat de faptul că îl considera indian”
stirileprotv.ro
image
Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
gandul.ro
image
De ce a căzut Revolut? Ce s-a întâmplat și ce spune compania despre banii clienților
mediafax.ro
image
Prima promisiune pe care a făcut-o premierul Luca Niculescu are legătură cu sportul. Ce i-a transmis lui David Popovici și medaliaților olimpici și mondiali
fanatik.ro
image
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
libertatea.ro
image
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
digisport.ro
image
Elisabeta Lipă, Camelia Potec şi Andreea Marin, premiate la Gala Business Lounge. Și ziarul Click! a luat Premiul pentru excelență în jurnalism
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe
observatornews.ro
image
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
cancan.ro
image
Cât a ajuns pensia medie în Rusia? Nu există comparație cu sumele încasate de pensionarii români!
newsweek.ro
image
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
playtech.ro
image
Când va fi prezentat Nicolae Stanciu. U Cluj pregătește alte două transferuri tari
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
digisport.ro
image
Aurelian Temișan a insistat doi ani pentru un omagiu adus Angelei Similea. Ce s-a întâmplat după punerea în vânzare a biletelor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul momentului privind marele cutremur ce va avea loc în România! Gheorghe Mărmureanu a avertizat
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Medici: Probabil cel mai bun aliment pentru oase puternice
click.ro
image
De ce nu are Maya, fiica Mirelei Retegan, o relație la 25 de ani. Ce spune despre viața ei amoroasă
click.ro
image
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
click.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Meghan Markle profimedia 1143555418 jpg
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui
okmagazine.ro
William Bligh și alți 18 marinari, lăsați în derivă de Fletcher Christian și de răzvrătiții de pe Bounty. Acvatintă din 1790 de Robert Dodd
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor
image
Medici: Probabil cel mai bun aliment pentru oase puternice

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui