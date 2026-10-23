 Paradoxul elevilor de nota 10: de ce rezultatele excelente nu înseamnă întotdeauna încredere în sine. Ce abilități le lipsesc copiilor | adevarul.ro
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Paradoxul elevilor de nota 10: de ce rezultatele excelente nu înseamnă întotdeauna încredere în sine. Ce abilități le lipsesc copiilor

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Elevii cu rezultate școlare excelente nu au întotdeauna și încredere în propriile forțe. Unii întâmpină dificultăți atunci când trebuie să vorbească în fața colegilor, să își susțină opiniile sau să accepte posibilitatea că ar putea greși. Profesorii atrag atenția că, într-o lume în care inteligența artificială și tehnologia schimbă modul în care învață copiii, comunicarea, gândirea independentă și autonomia devin la fel de importante ca performanța academică.

Elevii cu rezultate școlare excelente nu au întotdeauna și încredere în propriile forțe.
Elevii cu rezultate școlare excelente nu au întotdeauna și încredere în propriile forțe. Foto: arhivă

„Uneori, tocmai elevii cu rezultate excelente au o stimă de sine fragilă, pentru că ajung să își asocieze valoarea personală cu notele și performanțele școlare”, povestește Diana Graur, profesoară la o cunoscută școală de limba engleză.

Aceasta spune că a întâlnit elevi cărora le dădeau lacrimile atunci când trebuiau să susțină un discurs în fața colegilor sau care nu reușeau să își ridice privirea din pământ. Astfel de situații arată că rezultatele școlare nu reflectă întotdeauna capacitatea unui copil de a comunica liber și de a avea încredere în propriile idei.

Elevii de astăzi nu sunt neapărat mai timizi decât generațiile anterioare, spune Nicoleta Dinescu, director academic al școlii. Provocările țin mai degrabă de autocontrol, concentrare, răbdare și disponibilitatea de a susține un efort intelectual pe termen mai lung.

Inteligența artificială schimbă felul în care învață copiii

Accesul rapid la informație și instrumentele bazate pe inteligență artificială le oferă copiilor noi oportunități de învățare, dar ridică și întrebări despre dezvoltarea gândirii critice și a relațiilor interumane.

Andreea Păunoiu, profesoară de limba engleză și specialistă în mindfulness, povestește că a întâlnit copii care i-au spus că preferă să discute cu ChatGPT despre gândurile și problemele lor. Observația readuce în atenție nevoia celor mici de a fi ascultați și înțeleși de adulți.

La rândul său, Diana Graur amintește cazul unui elev de clasa a IV-a care, în timpul lecțiilor online, îi făcea semnul de derulare rapidă atunci când explicațiile i se păreau prea lungi. În acest context, profesorii consideră că educația trebuie să îi ajute pe copii nu doar să găsească răspunsuri, ci și să formuleze întrebări, să analizeze informațiile și să își construiască propriile argumente.

De ce este important ca părinții să nu îi ferească pe copii de orice eșec

O altă provocare este tendința unor părinți de a interveni imediat atunci când copiii întâmpină dificultăți, din dorința de a-i proteja de suferință sau dezamăgire.

„O tendință pe care am observat-o la mulți părinți este de a încerca să își ferească copilul de suferință cu orice preț, ceea ce, din păcate, duce la fragilizarea stimei de sine, pentru că elimină toate ocaziile în care copilul își poate însuși abilități prețioase, care îl pot ajuta să se simtă competent”, explică Andreea Păunoiu.

Experiențele dificile, atunci când sunt gestionate cu sprijinul adulților, le pot oferi copiilor ocazia de a învăța să găsească soluții, să ia decizii și să își dezvolte autonomia.

La fel de importantă este disponibilitatea părinților de a le acorda atenție fără a fi distrași de telefoane sau de alte activități. Copiii au nevoie să se simtă ascultați și apreciați pentru ceea ce sunt, nu doar pentru notele și rezultatele pe care le obțin.

Ce abilități vor conta pentru viitor

Într-o lume în care inteligența artificială transformă numeroase domenii profesionale, acumularea de cunoștințe nu mai este singurul obiectiv al educației. Capacitatea de a comunica, de a colabora, de a gândi independent și de a se adapta la situații noi devine esențială.

„Nu este suficient ca un copil să știe să formuleze un răspuns corect în engleză. Este important să aibă curajul să pună întrebări, să își exprime propriile idei, să gândească independent și să colaboreze cu ceilalți”, afirmă Adriana Alionte, fondatoare și directoare generală.

Aceasta subliniază că, deși nu se poate anticipa cu exactitate cum va arăta piața muncii peste 15 sau 20 de ani, încrederea în sine, flexibilitatea și capacitatea de a învăța permanent vor rămâne importante.

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