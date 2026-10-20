„A devenit extrem de ieftin”. Nicușor Dan, avertisment despre un fenomen care poate schimba dezbaterea publică

Președintele Nicușor Dan avertizează că modul în care sunt folosite rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru democrație. Șeful statului atrage atenția că mesajele legitime pot fi acoperite de voci plătite pentru a amplifica anumite opinii.

Președintele Nicușor Dan Foto: X

„Cea mai puternică provocare cu care se confruntă democrația în aceste zile este comunicarea pe rețelele sociale”, a transmis Nicușor Dan, marți, 20 octombrie, într-un mesaj publicat pe platforma X, în urma discuțiilor despre statul de drept din cadrul forumului Rule of Law.

Președintele Nicușor Dan a ridicat problema modului în care poate fi protejat principiul fundamental al democrației, „o persoană, o voce, un vot”, fără a fi afectate libertatea de exprimare și libertatea de asociere.

Nicușor Dan: „A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci”

Șeful statului consideră că posibilitatea de a amplifica artificial anumite mesaje în mediul online reprezintă o problemă la care trebuie să reflecteze toți cei preocupați de funcționarea democrației și de respectarea statului de drept.

„Constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care acoperă o voce legitimă și asta este o chestiune la care fiecare dintre noi, preocupați de democrație și de statul de drept, trebuie să reflectăm”, a scris Nicușor Dan.

În opinia sa, statul de drept nu poate funcționa fără mecanisme care să reglementeze în mod echitabil relațiile dintre cetățeni, stat și instituții.

Președintele a subliniat că protestele și exprimarea publică a nemulțumirilor sunt mijloace democratice legitime, însă acestea trebuie însoțite de dialog și de disponibilitatea de a ajunge la un compromis.

„Și protestul, și strigătul sunt mijloace democratice legitime, și ele trebuie să fie folosite, numai că este nevoie și de dialog, și de compromis pentru consens”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a avertizat că, în absența dialogului, societatea riscă să se fragmenteze în grupuri care își susțin propriile convingeri fără să mai găsească un teren comun.

„Altfel, avem o societate în care fiecare bulă rămâne cu strigătul ei, fapt care nu poate să ofere premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituții, reguli cu aspirațiile oamenilor”, a transmis președintele.

În finalul mesajului, Nicușor Dan a explicat că statul de drept înseamnă, într-un limbaj accesibil, domnia legii. El a subliniat totodată importanța controlului reciproc între instituții, pentru prevenirea abuzurilor și pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

„Este important să creăm o societate în care instituțiile se controlează între ele, astfel încât să prevină derapajele, să se ajute unele pe altele să funcționeze mai bine, în beneficiul cetățeanului”, a conchis șeful statului.