Secretele alegerii activităților extrașcolare pentru copii, explicate de specialiști. Care sunt principiile de bază care trebuie urmate de părinți

Copiii ar trebui să meargă doar la activitățile extra-școlare pentru care au aptitudini și de care sunt pasionați, sunt de părere specialiștii. În plus, acestea nu trebuie să răpească copilului timpul de relaxare sau de pregătire școlară. La activitățile impuse apare inevitabil suprasolicitarea.

Aproape că nu există copil, mai ales în zonele urbane care să nu aibă activități extrașcolare. Adică, pe lângă școală, de obicei practică un sport sau alte tipuri de activități culturale, artistice sau științifice, de la trupe de teatru pentru adolescenți, la cercuri de robotică, pictură, dansuri sau canto. De multe ori, mai ales în familiile cu oarecare stabilitate financiară, copiii sunt trimiși să facă mai multe activități într-o zi, uneori din domenii diferite, de exemplu pian, baschet și eventual teatru sau dansuri. Sunt și cazuri în care copiii aproape nu mai au timp liber, din cauza programului prea încărcat, iar părinții ajung să concureze în numărul și diversitatea de activități extrașcolare pe care le oferă copiilor. Specialiștii spun că aceste activități extrașcolare sunt o armă cu două tăișuri. Sunt necesare, spun aceștia, în societatea în care trăim, dar dacă nu sunt respectate o serie de principii, efectele sunt contrare, chiar cu implicații negative, pe termen lung pentru copil. Pe scurt, spun atât profesioniștii din educație dar și psihologii, activitățile extrașcolare și intensitatea sau frecvența lor trebuie tratată cu maximă seriozitate și responsabilitate de părinți.

”Copiii aceia devin o comunitate”

Cristina Bălăucă, inspector școlar general adjunct, profesor cu experiență la Colegiul Național ”Mihai Eminescu„ din Botoșani, unul dintre cele mai bune din Moldova, dar și mamă de olimpic internațional, spune că activitățile extrașcolare sunt esențiale într-o perioadă în care copiii sunt tot mai atrași de tehnologie, la modul excesiv. Iar cel mai important beneficiu al activităților extrașcolare, pe lângă descoperirea sau perfecționarea unor aptitudini, este ocazia de a socializa, de a învăța să lucreze în echipă, de a-și găsi prieteni reali și nu doar virtuali.

„Acum copiii au alte oportunități. Dacă noi aveam doar jocurile inventate de noi, acum au fost multe jocuri mai ales în zona virtuală. Acolo și socializează, este micro-universul lor. Nu este rea tehnologia, internetul, nici măcar jocurile video, dacă totul se face cu o limită cu măsură, o alternare cu realitatea. Actvitățile extrașcolare reușesc să-i scoată din zona asta virtuală, reușesc să-i aducă la un loc, să-i facă să socializeze. Acest lucru este foarte important. Pentru că ei, la aceste activități extrașcolare, mai ales dacă presupun colectivitate, își fac prieteni. De exemplu, un atelier de teatru, un club de dezbateri, copiii aceia devin o comunitate a lor. Acolo unde au activitatea extrașcolară, se întâlnesc, vorbesc, și nu numai decât pe domeniul respectiv, își pot clarifica anumite probleme pe care, nu le pot discuta cu părinții. Asta trebuie să facem noi acum, să le oferim copiilor noștrii posibilitatea de a socializa. Ținuți în casă, puși să învețe, imediat găsesc o altă preocupare, iar de cele mai multe ori preocuparea respectivă se regăsește în domeniul virtual.”, spune Cristina Bălăucă.

Psihologul și logopedul Laura Dănilă, de la Centrul de Sănătate Mintală Copii din Botoșani, spune că folosirea dispozitivelor este o realitate pe care nu o putem ignora, dar imersiunea în lumea virtualului trebuie alternată obligatoriu cu experientele reale. „Trebuie să existe un echilibru. Adică să facă, dincolo de jocuri și alte activități. Să poată socializa în mod real, nu virtual, să facă sarcini în viața reală, să citească, să meargă la diferite evenimente în familie”, spune Laura Dănilă. Iar activitățile extrașcolare sunt modalitatea perfectă de a-i capacita dincolo de console, pc-uri sau telefoane mobile.

Pasiunea copilului pe primul loc

Cu toate acestea specialiștii spun că activitățile extra-școlare pot deveni o povară pentru copil dacă nu se respectă niște principii simple. Prima regulă de aur este plăcerea copilului de a desfășura aceea activitate. Să nu ducem copiii la activități impuse. ”Activitățile extra-școlare sunt benefice dacă sunt dorite de copil. Noi părinții îi oferim alternative, ” uite poți să faci asta, poți să faci cealaltă”, dar el trebuie să aleagă ce-și dorește. Activitatea pe care i-am oferit-o sau impus-o noi, nu va avea același rezultat. Copilul trebuie încurajat să facă activitatea pe care și-o dorește.Dar dacă faci lucrurile cu pasiune, vă spun din experiența mea de om, că nu simți oboseala.”, spune Cristina Bălăucă. Dacă copilul este obligat să facă activitățile impuse de părinți, acesta va deveni obosit, surmenat, suprasolicitat.

„Dacă sunt lucurri impuse, că trebuie,, că așa spune mama și tata, intervine plictiseala. Nu știu dacă ați sesizat, dar oboseala este mai accentuată atunci când ești plicitisit. Când trebuie să faci ceva ce ție nu-ți place.”, adaugă profesorul botoșănean. În momentul când copilul este pus să facă multe activități pentru care nu are o pasiune anume și intervine oboseala, efectele pot fi serioase. De la probleme cu performanța școlară și până la stres accentuat și automat predispoziție pentru anxietate sau depresie. „ Dacă suntem atenți și alternăm lucrurile poate că nu intervine suprasolicitarea, dar dacă nu suntem atenți, riscăm să nu mai dea randament școlar, să fie mereu într-o agitație continuă, cu alte complicații. Ajunge să facă pe plac părinților și ajunge să încerce din toate și să nu ducă la bun sfârșit nimic. Riscăm să dezvoltăm superficialitatea. Sunt situații în care sunt duși de părinți doar pentru a ține blazonul familiei. Să facă performanță doar fiindcă așa vor părinții. Și atunci lucrurile pot lua o altă turnură„, spune psihologul Laura Dănilă.

Copilul spune când este prea mult

Specialiștii spun că în goana lor după numeroase activități activități extrașcolare la care să-și ducă copiii, părinții ar trebui să fie atenți la performanța lui școlară, la starea de spirit dar și la nivelul de oboseală al copilului. În plus, trebuie să-l asculte. Adică, dacă copilul spune că nu mai vrea la o activitate, atunci totul ar trebui să se oprească acolo. ”Dacă părinții reușesc să-i aducă mai multe activități, iar copilul vrea să reunțe la una dintre ele, trebuie lăsat să renunțe. Trebuie văzut dacă nu interferează cu programul școlar, dacă are timp de relaxare, de odihnă, care este foarte important”, spune profesorul botoșănean. ”Părinții trebuie să fie atenți să vadă dacă copilul face față. Dacă nu există suprasolicitare, dacă se observă oboseală. Dacă are abilități native pentru sport, muzică, și altele, șii a reușit să-și descopere acele abilități, sunt de acord să le urmeze așa cum dorește dar până la momentul la care el simte că poate face față.”, adaugă Laura Dănilă.

O paletă largă de activități pentru descoperirea pasiunilor

Specialiștii spun că părinții ar trebui să-i ofere o paletă largă de activități și experiențe copilului mic pentru a-și descoperi pasiunile, aptitudinile. ”Copilului mic îi este greu să descopere de unul singur. De aceea părinții oferă copiilor o paletă mai largă de activități, pentru a putea să-și descopere abilitățile. Când copilul este mai mare își alege singur activitățile și ar trebui ascultat și încurajat. ”, precizează Cristina Bălăucă. Totodată specialiștii spun că este foarte important pentru părinți să observe, la rândul lor, copilul mic, pentru a vedea către ce are aplecare. Sunt și cursuri opționale pentru părinți prin care sunt învățați cum să descopere de timpuriu abilitățile copiilor și pentru a-i trimite țintit către activitățile care li se potrivesc. ” Tot mai mulți părnți merg la aceste cursuri opționale pentru a-i ajuta, să descopere de timpuriu abilitățile copilului și să le dezvolte. Pentru că ce te faci dacă copilul merge odată de două ori la o activitate și mai apoi abandonează, apoi la alta, și alta, și tot așa. Este ca o defilare pe la tot felul de cursuri.”, spune Laura Dănilă.