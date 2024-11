Importanța inovației în călătoria către un viitor fără fum

Al 15-lea eveniment din seria Open Science a marcat o aniversare importantă – 10 ani de la nașterea unei categorii care nu exista – tutunul încălzit.

În cadrul acestui eveniment, PMI a marcat aniversarea a 10 ani de la lansarea comercială a principalului produs de tutun încălzit cu o discuție deschisă despre modul în care businessul și cultura PMI au evoluat, dar și despre felul în care continuarea inovației este vitală pentru a obține un viitor fără fum.

„Inovația este imprimată adânc în ADN-ul PMI, care a avut curajul să renunțe la vânzarea de țigări în favoarea alternativelor mai puțin nocive pentru consumatori, explică Ben Li, Chief Product Officer, PMI. Am investit peste 12 miliarde de dolari în dezvoltarea acestor produse. Azi, PMI nu e doar o mare companie din industria tutunului, ci și o mare companie din zona produselor electronice de consum. Atragem componente electronice de peste un miliard de dolari în fiecare an, livrăm peste 25 de miliarde de dispozitive, similar cu Logitech, care a avut nevoie de 40 de ani să ajungă la aceste cifre.”

Îmbunătățirea produselor existente și dezvoltarea de noi produse le oferă consumatorilor adulți mai multe opțiuni și facilitează, în cazul fumătorilor existenți, tranziția către la un produs fără fum care se potrivește cel mai bine nevoilor lor individuale. La PMI, inovația în acest domeniu datează cel puțin din anii 1990, odată cu dezvoltarea timpurie a produselor din tutun încălzit și va continua să sprijine progresul către un viitor fără fum. „Rezistența la schimbare e firească, inovația ne sperie”, consideră Nevena Crljenko, Vice President Public Affairs, PMI.

Schimbarea a produs efecte la toate nivelurile de business, care au fost adaptate în așa fel încât să prioritizeze cercetarea și dezvoltarea de produse fără fum. Astăzi, cercetarea științifică se află în centrul transformării PMI într-o companie fără fum. Produsele sunt supuse unor studii științifice ample în domenii precum chimia și fizica aerosolilor, toxicologie, cercetare clinică, cercetare privind percepția și comportamentul și evaluarea pe termen lung. Această muncă asiduă a demonstrat potențialul produselor fără fum de a prezenta un risc mai mic de nocivitate pentru adulții care trec la ele, în comparație cu continuarea fumatului. Cele mai recente date din Japonia au confirmat în continuare tendințele observate anterior conform cărora o creștere a utilizării produselor fără fum a dus la o scădere a prevalenței fumatului.

„Am îmbrățișat mecanismul global de externalizare a lanțului de producție, ca toate companiile de electronice, iar asta ne ajută să creștem foarte rapid. În același timp, schimbăm cultura și încercăm să impunem cultura inovației, o cultură cu un grad ridicat de nesiguranță – nu știi care va fi rezultatul. Ce facem noi este să încurajăm cultura inovației în egală măsură cu cultura eșecului. Ne dăm voie să învățăm din greșeli. Cu toate aceste schimbări, cred că am devenit o companie modernă care se bazează pe cercetare și știință și vom continua să inovăm și să ne concentrăm să livrăm produse tot mai performante”, completează Ben Li.

Compania promite că în anii următori va urmări în continuare impactul acestui tip de produse asupra renunțării la fumat, asupra sănătății publice, precum și asupra mortalității populației la nivel global.

„Sigur, am făcut și multe greșeli din care am învățat și care ne-au ajutat să ne adaptăm până la punctul în care azi 38% din veniturile noastre au ca sursă vânzările de produse alternative. Evident, am plecat de la 0% în 2014, iar aceasta este o schimbare incredibilă în modelul nostru de business în doar 10 ani”, explică Moira Gilchrist, Chief Communication Officer, PMI.

Discuția în direct a fost completată de sesiuni preînregistrate care evidențiază scăderea prevalenței fumatului în Japonia în ultimii opt ani și rolul reglementărilor bazate pe știință în asigurarea unui viitor fără fum. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune animată de întrebări și răspunsuri, cu întrebări din partea publicului.

Scopul evenimentului a fost să crească nivelul de conștientizare asupra subiectului reducerii riscurilor și asupra științei din spatele alternativelor fără fum. Prezentarea nu a avut niciun fel de intenție comercială.

Articol susținut de PMI