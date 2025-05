Război total între Șumudică și acționarul Rapidului. Șanse minime ca antrenorul să continue în Giulești

Rapid s-a impus vineri seară pe terenul Universității Craiova (2-1), și a scăpat de ultimul loc din play-off. Victoria giuleștenilor nu a adus liniște în tabăra vișinie, ba mai mult, lucrurile au degenerat, antrenorul Marius Șumudică plătindu-i polițe acționarului minoritar Victor Angelescu.

Antrenorul Rapidului l-a criticat pe Victor Angelescu, arătându-se deranjat de faptul că acesta nu a însoțit echipa în deplasarea de la Craiova, așa cum a făcut-o acționarul majoritar, Dan Șucu. Șumi a mai dezvăluit că nu a mai vorbit cu acesta de 10 zile, de la după eliminarea din semifinalele Cupei României, fapt contrazis de cel acuzat.

„Domnul Angelescu se contrazice singur. A spus așa: dacă echipa pierde în minutul 94 pe un ghinion, atunci Șumudică rămâne la Rapid. Astăzi (n.r. ieri) nu știu dacă mai trebuia să demonstrez, echipa a fost superioară din punct de vedere tactic. N-am avut nicio discuție cu Angelescu și nici nu o să am. Eu mă bucur că domnul Șucu, patronul lui Genoa, a venit în cabină alături de băieți, a venit și înainte de meci și după. I-am făcut o seară plăcută.

Reproșuri că nu este lângă echipă

Mai departe, domnul Angelescu… nu stau să vorbesc. Țin să-i amintesc că a spus că Șumudică poate rămâne la Rapid cât timp echipa joacă bine sau îmi îndeplinesc obiectivul. Încă sunt în cursa pentru obiectiv, am demonstrat că suntem o forță și că ne batem de la egal la egal. Nu vreau să comentez, întrebați-l pe domnul Angelescu.

N-am vorbit cu el, cred că am 10 zile... omul care vorbea cu mine zilnic… de 10 zile, sau după jocul de la Hermannstadt, noi n-am mai avut nicio convorbire. Am un patron pe care îl respect, îl respect și pe domnul Angelescu, acționarul minoritar, dar eu sunt antrenor, dacă au ceva să-mi comunice mă pot suna. Eu n-o să-l sun niciodată, nici nu știu unde se află acum. Aveam nevoie de dânsul să fie în cabină, lângă echipă. Astăzi unul dintre acționari a demonstrat că este lângă echipă”, a tunat Marius Șumudică, la Digi Sport.

Șanse infime să rămână la Rapid

Antrenorul a vorbit și despre șansele de a continua la Rapid și din sezonul următor, spunând că acestea sunt minime: ”În momentul de față cred că sunt infime, din punct de vedere personal și din ce-mi aud urechile. Probabil doar dacă voi atinge obiectivul de a ne califica în cupele europene. Șumudică e Șumudică, nu poate să fie clătită, întors cum vor unii.

Am vrut să plec, n-am fost lăsat, mi-am continuat drumul. Am dovedit încă o dată că am putut să-mi capacitez echipa, cu FCSB și Craiova, echipe care se bat la titlu. Cu FCSB am fost total dezavantajați, astăzi la Craiova am câștigat. Au vrut să mă curețe, dar le e greu cu mine”, a încheiat Marius Șumudică.

Angelescu spune că rămâne dacă duce echipa în Europa

De partea cealaltă, Victor Angelescu îl contrazice pe antrenor. ”Eu nu m-am contrazis cu nimic. M-ați întrebat și am spus că are o clauză în contract, prin care i se prelungește contractul dacă ajunge în cupele europene. Normal că dacă își îndeplinește obiectivul mergem mai departe. Dacă nu, tragem linie și vedem ce decizie se va lua.

Eu nu am declarat că pleacă. Am spus că, dacă vom fi mulțumiți de ce vedem, vom lua decizia și vom vedea ce se întâmplă mai departe. Dacă își îndeplinește obiectivul, n-ar mai fi nimic de discutat. Voi avea o discuție cu Marius când se întoarce. Cel mai important este că am câștigat la Craiova. Nu există, am vorbit cu Marius toată ziua de luni, am fost la antrenament și am vorbit cu el după meciul cu FCSB.

Am vorbit, normal că am vorbit. Eu am plecat din București câteva zile de miercuri, mă voi întoarce mâine. Tocmai de aceea am vorbit cu domnul Șucu și s-a dus dânsul la meci. Sunt declarații pe care Marius le dă la cald. O să avem o discuție, nu se pune problema să nu discutăm. Am fost luni la antrenament, după meciul cu FCSB, am discutat cu toți din staff. Știți foarte bine că Marius are declarații la cald. Nu vreau să intru într-o polemică și să comentez, vom rezolva intern”, a spus Victor Angelescu, la Fotbal Club.