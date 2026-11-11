Administrația Trump se pregătește pentru o confruntare politică majoră în Congres, în contextul inițiativei de punere sub acuzare a secretarului de Război, Pete Hegseth. Episodul ar putea arăta cât de mult a slăbit influența președintelui în interiorul propriului partid după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, relatează CNN.

Pete Hegseth, în vizorul Congresului Foto: Profimedia

Administrația președintelui Donald Trump intră într-o confruntare privind posibila punere sub acuzare a secretarului de Război, Pete Hegseth, primul test major al autorității prezidențiale după înfrângerea electorală a republicanilor. Mesajul transmis de Casa Albă este însă clar: într-o nouă configurație politică, administrația intenționează să își exercite puterile executive cu și mai multă fermitate.

Nu există prea multe semne de remușcare sau de recunoaștere a faptului că alegătorii americani au votat pentru limitarea puterii lui Donald Trump. Dimpotrivă, Casa Albă a transmis un semnal de sfidare prin promovarea lui Stephen Miller, arhitectul unora dintre cele mai controversate politici ale președintelui, în funcția de șef de cabinet al Casei Albe.

Procurorul general Todd Blanche a explicat această poziție într-un interviu acordat duminică postului CNN. El a avertizat că democrații care intenționează să folosească prerogativele constituționale ale Congresului pentru a investiga administrația ar trebui să fie „îngrijorați”, după ce Trump a cerut Departamentului Justiției să deschidă anchete penale privind activitatea acestora.

În interviuri separate acordate emisiunii „State of the Union”, reprezentanții administrației și criticii acesteia și-au prezentat pozițiile înaintea confruntărilor politice care se anunță pentru anul viitor.

„Nici măcar nu au ajuns la putere și deja vorbesc despre anchete și proceduri de destituire, fără nicio bază, fără dovezi. Pur și simplu fac declarații în toate direcțiile”, i-a spus Blanche jurnalistei CNN Dana Bash.

„Acest lucru ar trebui să îl preocupe foarte mult pe președintele Trump și, cu siguranță, mă preocupă și pe mine”, a adăugat procurorul general.

În replică, Robert Garcia, principalul reprezentant al democraților din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, a declarat că viitoarea majoritate democrată nu se va lăsa intimidată de avertismentele lui Blanche.

„Încearcă să ne împiedice să exercităm un control parlamentar real. Constituția este foarte clară: responsabilitatea Congresului este să supravegheze activitatea executivului și a administrației”, a afirmat Garcia.

Inițiativa de destituire a lui Hegseth ar putea scoate la iveală nemulțumirile republicanilor față de Trump

Prima confruntare majoră, legată de un posibil vot al Camerei Reprezentanților pentru punerea sub acuzare a lui Pete Hegseth, va testa însă mai ales cât de mult a afectat înfrângerea electorală autoritatea lui Donald Trump în rândul republicanilor.

Inițiativa ar putea dezvălui mai multe despre nemulțumirile din interiorul Partidului Republican decât despre capacitatea democraților de a limita puterea președintelui.

Congresmanul republican Thomas Massie intenționează să prezinte în această săptămână articolele de punere sub acuzare a lui Hegseth, în timp ce șeful Pentagonului își intensifică eforturile de a rămâne în funcție, în pofida criticilor privind modul în care a gestionat războiul din Iran.

Tot mai multe indicii sugerează că inclusiv o parte dintre republicani ar prefera plecarea lui Hegseth din fruntea Pentagonului. Printre semnalele recente se numără rezervele exprimate săptămâna trecută de congresmanul James Comer.

Spre deosebire de Thomas Massie, care a pierdut alegerile primare în fața unui candidat susținut de Trump, Comer rămâne un aliat al președintelui.

Deocamdată, Casa Albă continuă să îl susțină pe Hegseth. Săptămâna trecută, Trump le-a declarat jurnaliștilor că secretarul de război face „o treabă foarte bună”.

La rândul său, Hegseth a reacționat la promovarea lui Stephen Miller printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care l-a prezentat drept un aliat în lupta împotriva adversarilor președintelui. Mesajul său a fost scurt: „Rezistă. Luptă”.

Cu toate acestea, poziția lui Hegseth ar putea fi serios afectată dacă un număr important de republicani votează împotriva sa.

Deputații republicani care au pierdut alegerile pe fondul nemulțumirii publice față de războiul din Iran ar putea avea puține motive să își asume costurile politice ale susținerii secretarului de Război și a președintelui.

Este puțin probabil ca în Senat să se întrunească majoritatea de două treimi necesară pentru condamnarea și destituirea lui Hegseth în urma unui proces de impeachment. Totuși, secretarul Apărării nu și-a construit prea multe relații de încredere în camera superioară a Congresului, iar climatul politic este unul volatil.

Confruntarea privind viitorul lui Hegseth are loc în ultimele săptămâni de activitate ale actualului Congres, dominat de republicani. Legislativul trebuie să adopte până la 11 decembrie un proiect de finanțare pentru a evita blocarea activității guvernului federal.

Prezența controversată a secretarului de Război ar putea complica și adoptarea în Senat a unui proiect esențial privind bugetul apărării.

Casa Albă și democrații își definesc pozițiile înaintea unei noi confruntări

În primele zile după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, Donald Trump a părut mai rezervat. Acum, însă, devine tot mai clar că administrația sa este pregătită pentru o confruntare directă.

Întrebat duminică, în emisiunea „60 Minutes” de la CBS, dacă ar putea vreodată să își ierte adversarii, președintele a răspuns:

„Probabil că nu. Nu, pentru că îi urăsc pe unii dintre dușmanii mei și îi voi urî întotdeauna”.

Sâmbătă, Trump a acuzat pe platforma Truth Social că democrații au trimis scrisori de amenințare republicanilor și donatorilor acestora. El a cerut Departamentului Justiției să investigheze situația și a susținut că „acești șantajiști” ar trebui închiși.

Săptămâna trecută, senatorul democrat Richard Blumenthal a avertizat persoane, companii și instituții guvernamentale că trebuie să coopereze cu anchetele privind mai multe subiecte sensibile.

Printre acestea se numără industria criptomonedelor, presupusele acte de corupție și conflicte de interese prin care membri ai administrației Trump și-ar fi urmărit îmbogățirea personală, amenințările la adresa securității naționale, abuzurile agenților federali din domeniul imigrației, rolul marilor companii de tehnologie și presupusele abuzuri de putere ale administrației.

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Blumenthal a precizat că, dacă Subcomisia Permanentă pentru Investigații nu va primi răspunsuri până în ianuarie, noul Congres va lua măsuri.

Tot săptămâna trecută, Robert Garcia a publicat un videoclip în care a afirmat că „infractorii, escrocii și familia Trump”, pe care a descris-o drept o organizație criminală, ar trebui să își angajeze avocați.

Todd Blanche consideră însă că asemenea declarații depășesc limitele acceptabile.

„Un viitor președinte al unei comisii parlamentare amenință oameni înainte chiar de a prelua funcția, spunându-le să își angajeze avocați. Dacă acest lucru nu vă deranjează pe dumneavoastră sau pe telespectatorii dumneavoastră, atunci cred că este momentul să ne trezim cu toții. Pe mine, cu siguranță, mă îngrijorează”, a declarat Blanche pentru CNN.

Procurorul general a susținut, de asemenea, că nemulțumirile lui Garcia față de angajamentul său de a reprezenta oficialii vizați de anchetele Congresului demonstrează o „lipsă remarcabilă de înțelegere a modului în care funcționează guvernul”.

„Dacă aș fi membru al acelei comisii, aș fi foarte îngrijorat”, a adăugat Blanche.

Garcia a respins acuzațiile.

„Sincer vorbind, ceea ce face Todd Blanche în acest moment este o amenințare”, a declarat congresmanul în emisiunea „State of the Union”.

Democratul din California a susținut că procurorul general încearcă să intimideze comisia și să împiedice exercitarea controlului parlamentar.

„Tot ce își dorește este să îl protejeze pe Donald Trump, să îi protejeze cabinetul și oficialii administrației”, a afirmat Garcia.

Democrații se confruntă, la rândul lor, cu riscul de a depăși limitele

Schimbul dur de replici dintre Blanche și Garcia oferă o imagine a confruntărilor politice care ar putea domina Washingtonul anul viitor și a riscurilor pe care ambele tabere sunt dispuse să și le asume în ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump, notează CNN.

Administrația sugerează că orice formă reală de supraveghere parlamentară ar fi ilegitimă, prezentând-o drept o campanie de persecuție politică. Trump a descris această abordare pe Truth Social prin expresia „instrumentalizare și război juridic”.

Strategia i-a adus beneficii în trecut. Trump a transformat anchetele privind afacerile sale, eforturile de contestare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020 și păstrarea unor documente clasificate într-o narațiune despre presupusa persecuție politică la care ar fi fost supus.

Această strategie a contribuit la mobilizarea republicanilor și la revenirea sa la Casa Albă în 2024.

Nu este surprinzător că președintele încearcă să recurgă din nou la aceeași tactică. Todd Blanche, care a fost unul dintre principalii săi avocați personali, a avut un rol important în construirea strategiei juridice de apărare a lui Trump.

Înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului a avut mai multe cauze: războiul din Iran, creșterea costului vieții, scumpirea puternică a carburanților, nemulțumirea publică față de măsurile dure în domeniul imigrației și percepția că Trump își urmărește propriile interese în detrimentul celor ale țării.

Cu toate acestea, administrația transmite că intenționează să folosească la maximum puterile prezidențiale de care dispune până la încheierea mandatului.

În ultima perioadă, mai mulți oficiali de rang înalt au început să utilizeze un limbaj cu accente apocaliptice.

Vineri, la reședința Mar-a-Lago, Stephen Miller și-a declarat „devotamentul total” și „loialitatea absolută” față de Trump. El a avertizat că, fără actualul președinte, „Statele Unite ale Americii nu ar mai exista în acest moment”.

În videoclipurile prin care își apără poziția în fruntea Pentagonului, Pete Hegseth promite să apere republica împotriva „tuturor dușmanilor, externi și interni”.

Acest tip de discurs sugerează că administrația îi consideră pe unii dintre adversarii săi interni drept o amenințare existențială la adresa țării, deși aceiași alegători au exprimat democratic, prin vot, respingerea actualei conduceri politice.

Cine va plăti pentru mulțimea de oalele sparte în curtea republicanilor?

Adam Hamilton, senatorul democrat ales în urma unei victorii surprinzătoare în Kansas, și-a exprimat îngrijorarea față de reacția administrației la rezultatul alegerilor.

El a descris numirea lui Stephen Miller drept „o intensificare a aceleiași abordări” și a declarat pentru CNN că a primit numeroase mesaje din partea alegătorilor din Kansas, un stat considerat în mod tradițional favorabil republicanilor.

„Oamenii mi-au spus: «Așa ceva nu este în regulă. Nu acesta este cine suntem noi»”, a afirmat Hamilton.

Mandatul electoral al democraților nu garantează însă succesul

Rezultatul alegerilor scoate în evidență și dificultățile cu care se va confrunta viitoarea majoritate democrată.

În timpul campaniei, democrații au promis că vor investiga presupusele acte de corupție ale lui Donald Trump, iar victoria electorală le oferă un argument politic pentru a-și respecta angajamentul.

Cu toate acestea, mesajul principal transmis de alegători a vizat costul vieții și dificultățile economice cotidiene.

Adoptarea unor măsuri concrete pentru rezolvarea acestor probleme va fi dificilă, mai ales în condițiile în care președintele dispune de dreptul de veto asupra legislației adoptate de Congres.

În plus, un climat politic dominat de anchete și acuzații reciproce ar putea compromite orice șansă de cooperare între cele două partide.

Xochitl Hinojosa, analistă politică CNN și fost oficial de rang înalt al Departamentului Justiției, i-a declarat jurnalistei Dana Bash că este îngrijorată de posibilitatea ca democrații să meargă prea departe.

Ea consideră că este necesară exercitarea controlului parlamentar asupra administrației, în condițiile în care până acum au existat foarte puține mecanisme de verificare a puterii executive.

„Cred că este nevoie de supraveghere, pentru că nu au existat aproape deloc mecanisme de control asupra acestei administrații. Dar ambele partide trebuie să înțeleagă mesajul alegătorilor: nu vrem conflicte interne. Nu vrem ca republicanii și democrații să se atace reciproc. Vrem oameni care să livreze rezultate”, a afirmat Hinojosa.

Înfruntarea privind viitorul lui Pete Hegseth ar putea deveni, astfel, primul indicator clar al modului în care Donald Trump își mai poate exercita influența asupra propriului partid după înfrângerea electorală și al capacității democraților de a folosi noua majoritate parlamentară pentru a limita puterea Casei Albe.