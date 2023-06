Noi negocieri cu sindicatele din Educație la Guvern

O nouă rundă de negocieri cu sindicatele din învățământ va avea loc astăzi la Guvern, potrivit programului premierului Nicolae Ciucă. Întâlnirea va avea loc începând cu ora 12:00 la Palatul Victoria.

Un nou protest masiv al profesorilor este programat, astăzi, 9 iunie, în Capitală. Mitingul este programat între orele 11:00-16:00, potrivit anunțului sindicaliștilor.

Inițial, dascălii și-au dat, ca punct de întâlnire, Piața Victoriei. După ce se strâng aici, urmează să se deplaseze, similar cu protestul precedent, din 30 mai, către Palatul Cotroceni. Traseul este însă unul diferit și anume: Bd. Nicolae Titulescu – urcare pod Basarab – str. Grozăvești – Bd. Geniului.

Între orele 11:00 – 12:00, participanții la miting se vor aduna în Piaţa Victoriei. De la ora 12:30, până la ora 15:00, vor parcurge traseul: Piaţa Victoriei – Bulevardul Nicolae Titulescu – Pod; Basarab – str. Grozăveşti – Bulevardul Geniului – Statuia Leu.

Între orele 15:00 – 16:00, adunarea publică va avea loc în zona Statuii Leu. Pe durata de desfăşurare a manifestației se vor folosi bannere, pancarte și mijloace audio, cu respectarea legislației în vigoare.

De la începutul grevei generale din Educație, acesta este cel de-al treilea protest. Sindicaliștii preconizează participarea a aproximativ 20.000 de oameni.

Ciucă le cere profesorilor să pună capăt grevei

Premierul României, Nicolae Ciucă, a precizat că Guvernul a venit cu măsuri atât de creșteri salariale, dar și prin care sunt vizate îmbinătățirea condițiilor din sistemul de învățământ.

„În demersurile care au fost asumate politic - proiectul România educată, dar și pachetul de legi ale educației, am căutat să dăm încredere că educația și sănătatea sunt priorități pentru Coaliția de guvernare”, a precizat premierul.

„Tot ce am discutat și asumat în întâlnirile cu liderii de sindicat a fost concretizat într-o serie de documente - solicitările salariale și investițiile în educație (...) Am elaborat OUG în ședința de guvern anterioară. Am convenit că există solicitări care trebuie să dea încredere că aceste măsuri trebuie concretizată. Am înțeles și această suspiciune, dar în momentul de față au avut un partener onest și angajat pentru a rezolva aceste probleme. Împreună cu președintele Camerei Deputaților, cu miniștri de linie am adoptat aceste măsuri și vom continua să le materializăm în aceste documente solicitate de personalul din educație”, a completat liderul de la Palatul Victoria.