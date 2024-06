Showman, afacerist, președinte și condamnat. Cum a ajuns miliardarul care voia Casa Poporului primul șef de stat al SUA condamnat

Condamnat pentru 34 de infracțiuni de falsificare a registrelor de afaceri, Donald Trump este una dintre cele mai controversate și mediatizate personalități din America ultimelor decenii.

Aflat acum în poziția unică de a fi primul fost președinte al SUA condamnat penal, fostul președinte Donald Trump se confruntă cu posibilitatea unei pedepse cu închisoarea sau a unui termen de probă pentru infracțiunile care decurg din schema de plată a unor sume de bani coordonata înainte de alegerile prezidențiale de acum opt ani.

Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru 11 iulie, însă ar putea fi întârziată de apelul probabil al lui Donald Trump.

Cine este Donald Trump

”Adevărul” vă prezintă în cele ce urmează cele mai importante și interesante detalii ale vieții și carierei lui Donald Trump.

Născut pe 14 iunie 1946 în Queens, la New York, Donald Trump a fost un elev turbulent, creând constant probleme la școală, iar părinții săi fiind des sesizați legat de atitudinea sa foarte recalcitrantă.

Din cauza acestor probleme de comportament, pentru a-l potoli, tatăl său a hotărât să îl înscrie la vârsta de 13 ani la Academia Militară din New York din Cornwall, unde Donald Trump a terminat clasa a opta și a absolvit liceul în anul 1964.

Viața lui Donald Trump a fost marcată și de o tragedie teribilă: Fred Junior, fratele său mai mare, a murit în 1981, la doar 43 de ani, din cauza alcoolismului, tragedie ce l-a făcut pe Donald Trump să evite să încerce vreodată consumul de alcool sau să fumeze.

”Un băiat destul de brutal”

Fred Trump, tatăl viitorului președinte al Statelor Unite, a fost unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din New York și de pe Coasta de Est a Statelor Unite. Iar Donald Trump a datorat o mare parte din ascensiunea sa ulterioară averii strânse de tatăl său.

Și Fred Trump a recunoscut într-un interviu acordat în anul 1983 unei televiziune americane că Donald Trump „a fost un băiat destul de brutal când era mic”.

După ce și-a luat diploma de licență în economie de la Școala Wharton a Universității din Pennsylvania, Donald Trump a devenit, în 1971, președintele afacerii imobiliare a tatălui său, afacere pe care a redenumit-o Organizația Trump, extinzând afacerile în multiple domenii, la construirea sau renovarea de zgârie-nori, hoteluri, cazinouri și terenuri de golf. Trump a început mai târziu diverse proiecte secundare, în special prin acordarea de licențe pentru numele său. Donald Trump și afacerile sale au fost implicate în peste 4.000 de acțiuni judiciare de stat și federale, inclusiv șase falimente. Și tot Donald Trump a deținut marca concursurilor de frumusețe Miss Univers, din 1996 până în 2015, și a produs și găzduit seria de televiziune The Apprentice, din 2004 până în 2015.

Cât a vrut să ofere pe Casa Poporului din București

La începutul anilor 1990, mai precis în 1994, Donald Trump a încercat să facă o afacere de proporții în România, dorind nici mai mult nici mai puțin decât să cumpere Casa Poporului, devenită ulterior Palatul Parlamentului. Conform mai multor surse, la acea vreme, Donald Trump a trimis mai mulți emisari pentru a face o ofertă de achiziție fiind dispus să ofere aproximativ 1,75 miliarde dolari, cu scopul de a o transforma în cel mai mare cazino de pe glob. Numai că, după câteva discuții, oferta miliardarului american, ce nu a fost considerată una serioasă și fermă, a fost refuzată de români.

Numeroase declarații misogine

Donald Trump, care are cinci copii din trei căsătorii, a făcut de-a lungul carierei sale foarte multe afirmații controversate și misogine.

În 1991, în cadrul unui interviu, Donald Trump declara: “Nu contează cu adevărat cu scrie presa atât timp cât ai o bucată tânără și frumoasă”.

“Toate femeile de la The Apprentice au flirtat cu mine – în mod conștient sau nu. Este ceva așteptat”, a scris Donald Trump, în 2004, în cartea sa “How To Get Rich”.

În 2013, Donald Trump scria pe Twitter: ”26.000 de agresiuni sexuale neraportate în armată, doar 238 de condamnări. La ce se așteptau geniile astea când au pus bărbații și femeile împreună?”

O postare de pe Twitter a lui Donald Trump din 2015, ștearsă după câteva zile, a stârnit numeroase comentarii: “Dacă Hillary Clinton nu a putut să-și satisfacă soțul, ce o face să creadă că poate să satisfacă America?”

În timpul campaniei prezidențiale din 2016, a ieșit la iveală o înregistrare compromițătoare din 2005, dintr-un autobuz de studio, înregistrare făcută înainte de a fi filmat un episod din emisiunea TV Access Hollywood. În înregistrare, Donald Trump se lăuda coprezentatorului emisiunii, Billy Bush, că a sărutat și a pipăit femei fără acordul lor: „Știi, eu sunt automat atras de femei frumoase - Eu pur și simplu încep să le sărut. E ca și un magnet. Pur și simplu le sărut. Nici măcar nu mai aștept”.

Ulterior, cel puțin 15 femei l-au acuzat de comportament sexual indecent, spunând că au fost sărutate și pipăite fără consimțământul lor, aceste acuzații fiind larg mediatizate.

În 2006, Tara Conner, câștigătoarea concursului Miss SUA, a fost depistată pozitiv pentru cocaină, însă Donald Trump i-a permis să-și păstreze titlul de Miss, pentru a-i da o a doua șansă. Decizia foarte controversată a fost criticată puternic de către realizatoarea TV și actrița Rosie O'Donnell, ceea ce a dus un schimb de replici publice între cei doi.

Președinte al Statelor Unite între 2017-2021 și având o avere estimată la 4 miliarde de dolari, Donald Trump a luat numeroase decizii foarte controversate. A impus tarife de import care au declanșat un război comercial cu China, a mutat ambasada SUA în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a retras trupele americane din nordul Siriei și Irak. Tot Donald Trump a avut o reacție foarte lentă la pandemia de SARS-CoV-2, minimalizând-o și contrazicând numeroase recomandări ale oficialilor din domeniul sănătății și promovând numeroase informații false legate de pandemie.

Donald Trump a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 în fața lui Joe Biden, însă a refuzat să recunoască înfrângerea. El a făcut acuzații nefondate de fraudă electorală, a făcut presiuni asupra oficialilor guvernamentali, a lansat o serie de provocări juridice nereușite pentru a încerca să răstoarne rezultatele și a ordonat administrației sale să nu coopereze în tranziția prezidențială. Aliații lui Trump din Congres au indicat că vor obiecta la certificarea Congresului a rezultatelor pe 6 ianuarie 2021. În acea zi, protestatarii pro-Trump au asaltat clădirea Capitolului SUA, la instigările lui Trump, perturbând certificarea alegerilor prezidențiale, ceea ce a dus la evacuarea Congresului și la zeci de răniți.