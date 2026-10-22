Un polițist a trăit patru ani sub identitatea unui pensionar mort, chiar în casa acestuia

Un polițist din Florida, Statele Unite, este acuzat că s-ar fi mutat în locuința unui pensionar decedat, i-ar fi folosit identitatea pentru a obține autorizații de renovare și ar fi investit peste 200.000 de dolari în reabilitarea imobilului. Proprietatea ar fi ajuns să valoreze peste 500.000 de dolari, iar cazul a ieșit la iveală după ce moștenitorii bărbatului au fost contactați în legătură cu locuința.

Polițistul, în vârstă de 35 de ani, se confruntă cu cinci acuzații penale. Foto: X/@MichaelARothman

Brian Louis Sguros, în vârstă de 35 de ani, era polițist în orașul Lauderhill. În iulie 2022, el a răspuns unui apel prin care se solicita verificarea stării lui Dennis Ionis West, un pensionar de 71 de ani, după ce un vecin a anunțat că nu îl mai văzuse de aproximativ o săptămână.

Sguros și un alt polițist l-au găsit pe bărbat mort la intrarea în locuința sa din Florida. Moartea a fost considerată naturală, cauza fiind o afecțiune cardiovasculară, potrivit publicației locale WPLG.

Ar fi folosit identitatea pensionarului pentru a renova casa

Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi susținut că era prieten cu pensionarul și s-ar fi oferit să se ocupe de înmormântarea acestuia dacă nu ar fi fost găsită nicio rudă. Ulterior, el s-ar fi mutat în casă împreună cu partenera sa și ar fi început lucrări de renovare. Ei au achitat inclusiv impozitele și facturile pentru utilități.

Sguros ar fi declarat că a investit 214.000 de dolari din banii proprii în reabilitarea proprietății, susținând că lucrările aveau rolul de a preveni activitățile infracționale și ocuparea ilegală a imobilului.

Anchetatorii îl acuză însă că ar fi folosit documente falsificate, inclusiv permisul de conducere și semnătura pensionarului, pentru a demonstra în mod fraudulos că acesta era în viață și deținea în continuare proprietatea. Polițistul ar fi obținut astfel autorizații pentru înlocuirea ușilor și ferestrelor, în valoare de 8.000 de dolari.

De asemenea, ar fi apelat la o firmă de construcții care ar fi crezut că lucrează pentru West, fără să știe că acesta murise.

Un vecin al pensionarului a declarat că a fost surprins de rapiditatea cu care polițistul părea să fi preluat locuința. Acesta a povestit că a observat niște reparații, iar la un moment dat Sguros și partenera sa locuiau deja în imobil.

Polițistul, acuzat de cinci infracțiuni

Cazul a fost descoperit după ce compania imobiliară Equinox Realty Holding a luat legătura cu moștenitorii lui West și i-a informat despre situația proprietății. Sguros ar fi predat cheile familiei, însă a fost arestat ulterior, după ce ar fi încercat să îi dea în judecată pe moștenitori pentru a recupera cheltuielile de renovare.

Potrivit biroului șerifului din comitatul Broward, anchetatorii susțin că polițistul ar fi folosit inclusiv computerul de serviciu pentru a obține date din registrele oficiale și informații de securitate socială ale pensionarului.

Sguros a fost suspendat inițial cu plată, în luna iulie, iar după arestare a fost plasat în concediu fără plată. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, acesta se află în arest preventiv.

Polițistul se confruntă cu cinci acuzații penale, printre care abuz în serviciu, utilizarea ilegală a datelor de identificare ale unei persoane decedate, folosirea ilegală a datelor personale, o infracțiune informatică și utilizarea ilegală a unui dispozitiv de comunicații bidirecționale.

„Acest caz este atât de tulburător deoarece acest ofițer este acuzat că și-a folosit funcția pentru a-i frauda pe cetățeni”, a afirmat Marty Kiar, responsabilul cu evaluarea proprietăților din comitatul Broward, pentru Local 10 News.