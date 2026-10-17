Directoarea unui colegiu național cunoscut se retrage din competiție, deși a promovat prima probă: „Nu validez un concurs netransparent”.

Directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara a anunțat pe Facebook sâmbătă dimineața că se retrage din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, deși a promovat prima probă.

Violeta Esttrela Bonțilă, directorarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” Foto: Facebook/Violeta Estrella Bonțilă

Cu doar câteva zile înaite de proba scrisă de management și legislație școlară, Violeta Estrella Bonțilă, directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, a anunțat că se retrage din concurs.

„Nu mă retrag de teamă și nici din lipsă de pregătire. Am promovat concursurile din 2016 și 2021, fără sprijin politic, fiind un om apolitic. Am promovat și prima probă a actualului concurs, cea atât de controversată. Mă retrag dintr-o chestiune de principiu. Nu doresc să validez prin participarea mea un concurs netransparent, controversat, în urma căruia oameni care nu au promovat au fost supuși unui adevărat linșaj public. Nu am mai văzut niciodată asemenea reacții față de rezultatele unui examen!Și mă întreb: unde sunt acum toți cei care vorbesc despre combaterea bullyingului? Părinți, profesori, oameni care condamnă, pe bună dreptate, umilirea copiilor? Ceea ce am văzut în spațiul public în ultimele zile este bullying în toată regula! Da, există bullying și între adulți! Iar faptul că un om nu a promovat un examen nu dă nimănui dreptul să îl umilească. De când rezultatul unui test de o oră anulează experiența, munca și demnitatea profesională a unui om?”, a scris directoarea într-o postare pe Facebook.

Ea a precizat că retragerea din concurs nu înseamnă demisia din funcție: „Voi continua să îmi îndeplinesc responsabilitățile în limitele mandatului și ale cadrului legal.”

Despre prima probă, ea a enumerat „erori, lipsă de transparență, o metodologie pe care o consider făcută pe genunchi, condiții de examinare pe care le-am perceput ca umilitoare și întrebări serioase privind calibrarea itemilor”.

Violeta Estrella Bontilă este unul dintre directorii care au criticat public, în mod constant, deciziile ministerului din ultimii doi ani.

Păreri împărțite

Rezultatele primei probe a concursului pentru ocuparea funcției de director din școli au stârnit reacții în rândul cadrelor didactice. O profesoară din București critică tendința de a-i compătimi pe candidații care nu au reușit să promoveze examenul și susține că rezultatele ar trebui să determine o reflecție asupra competenței, pregătirii și responsabilității celor care aspiră la funcții de conducere.

Directoarele Colegiilor Naționale „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București au fost eliminate din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director de școală, după ce nu au promovat proba de competențe.

Andreia Bodea critică timpul insuficient pentru rezolvarea subiectelor, pe care le descrie drept „complet dezechilibrate în raport cu timpul”, în timp ce Ionela Neagoe cere reprezentanților Ministerului Educației să susțină testul în aceleași condiții. La nivel național, doar 69% dintre candidați au trecut de această etapă eliminatorie.

Cum s-a desfășurat proba concursului pentru directori

Proba de competențe a fost organizată separat de proba scrisă în această sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Candidații au avut la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva 20 de itemi, fiind declarați admiși cei care au oferit cel puțin 12 răspunsuri corecte.

La nivel național, rata de promovare a fost de 69%, iar nota medie a candidaților a fost de 6,45. În București, aproximativ două treimi dintre participanți au reușit să promoveze proba și să se califice în etapa următoare.

Timpul insuficient a fost una dintre principalele nemulțumiri exprimate de candidați. Mai mulți participanți au susținut că volumul mare de informații din cerințe și variantele lungi de răspuns nu le-au permis să analizeze fiecare item în mod corespunzător.