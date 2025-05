Trump îi ia apărarea lui Putin pentru absenţa de la negocierile de pace din Turcia. „De ce ar merge el, dacă eu nu merg?”

Din Qatar, Donald Trump îi ia apărarea preşedintelui rus Vladimir Putin, care a ales să nu facă parte din delegaţia rusă care a mers în Turcia pentru discuţii privind încetarea războiului din Ucraina.

Joi, 15 mai, la Istanbul, în Turcia, au început discuţiile dintre delegaţiile ucraineană şi rusă pentru un eventual acord de pace. Deşi chiar el deschis subiectul despre negocieri directe între Ucraina şi Rusia, Vladimir Putin este marele absent de la această întâlnire, unde urma să vorbească faţă în faţă cu Volodimir Zelenski.

Astfel, în timp unii lideri europeni critică atitudinea preşedintelui rus, Donald Trump, aflat în Qatar, în cadrul unei vizite în Orientul Mijlociu care se întinde pe mai multe zile, sare, din nou, în apărarea lui Vladimir Putin.

„De ce ar merge el, dacă eu nu merg?”, l-a scuzat el pe preşedintele rus, în cadrul unei mese-rotunde cu oameni de afaceri din Qatar.

„Nu, nu am anticipat. De fapt, am spus: de ce ar merge el, dacă eu nu merg? Pentru că eu nu aveam de gând să merg. Nu plănuiam să merg. Aș fi mers, dar nu aveam planuri să merg. Și am spus: nu cred că el va merge dacă eu nu merg. Și s-a dovedit că am avut dreptate. Dar avem oameni acolo. Marco Rubio, după cum știți, face o treabă fantastică. Marco este acolo, secretar de stat, și avem oameni acolo, dar nu cred, nu am crezut că ar fi fost posibil ca Putin să meargă dacă eu nu merg”, a comentat Donald Trump absenţa lui Vladimir Putin de la negocieri.

Pe de altă parte, el a anunţat că este posibil să ajungă vineri, 16 mai, în Turcia, dar numai „dacă ar fi oportun”, potrivit Agerpres, care citează agenţiile internaţionale.

„Mă gândeam să merg, dar este foarte dificil... Dacă s-ar întâmpla ceva, aş merge vineri, dacă ar fi oportun. Dar avem oameni care negociază acum, sper doar că Rusia şi Ucraina vor putea face ceva. Trebuie să se oprească”, a mai spus el.

Delegaţiile Ucrainei şi Rusiei nu s-au mai întâlnit direct din anul 2022, astfel că discuţiile care se poartă acum la Istanbul marchează un moment deosebit în evoluţia situaţiei în zonă.

Cu toate acestea nu există foarte mari speranţe că negocierile vor da roade, în condiţiile în care Vladimir Putin şi chiar şi ministrul său de Externe, Serghei Lavrov, absentează, iar Volodimir Zelenski a declarat miercuri că nu vrea să discute cu niciun al oficial rus în afara lui Vladimir Putin.