Roboții și simulatoarele, viitoarele atracții din școli. „Sunt din ce în ce mai puțini profesori reticenți”

Peste 1.100 școli din toată țara se vor dota cu aparatură și echipamente considerate aproape de domeniul SF cu doar câțiva ani în urmă. Elevii trebuie „ținuți în priză”, sunt de acord profesorii, iar predarea clasică nu mai este de ajuns.

Dotarea cu laboratoare a unităților de învățământ este o necesitate, spun profesorii care, în multe școli, aproape că nu mai aveau cu ce lucra. A venit pandemia, demonstrând cât de puțin pregătită era școala românească pentru predarea în sistem online sau hibrid, pentru ca la finalul celor doi ani și mai bine de restricții și încercări să apară și oportunitățile de tot felul pentru dotarea școlilor cu dispozitive care mai de care mai performante.

Responsabilii din școli admit că nu folosesc nici astăzi la capacitate maximă aparatura achiziționată, fie de școală, fie de primărie, în ultimii doi ani, însă pe de altă parte generațiilor actuale de elevi nu le mai poate fi captată atenția predând doar în sistem clasic. Tabla de lemn sau fibră de sticlă a fost înlocuită cu tabla interactivă în multe școli, pasul următor fiind dotarea laboratoarelor în care se pregătesc în special elevii de liceu cu tehnică disponibilă astăzi mai mult la angajatori.

„Am optat pentru truse și aparate moderne, esențiale pentru noi. Nu ne-am permis până acum”

Peste 1.100 de unități de învățământ primesc finanțare de minimum 60.000 euro fiecare pentru dotarea cu laboratoare. Banii sunt nerambursabili, nu necesită co-finanțare și sunt asigurați prin mecanismele PNRR. Pentru multe școli, nevoite să se „cârpească” anual, este șansa pe care n-au avut-o niciodată. Diverși sponsori au mai finanțat achiziția câte unui aparat sau reabilitarea unui laborator sau a unei săli de clasă, însă nevoile nu s-au epuizat.

Liceul Tehnologic Metalurgic din Slatina a îndeplinit criteriile cerute de programul care se derulează prin intermediul Ministerului Educației și va amenaja și dota nu unul, ci două laboratoare noi. Fiecare are o componentă pentru disciplinele din trunchiul comun și una destinată specializărilor tehnice.

Pe lângă display, imprimante 3D, ochelari VR, scannere și roboți cu braț multifuncțional, alături de alte elemente de tehnică modernă, un laborator va avea un simulator auto, iar celălalt va fi dotat cu truse speciale pentru profilul electric, având în vedere că liceul are în oferta educațională, și sunt și extrem de cerute pe piață muncii, calificări din acest domeniu.

„Noi avem un simulator, dar a expirat softul, ne tot chinuim. Am optat pentru unul nou. Pe partea electrică am menționat truse și aparate moderne pe care noi nu le avem și sunt esențiale pentru domeniu. Nu ne-am permis, n-am avut resurse să le achiziționăm până acum. Pe domeniul mecanic am avut tot felul de dotări, inclusiv prin intermediul sponsorilor, și atunci am zis că dacă tot la mecanic există, să dotăm și segmentul electric”, a precizat directorul-adjunct al liceului, Dana Țîrcomnicu.

Din cei 60.000 euro/laborator vor fi achiziționate și piese adecvate de mobilier.

Laboratoarele vor putea fi folosite, în baza unei programări astfel încât clasele să nu se suprapună, de către toți profesorii școlii. „Toți profesorii care vor dori, nu putem să obligăm pe nimeni, vor putea să-și desfășoare aici ore”, a mai precizat Țârcomnicu.

De la șevalet, la soft-uri profesionale de design grafic

Chiar și în școlile în care fiecare elev are tabletă, fiecare profesor are propriul laptop asigurat de școală, iar în fiecare clasă sunt sisteme all-in-one este loc de mai mult și mai modern. Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina, singurul din județ care are în planul de școlarizare, pe lângă clase de teoretic, și clase de pedagogic și de arte, licitează în prezent pentru dotarea a două laboratoare.

Un laborator nou de informatică va fi amenajat, iar pentru elevii pasionați de arte se pregătește un laborator cu tehnică de ultimă generație pentru acest domeniu. Vor fi achiziționate vizualizoare hibride, tablete grafice, softuri profesionale pentru design grafic, aparate foto profesionale, kit-uri de lumină de studio cu umbrelă cu LED etc..

„Cred că vor aduce plus-valoare muncii la catedră”, spune directorul liceului, prof. Adina Gruia. Adaptând școala la interesele elevului și la realitatea de pe piața muncii totul va deveni mult mai atractiv, este convinsă profesoara.

Programul SmartLab are și o componentă de pregătire a cadrelor didactice pentru folosirea noilor tehnologii, iar pasul este absolut necesar, pentru că, deși puțini, mai sunt și profesori reticenți. „Marea lor majoritate au adoptat predarea folosind noile tehnologii. Este adevărat, ca în orice colectiv, există și reticenți, dar sunt din ce în ce mai puțini. Am avut în cadrul liceului multe cursuri de formare pentru cei care nu aveau abilitățile digitale necesare și să știți că se constată o îmbunătățire și o creștere a numărului celor care folosesc tehnologia”, a mai spus prof. Gruia.

Profesorii sunt aproape obligați să-și adapteze stilul de predare, pentru a mai putea să le capteze elevilor lor atenția.

„Se mai poate preda clasic, asta-i clar, nu știu cât mai este de atractiv însă, pentru că elevii sunt obișnuiți cu alte standarde, ei au deja competențe digitale crescute și este păcat să nu valorificăm competențele lor în procesul de predare”, mai spune directorul Adina Gruia, întrebată fiind dacă elevilor de astăzi li se mai poate preda în sistem clasic.

Un simulator care să țină pasul cu timpurile, alături de alte componente tehnologice moderne, vor ajunge, tot prin programul SmartLab, și la Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” din Caracal.

Este una dintre puținele unități de învățământ din județul Olt care mai pregătește forță de muncă pentru agricultură, iar clasele de mecanică sunt printre cele mai solicitate.