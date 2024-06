REPORTAJ Evaluare Națională 2024. Problema care le-a dat elevilor bătăi de cap. Profesor: „Vizează gândirea logică” VIDEO

Absolvenții claselor a VIII-a au susținut joi, 27 iunie 2024, proba la Matematică în cadrul examenului de Evaluare Națională 2024. O problemă pe care învață să o rezolve în clasa a V-a le-a dat multora bătăi de cap.

Părinții absolvenților de gimnaziu și-au așteptat emoționați copiii să iasă de la a doua probă a examenului de Evaluare Națională 2024, cea la Matematică. Și la simulările pe care le-au susținut în clasa a VIII-a tot Matematica este cea care le-a dat celor mai mulți dintre ei bătăi de cap, așa că presiunea și-a spus cuvântul.

Alături de părinți, în curtea Școlii Gimnaziale „Eugen Ionescu” din Slatina, una dintre școlile de top din județul Olt, a fost și profesoara de Matematică Oana Krista. A discutat mai întâi cu părinții pe marginea subiectelor apărute între timp pe Internet, iar primii elevi care au terminat proba și au ieșit din sala de examen nu au făcut altceva decât să confirme așteptările, dar și temerile profesoarei.

„A fost decent. Nu foarte greu”

Prima elevă care a ieșit din sala de examen a apreciat subiectele ca fiind „cât de cât greuțe”. „Nu au fost nici foarte ușoare, dar nici foarte grele. A fost decent, nu foarte greu. La Română mă aștept undeva la 7-8 și la Matematică... Au fost câteva grile care m-au pus în dificultate, eu sper că măcar un 6-7 să iau, la dificultatea subiectului”, a spus adolescenta.

La câteva minute au ieșit și alți colegi, unii dintre ei mai optimiști și mai încrezători că vor avea note bune.

Mai mulți au menționat în schimb că o anume problemă le-a pus ceva dificultăți. „Haos a fost!”, a răspuns scurt un elev.

„A fost destul de dificilă proba la Mate, așa mi s-a părut. Greu de înțeles n-au fost, dar au fost mai greu de rezolvat. (...) Haos mă refer pentru că n-am făcut primul exercițiu, cu băncile și elevii. Nu l-am înțeles, adică am înțeles ce mi se cere dar n-am știut cum să procedez mai departe. În rest, am făcut destul de Ok, și la geometrie și la alegebră”, a spus elevul. Se așteaptă la o notă de 8, ceea ce-i va permite, crede, să ajungă la liceul dorit.

„Nu citesc textul”

Profesoara Oana Krista spune că departajarea elevilor se va face la problemele de geometrie. Subiectul a fost chiar mai ușor decât cel de la simulare, însă vor fi și elevi care nu s-au descurcat foarte bine.

„Algebra nu a oferit surprize. (...) Departajarea se va face categoric la subpunctele de tip B la geometrie, unde cei care au lucrat probabil că vor avea note bune și foarte bune. (...)”, a declarat prof. Krista.

Profesoara a comentat și cu privire la problema de algebră care i-a pus în dificultate pe elevi, deși astfel de probleme se lucrează încă din clasa a V-a.

Iată ce le cerea problema de la subiectul al III-lea, punctul 1:

„Dacă elevii unei clase se așază câte 2 în fiecare bancă din laboratorul de fizică, atunci rămân 3 elevi în picioare. Dacă elevii se așază câte 4 în bancă, atunci rămân 5 bănci libere și o bancă în care stă un singur elev.

a)Verifică dacă în acea clasă pot fi 30 de elevi . Justifică răspunsul dat.

b) Determină numărul băncilor din laboratorul de fizică” este enunțul problemei care i-a pus pe mulți în dificultate.

„Este o problemă care vizează gândirea logică și acolo avem ceva probleme în general. Am lucrat cu siguranță toți la clasă, însă din păcate nu știu de ce elevii au această reticență față de problemele de acest tip”, a spus profesoara.

Profesorii au însă și explicații pentru ceea ce se întâmplă, chiar dacă nu vorbesc oficial despre asta. A fost, în primul rând, o problemă cu un text destul de lung, iar mulți copii l-au citit în grabă și au refuzat să-l mai „traducă” matematic. „Un anunț de angajare a scăzut de la 28 secunde, cât dura acum o vreme să citești un text de angajare, la 17 secunde, pentru că adulții nu mai citesc. Adulții nu mai citesc. Și atunci, subiectele cu text mult... Sar peste cuvinte, așa facem și noi în cazul unui text lung și fac și ei la fel”, explică un profesor.

„Într-adevăr, în fiecare an pentru unii este o sperietoare. Dar nu este cazul. Eu le-am spus mereu: notați-vă necunoscuta cea care nu este variabilă, cea care este constantă. Și se rezolvă rapid. Unii încearcă să deseneze băncuțe, dar încearcă ceva, alții, când văd bănci și elevi nici nu se apucă de rezolvat, spunându-și că e imposibilă”, a explicat un alt profesor care a venit de asemenea să-și aștepte elevii la ieșirea din sala de examen și să-i ajute să se evalueze.

Concluzia profesorilor este că acei copii care s-au pregătit cu seriozitate vor obține note mari. Este greu în schimb să evaluezi pe baza a ceea ce spun copiii imediat după ieșirea din sala de examen. „Din experiența mea ca profesor, nu ne bazăm pe ceea ce spunem, ci ne bazăm pe ceea ce apare ca barem. Ei spun că au făcut, ulterior se răzgândesc, își mai dau seama că e incomplet, că ceva n-au spus, dar eu spun că rezultatele trebuie să fie bune și foarte bune, pentru că s-au pregătit copiii, i-am pregătit, i-am susținut”, a conchis prof. Oana Krista.