Profesorii, obligați să declare în scris că nu-și meditează propriii elevi. Părinte: „Sperăm să dispară inechitatea la clasă”

Profesorii sunt obligați să-și asume în scris, până la finalul anului, că nu oferă meditații contra cost elevilor de la clasele la care predau. Declarația de interese, care trebuie depusă până la 31 decembrie, nu va stopa fenomenul însă îi va determina pe dascăli să fie imparțiali la clasă, spun experții.

„Vorbim despre o procedură simplă, rapidă și obligatorie și care urmărește un scop precis”, a declarat pentru „Adevărul” Dan Tita, președintele Asociației Părinților din sectorul 1 al Capitalei. Să fie vorba despre stoparea fenomenului meditațiilor? „Nu. Nu ai cum să lupți împotriva acestui flagel. În schimb, poți determina un profesor să-și adapteze nivelul de predare la nivelul tuturor elevilor din clasă, de la cei mai buni până la cei mai slabi”, a explicat părintele.

O hârtie care cântărește mult

„Prin semnarea acestei declarații se încearcă evitarea conflictului de interese”, a explicat pentru „Adevărul” și Iuliana Constantinescu, reprezentantul părinților din sectorul 2 al Capitalei. „Profesorul care oferă meditații propriilor elevi nu este imparțial în evaluarea copiilor. Apoi, nu-și dă interesul la clasă. Ne-am confruntat cu foarte multe situații de genul acesta, când profesorii lucrau la clasă doar cu anumiți copii pe care îi meditau în particular. Nivelul acelora era mai ridicat, ceilalți nu făceau față, rămâneau în urmă, nu puteau să mai țină pasul. Profesorul era exigent, punea o presiune foarte mare pe copiii care nu se meditau și îi determina practic să apeleze și ei pregătire în particular”, explică Iuliana Constantinescu.

Profesorii își asumă în scris că respectă acest regulament - interzicerea meditațiilor la clasă - prevăzut în Legea Educației, iar dacă îl încalcă sunt pasibili de sancțiuni. „Nu există reglementată în mod categoric o anumită sancțiune. Încălcarea regulamentului intră la categoria nerespectării normelor în vigoare, iar în funcție de gravitatea ei Comisia de Cercetare Disciplinară și Consiliul de Administrației decid sancțiunea pe care o vor impune”, a mai precizat părintele.

Însă cum poate afla conducerea unei școli că un anumit profesor nu respectă regulamentul și își meditează elevii? „În realitate, un control din partea unității de învățământ sau din partea autorităților nu există. Profesorul poate declara una și poate acționa tocmai pe dos. Putem vorbi doar despre plângeri care ar putea fi făcute la adresa lor. Însă, de cele mai multe ori, părinții se feresc să facă vreun denunț. Unii pentru a-și cumpăra liniștea copiilor la clasă, alții pentru că au încredere în profesorul respectiv care este un profesionist”, a mai explicat Iuliana Constantinescu.

„Dacă semnezi pe proprie răspundere și nu respecți ce ai semnat, ești în culpă gravă. Asta ar putea să-i sperie pe unii și să-i determine să renunțe la această practică. Pe de altă parte, cine i-ar putea verifica și cum?” se întreabă reprezentanta părinților.

Dan Tita vine cu un răspuns. „Să zicem că eu meditez copiii de la clasă, dar declar că n-o fac. Veniturile încasat nu sunt nici ele declarate. În acest context, un coleg de-al meu sau un părinte face o sesizare către ANAF iar eu, pentru că nu am declarat acele venituri, pot fi sancționat odată de către școală, pentru că am încălcat un regulament, odată de către ANAF căci sunt evazionist. De asta le este teamă profesorilor, că va sta ANAF-ul cu ochii pe ei”.

Cum arată și cum se completează declarația de interese

Declarația de interese a putut fi depusă încă din luna februarie, când profesorii au fost informați cu privire la procedură și au semnat în acest sens o notă de informare. În timp ce mulți au completat chiar atunci documentul, alții abia acum se pregătesc.

În declarație profesorul trebuie să-și treacă numele și prenumele, adresa, datele din buletin, trebuie să noteze numele și adresa școlii, dar și ce normă didactică are. În declarație se completează apoi disciplina, clasa la care predă și anul școlar în curs. Documentul trebuie să fie datat și semnat.

În sistemul de învățământ românesc sunt peste 200.000 de cadre didactice, potrivit datelor din august 2023 ale Ministerului Educației, care trebui să depună această declarație de interese. Prevederea există deș apte ani în Codul de Etică însă, de cele mai multe ori, nu a fost luată în serios.