Provocările sistemului educațional din România, percepute de speakerii Dare to Learn drept reale oportunități de învățare

Speakerii locali și internaționali ai Dare to Learn – cel mai mare eveniment din Europa dedicat profesorilor, trainerilor în HR, managerilor și antreprenorilor – încurajează cadrele didactice, precum și restul personalului de învățământ pre-universitar și universitar din România să abordeze diferit provocările cu care adesea se confruntă în activitatea educațională.

Provocările pot fi transformate în tot atâtea oportunități, cu ajutorul unor metode și tehnici moderne de învățare, testate și aplicate de cei mai buni experți în educație din țară și la nivel global, lideri care se vor reuni, în toamnă, pentru prima dată pe aceeași scenă, la prima ediție a evenimentului Dare to Learn.

„La Dare to Learn, nu ai prelegeri, ci modele care demonstrează că se poate și că acolo unde se poate, vom adapta", consideră Radu Szekely, Președinte al Fundației Dare to Learn și organizator al evenimentului Dare to Learn, fost Secretar de Stat în Ministerul Educației și co-fondator al Școlii Finlandeze ERI Sibiu.

Una dintre cele mai semnalate și acute probleme din cadrul sistemului de învățământ autohton, abordate totodată și de organizatorii și speakerii Dare to Learn, în cadrul conferinței de anunțare a acestui eveniment (în aprilie a.c.), îl reprezintă abandonul școlar, care are o pondere trei ori mai mare în mediul rural decât la nivel național. Radu Szekely, Președintele Fundației Dare to Learn, atrage atenția asupra acestui fenomen aflat în creștere: „Avem și noi zone izolate în care elevii nu ajung foarte ușor la școală și, încercând să-i aducem spre aceeași școală, care poate nu li se mai potrivește, nu reușim să-i facem să rămână în școală. Abandonul școlar a tot crescut. Noi ne propunem să găsim un model care să se potrivească generației de astăzi, care nu vrea să stea poate două ore în autobuz sau în microbuz ca să meargă la școală". Această problemă ar putea fi transformată într-o oportunitate, subliniază Szekely, cu ajutorul unei metode dezvoltate de o altă expertă și speaker la Dare to Learn 2024 – Victoria Colbert.

După ce a studiat sociologia și educația în America Latină și în Statele Unite, la mijlocul anilor '70, Victoria s-a întors în Columbia pentru a introduce Escuela Nueva (Școala Nouă), un model care îmbina elementele pe care le studiase. Cu ajutorul acestei abordări, ea a transformat școlile rurale disfuncționale în școli care se conectau cu elevii, dezvoltau aptitudini relevante, erau legate de viața comunității și le ofereau elevilor o învățare participativă și în ritm propriu. Modelul a funcționat, strategia de introducere a acestei abordări s-a dovedit eficientă, iar Ministerul Educației a făcut din el o politică națională, implementându-l în 18.000 de școli rurale din Columbia.

O școală care să vorbească aceeași limbă

Liliana Romaniuc, de asemenea organizator al evenimentului Dare to Learn și președinte al Asociației Române de Literație (ARL România), menționează deopotrivă beneficiile pentru profesorii din România privind participarea în cadrul evenimentului din toamnă și interacțiunea lor cu liderii globali în educație. „Cred că Dare to Learn este mai mult decât un eveniment. E o mișcare prin care încercăm să sprijinim școlile și sistemul educațional din România. Mai bine zis, să le ajutăm să conștientizeze această nevoie de transformare, de inovare, de învățare", a punctat Romaniuc. Aceasta consideră că John Hattie, unul dintre cei mai cunoscuți experți mondiali în educație, care va fi prezent la București, a pus punctul pe i: "Factorii care influențează cel mai mult învățarea sunt profesorii, profesorul și calitatea predării. Sperăm să fie o provocare și, în egală măsură, o invitație adresată, dar și o responsabilitate transmisă profesorilor noștri de a privi către ce ne spun studiile și cercetările în legătură cu factorii care influențează cel mai mult învățarea."

Liliana Romaniuc consideră că și alte provocări, adesea percepute drept reale probleme ale sistemului de învățământ din România, pot fi transformate în fantastice oportunități: "Al doilea lucru pe care ni-l propunem este să ducem factorii aceia care influențează cel mai mult învățarea în clasele noastre. Al treilea lucru pe care John Hattie îl propune este să măsurăm impactul. Pentru că s-ar putea să folosim metode și să aplicăm instrumente care să nu dea rezultate în demersurile noastre didactice. Și noi să nu știm lucrul acesta, pentru că nu măsurăm, nu evaluăm. Așa se explică, de altfel, și faptul că multe dintre demersurile bune din sistemul educațional autohton nu au sfârșit bine, tocmai pentru că nu am evaluat și măsurat impactul. Iar al patrulea lucru pe care John Hattie îl propune este această abordare colaborativă la nivelul școlii. Nu este suficient ca doar un profesor să dorească să facă lucruri, ci este nevoie de o întreagă echipă pedagogică, de leadership-ul școlii care să vorbească aceeași limbă astfel încât învățarea să devină vizibilă, iar școala să devină un spațiu în care fiecare copil să progreseze în învățare”, conchide Liliana Romaniuc.

Reducerea inechităților din educație

Iuliana Pielmuș, Director Executiv al Teach for România și organizator al evenimentului Dare to Learn, accentuează importanța actului educațional și modul în care o aparentă barieră poate deveni o oportunitate de învățare, cu ajutorul profesorilor. „Noi lucrăm în special cu profesorii și directorii din școlile publice vulnerabile. În România și în celelalte 60 de țări în care este prezentă rețeaua Teach for All, avem aceeași prioritate - reducerea inechităților din educație", precizează Iuliana Pielmuș.

„Nu doar în România, în majoritatea țărilor din lume, imaginea de ansamblu și datele statistice medii nu reușesc să releve o realitate din ce în ce mai prezentă – decalajele în creștere, inclusiv în ceea ce privește rezultatele academice și șansele la o formare de calitate, între comunitățile vulnerabile și cele cu acces la resurse financiare. Elevul mediu nu există, este un produs imaginar. Avem o diferență enormă – și nu doar în România – între performanțele și oportunitățile disponibile elevilor din mediile vulnerabile și cele ale colegilor lor care vin din orașele mari și din familii înstărite. În România, diferența de învățare este echivalentul a peste trei ani de școală. Este o barieră dificil de spart, dar nu imposibil. Un profesor bine pregătit, care știe să lucreze împreună cu comunitatea, care știe să se uite la copil și la potențialul lui într-un mod care îi dă șanse, poate sparge acest cerc vicios”, punctează Pielmuș.

Cu AI-ul în prima bancă

Elena Lotrean, Director al Finnish Teacher Training Centre și partener al evenimentului Dare to Learn, explică rolul inteligenței artificiale atât în cadrul evenimentului din toamnă, cât mai ales în școli. „Îl vom avea invitat pe Zack Kass, una dintre cele mai strălucite și mai inovatoare minți din domeniul inteligenței artificiale, unul dintre cei care au pus osul la Open AI, cea mai faimoasă platformă de profil. Acum există în lume peste 10.000 de astfel de platforme și aplicații pe care le putem folosi, unele gratuite, altele cu plată. Din această nevoie, am creat un curs fundamental de inteligență artificială pentru profesori, pentru a vedea cum să ne apropiem de această resursă, să o folosim pentru ceea ce ne dorim, să producem învățare, să creștem calitatea actului educațional și să dăm acces câtor mai mulți elevi și studenți la ceea ce înseamnă o educație de calitate”, conchide Elena Lotrean.

Începând cu 1 mai a.c., accesul la evenimentul Dare to Learn din 25 și 26 octombrie 2024 a fost deschis și publicului larg (altor categorii profesionale, cu excepția celor din învățământ), online, pe platforma www.d2l.ro. Mai multe informații despre pachetele de participare se găsesc aici.

Evenimentul Dare to Learn este rezultatul unui parteneriat între Fundația Dare to Learn, Asociația Română de Literație (ARL România), Teach for Romania și Finnish Teacher Training Centre.

