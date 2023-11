Vremea extremă închide școlile. Despre ce județe este vorba

Elevii din Tulcea, Brăila și Galați nu vor merge luni, 27 noiembrie, la școală din cauza condițiilor meteorologice extreme. Autoritățile au anunțat că sunt anulate cursurile din toate unitățile de învățământ din județul Brăila, din județul Galați și din municipiul Tulcea.

Luni, cursurile se vor muta în mediul online, acolo unde este posibil, pentru elevii din județul Brăila și din municipiul Tulcea, deoarece școlile vor fi închise din cauza viscolului.

Conform unei hotărâri de CJSU, luni, 27 noiembrie, sunt anulate cursurile în toate unitățile de învățământ din județul Brăila, precum și cele din municipiu.

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, în data de 27.11.2023, în județul Brăila, inclusiv municipiul, se vor suspenda cursurile unităților de învățământ în format fizic, iar acolo unde există posibilitatea, se vor desfășura în format online”, a transmis Adin Boboc, subprefectul județului Brăila, pe Facebook.

De altfel, și Primăria Tulcea a luat o astfel de decizie

”Sunt foarte multe sesizări cu privire la arborii doborâți de vântul foarte puternic. Echipele de intervenție sunt pe teren și preiau fiecare sesizare. Hotărâre CJSU: Luni se suspendă cursurile la școlile din municipiu”, ne informează o postare de pe pagina de Facebook a instituției.

Și în județul Galați școlile se vor închide, iar elevii vor recupera orele ulterior

”Având în vedere faptul că județul Galați se află sub avertizare de cod Roșu până la ora 16:00, am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și am decis ca în data de 27 noiembrie 2023 să fie suspendate cursurile în toate unitățile de învățământ din județul Galați. Orele vor fi recuperate ulterior , pe baza deciziei Inspectoratului Școlar”, transmite subprefectul de Brăila Gavril Claudiu Sorin, pe Facebook.

Meteorologii au emis avertizări de vreme rea, viscol și zăpadă pentru mai multe județe din țară, pentru duminică, până la ora 16:00. Codul roșu de viscol este valabil pentru județele Constanța, Brăila, Tulcea și Galați.

Din cauza codului roșu de viscol și a vizibilității foarte reduse, toate drumurile naționale din județele Brăila și Galați au fost închise. În aceste județe ninge abundent, iar vântul bate cu 100 de km/oră și spulberă zăpada.

Mai multe drumuri naționale și județene din România au fost închise din cauza condițiilor meteo extreme. În munții Făgăraș, din județul Sibiu, gradul de avalanșă în munții Făgăraș a crescut de la 3 la 5, la altitudini de peste 1.800 de metri, potrivit ultimelor informații de la ANM.