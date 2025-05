Revolta unui turist care a plătit 50 de lei pe alune, un corn și un suc: „Cum să mai mergi pe litoral la asemenea prețuri?”

Un turist ajuns pe litoralul românesc de 1 Mai a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale după ce a publicat o fotografie cu bonul fiscal de la un butic din Constanța: 23 de lei pentru o pungă mică de alune și 18 lei pentru o sticlă de suc.

Numeroși români au reclamat de-a lungul timpului prețurile mari ale cumpărăturilor de pe litoral. Unul dintre ei a decis să arate pe rețelele de socializare bonul de cumpărături, nemulțumit după ce a cumpărat un suc, alune și un corn.

„Dă-o-n doamne iartă-mă! Așa prețuri? Cum să mai mergi la noi pe litoral cu asemenea prețuri? Exagerez eu? Nu mă consider cel mai sărac om, dar nici bogat nu sunt. Dar și chiar dacă aș fi... tot mi s-ar părea enorm”, a scris acesta pe Reddit.

Buticurile din stațiuni au prețuri mari

Unii turiști l-au ironizat și i-au transmis că de mulți ani se știe că buticurile și magazinele de cartier din stațiuni au prețuri exagerate.

„Țin minte că prin 2018, în Costinești, am dat 10 lei pe o doză de Cola. Da, o simplă doză, care costa 2-3 lei la vremea respectivă. De ce nu te-ai aprovizionat dintr-un supermarket? Ieșeai mult mai ieftin”, îi spune un român.

Alt turist și-a amintit că, pe lângă prețurile mari ale cumpărăturilor, a așteptat degeaba să primească restul de la cei care vindeau sucuri pe plajă.

„Cu alcoolul, snacks-urile și sucurile vii de acasă! Îți iei frumos un ghiozdănel cu tot ce bei și umbli cu el după tine. Nu cumperi de pe plajă decât dacă ești prea rupt”, îi transmite alt român.

Atât timp cât se cumpără, prețurile sunt potrivite, crede un alt român. Un alt turist spune că magazinele de lângă plajă sau cele din zonele cunoscute pentru cazări sunt „țepele” clasice pentru turiști.

„Dacă vrei să faci cumpărături, te duci la supermarketurile mari — n-ai ce căuta în magazinele alea de cartier. O altă variantă e să pleci de acasă cu provizii în portbagaj. Nu e nicio rușine să-ți cari un bax de apă, niște sucuri și câteva alimente, măcar pentru prima zi, ca să nu-ți bați capul imediat ce ajungi. Dacă pleci cu trenul, cu un ghiozdănel în spate, e aceeași idee: ia cu tine câteva lucruri esențiale, să nu fii nevoit să te aventurezi în junglele comerciale ale litoralului în prima seară”, îi recomandă acesta.

Buticurile de cartier din stațiuni au avut mereu prețuri astronomice, spune altcineva. Sezonul e scurt, iar bișnițarii încearcă să îngrașe porcul în Ajun.

„Toți sunt hapsâni pe litoral. Comercianții de acolo, într-o singură vară, vor să scoată pârleala pentru trei ierni!”, adaugă acesta.

Pe țărmul Mării Negre cu pachet de acasă

Prețurile tot mai mari au fost observate și de alți români veniți în vacanță pe malul Mării Negre. Unul dintre ei recomandă acestora să nu își uite acasă lada frigorifică și să își umple portbagajul cu mâncare, așa cum făceau părinții lui.

„În trecut, aveai bani, dar nu găseai nimic de cumpărat… cel puțin așa era în București. Acum, te cazezi într-un apartament cu bucătărie, îți faci cumpărăturile din supermarketurile mari (care există și pe litoral), îți umpli frigiderul și dulapurile cu alimente la aceleași prețuri ca acasă. La plecare, iei cu tine ce a mai rămas — nimic nu se pierde. În plus, e riscant să mănânci în localuri publice cu prețuri mari… lipsa unui flux constant de clienți, mâncarea poate fi veche sau ținută la temperaturi nepotrivite. Așa că riști să ajungi să cunoști echipa de la spitalul local de urgență. Mai bine gătești tu, ca acasă”, este sfatul dat de alt român celor care caută distracție pe litoral.

Mamaia, ca Saint Tropez

Litoralul românesc pierde turiști în fața stațiunilor din Bulgaria, din cauza prețurilor exagerate, crede un alt român.

Acesta consideră plajele cam plictisitoare, cu multe locuri unde apa este prea mică, iar ca frumusețe sunt întrecute de plajele din Burgas, Varna și Sozopol din Bulgaria.

„Constanța este un oraș interesant, cu un patrimoniu valoros, dar cea mai frumoasă parte a sa a fost lăsată în paragină timp de decenii. Alte locuri, precum Țăndărei (satul dintre Constanța și Mamaia), nu sunt suficient valorizate. Litoralul este scurt, aglomerat, iar „perla” lui — Mamaia — are prețuri de Saint-Tropez”, crede acesta.

Un alt turist spune că, în ultimii ani, a preferat să își petreacă zilele libere în Bulgaria, unde prețurile sunt ceva mai mici.

„În 2020 am fost la câteva „împinge-tava” sărăcăcioase de pe litoral și am constatat că ieșeam mai scump cu o porție de ceafă și cei mai ieftini cartofi decât în Grecia sau Italia, unde mâncam pește proaspăt, pe malul mării. Dacă vreau Marea Neagră, am oricând varianta Bulgaria. Iar dacă vreau o mare cu adevărat frumoasă, am la dispoziție multe alte țări, cam la același preț ca o vacanță în Mamaia”, spune acesta.

Și alți români se laudă cu experiențele plăcute de pe plajele străine. „Prea mulți români au blocajul acesta mental că „trebuie” să meargă la mare la noi. Pe litoral, mâncarea și băutura te costă de parcă ai fi cazat la un hotel de 5 stele”, adaugă altul.

Un alt român le recomandă turiștilor să caute destinații mai civilizate, în afara țării, unde chiar și cu 10 euro pot mânca la restaurante.

„De Paște am fost lângă Napoli (nu pe Coasta Amalfi), iar acestea erau, în mare, prețurile: în jur de 10 euro pentru un fel de mâncare, inclusiv fructe de mare, iar pizza costa între 5 și 7 euro”, adaugă acesta.

Stațiunile cu prețuri mari, accesibile și dezvoltate

Mulți români preferă totuși stațiunile românești, pe care le consideră accesibile, cel puțin în privința timpului petrecut pe drum.

„Eu sunt sătul să aștept la cozi prin aeroporturi, cu prețuri aberante la mâncare și apă (mențiune: apa de la baie nu este potabilă!), cu pierderi de bagaje, întârzieri, legături pierdute, copii care urlă, bețivi care nu-și cunosc limitele. Pentru mine, călătoria cu avionul a devenit un test de anduranță, nu o experiență. Prefer să călătoresc cu mașina personală, unde noi ne stabilim orarul, traseul și putem lua cu noi câte bagaje dorim”, spune acesta.

Potrivit altui român, litoralul României are servicii slabe, infrastructură precară și prețuri mai mari decât oriunde altundeva din regiune. Străinii vin o dată, aruncă o privire, compară cu alte locuri și nu se mai întorc. La fel fac și românii. Dar nici litoralul bulgăresc nu este foarte diferit, crede un bulgar.



„Știm cu toții că turiștii care merg la Marea Neagră, atât în Bulgaria, cât și în România, sunt, de obicei, cei care nu au timp sau bani să ajungă în Grecia”, glumește bulgarul

Alții afirmă că văd stațiunile românești, în special Mamaia, mai dezvoltate decât cele din Bulgaria, chiar dacă prețurile sunt ceva mai mari în România.

„Stațiunile românești de la Marea Neagră sunt semnificativ mai populare decât cele bulgărești. Dacă vrei viață urbană adevărată la malul mării, singurele locuri unde găsești asta la est de Italia (și tot în Europa) sunt Grecia și România. Mamaia, de exemplu, e mai scumpă decât orice loc de pe litoralul bulgăresc, dar asta pentru că nu seamănă cu nimic din Bulgaria: e mult mai dezvoltată, are mai multe lucruri de văzut și de făcut, și mai multe opțiuni de transport. În Bulgaria, dacă n-ai mașină, n-ai cum ajunge. În schimb, pe litoralul românesc, majoritatea nici măcar nu vin cu mașina”, susține un român.