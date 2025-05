Trump consideră că nu vor exista progrese în încheierea războiului din Ucraina până când el nu se întâlnește cu Putin

Preşedintele Donald Trump a spus joi că nu se aşteaptă la progrese în direcţia încheierii războiului din Ucraina atât timp cât el nu se întâlneşte cu omologul său rus Vladimir Putin, care nu a dat curs unei provocări lansate de președintele Volodimir Zelenski.

„Eu cred că nu se va întâmpla nimic, indiferent că vă place sau nu, atât timp cât el şi cu mine nu vom fi împreună" la o întâlnire, le-a spus Trump jurnaliştilor în timp ce se află într-un turneu în Orientul Mijlociu, referindu-se la o întâlnire a sa cu Putin şi la şansele de soluţionare negociată a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei, scrie Agerpres.

„Dar trebuie să găsim o soluţie, pentru că prea mulţi oameni mor" în acest război, a adăugat Trump.

Tot joi, Trump i-a luat apărarea preşedintelui rus Vladimir Putin, care a ales să nu facă parte din delegaţia rusă care a mers în Turcia.

„De ce ar merge el, dacă eu nu merg?”, l-a scuzat el pe preşedintele rus, în cadrul unei mese-rotunde cu oameni de afaceri din Qatar.

„Nu, nu am anticipat. De fapt, am spus: de ce ar merge el, dacă eu nu merg? Pentru că eu nu aveam de gând să merg. Nu plănuiam să merg. Aș fi mers, dar nu aveam planuri să merg. Și am spus: nu cred că el va merge dacă eu nu merg. Și s-a dovedit că am avut dreptate. Dar avem oameni acolo. Marco Rubio, după cum știți, face o treabă fantastică. Marco este acolo, secretar de stat, și avem oameni acolo, dar nu cred, nu am crezut că ar fi fost posibil ca Putin să meargă dacă eu nu merg”, a comentat Donald Trump absența lui Vladimir Putin de la negocieri.