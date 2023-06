Ce spun miniștrii Educației și Muncii despre Ordonanța care mărește lefurile dascălilor. DOCUMENT

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind creșterile salariale ale profesorilor. Ligia Deca, ministra Educației, a transmis că suspendarea grevei este „o victorie a tuturor celor care au susținut educația”.

„Guvernul a adoptat ordonanțele care oferă încredere că rolul lor va fi recunoscut prin legea salarizării unitare cât și reformele. Avem toate elementele de care avem nevoie, avem susținerea societății, o finanțare fără precedent, care pe lângă investițiile în infrastructură pune respectul pentru profesori în centrul procesului”, a spus Ligia Deca.

Aceasta a precizat că astăzi au fost adoptate două OUG-uri. Prima se referă la „creșterile salariale care, pe medie, sunt peste 25%, dar este de remarcat că prin mecanismul pe care OUG îl pune în practică vorbim de creșteri procentuale mai mari pentru debutanți. A doua chestiune se referă la garanțiile conform cărora legea salarizării va avea ca bază de plecare salariul debutantului plecând de la salariul mediu brut pe economie”, a spus ministra.

Despre acest OUG a vorbit și Ministrul Muncii, Marius Budăi, care a transmis că grilele de salarizare s-au majorat pentru personalul didactic și auxiliar cu 1300 lei brut care reprezintă puțin peste 25%. „Avem acea asumare clară a coaliției asupra a ceea ce se întâmplă în viitor cu legea salarizării, cu prevederea că salariul debutant va porni de la salariul mediu brut pe țară utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor de stat”, a spus ministrul.

Ligia Deca a declarat că cea de-a doua OUG se referă la adoptarea de prime pentru personalul didactic auxiliar – 1500 lei net. „Și pentru primele vizavi de cariera profesională a personalului nedidactic. Prima se acordă într-o singură tranșă, prima este în luna octombrie în acest an și sumele vor fi folosite în anul școlar 2023-2024. Suma va fi acordată anual până în 2027, din fonduri europene. A doua primă, în valoare de 500 lei pe an, similar acordată în fiecare an, în 5 octombrie, de Ziua Educației, până în 2027. Sumele pot fi folosite tot pentru formare profesională”, a mai spus ea.