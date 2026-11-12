 Sfârșitul unei nave legendare: un celebru pachebot, mai lung decât Titanicul și vizitat de Marilyn Monroe, scufundat pentru a deveni recif artificial | adevarul.ro
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Video Sfârșitul unei nave legendare: un celebru pachebot, mai lung decât Titanicul și vizitat de Marilyn Monroe, scufundat pentru a deveni recif artificial

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Unul dintre cele mai cunoscute pacheboturi americane, SS United States, a ajuns pe fundul Golfului Mexic, unde va deveni un recif artificial și o nouă atracție turistică.

Nava, cu aproximativ 30 de metri mai lungă decât Titanicul, a traversat Oceanul Atlantic de peste 800 de ori și a transportat de-a lungul anilor numeroase personalități, printre care Marilyn Monroe, John F. Kennedy și Walt Disney

Coca navei, care măsoară peste 300 de metri, a fost scufundată miercuri, 11 noiembrie, în largul coastei de nord-vest a Floridei, la aproximativ 40 de kilometri de orașul Destin. Operațiunea a presupus inundarea controlată a vasului, fără utilizarea explozibililor.

Pentru pregătirea scufundării au fost deschise supapele sistemului de răcire, au fost îndepărtate peste 400 de hublouri și au fost practicate deschideri mari în punțile navei. De asemenea, coșurile sale înalte de fum au fost demontate, relatează AFP.

Un celebru pachebot american scufundat în largul Floridei
Un celebru pachebot american scufundat în largul Floridei Foto: x/ Danny Freeman

Proiectul, estimat la aproximativ 13,5 milioane de dolari, urmărește transformarea fostului pachebot într-un habitat pentru fauna marină și într-un punct de atracție pentru scafandri și pescari. Inițiatorii susțin că epava ar putea deveni cel mai mare recif artificial din lume.

De la luxul transatlantic la fundul Golfului Mexic

SS United States a intrat în serviciu în 1952 și a devenit rapid un simbol al navigației americane. În perioada sa de glorie, a fost cel mai rapid pachebot din lume. Prima sa traversare transatlantică a avut loc în 1952, iar ultima în 1969.

De-a lungul anilor, la bordul navei au călătorit numeroase personalități. Printre acestea s-au numărat președintele american John F. Kennedy, actrița Marilyn Monroe, artistul Salvador Dalí și Walt Disney. Și Bill Clinton a fost pasager al pachebotului, în tinerețe, când se îndrepta spre Universitatea Oxford pentru a studia.

După retragerea din serviciu, nava a rămas mai bine de un sfert de secol ancorată la un chei din Philadelphia. Mai multe grupuri de activiști au încercat să obțină conservarea acesteia și transformarea sa într-un muzeu, însă demersurile nu au avut succes.

Epava se află acum la o adâncime de aproximativ 55 de metri, iar puntea superioară este situată la circa 18 metri sub suprafața apei.

Autoritățile din comitatul Okaloosa mizează pe transformarea zonei într-o destinație importantă pentru turismul subacvatic. „Încercăm să devenim cea mai bună destinație de scufundări din lume”, a declarat Nick Tomecek, purtătorul de cuvânt al comitatului, pentru The Washington Post.

În prezent, cel mai mare recif artificial din lume este considerat un fost portavion scufundat în urmă cu aproximativ 20 de ani în largul orașului Pensacola, tot în Florida.

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