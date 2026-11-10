 Trump face scut în jurul lui Pete Hegseth în fața procedurii de destituire și îl atacă pe republicanul care cere demiterea. „Un ratat fără scrupule” | adevarul.ro
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Trump face scut în jurul lui Pete Hegseth în fața procedurii de destituire și îl atacă pe republicanul care cere demiterea. „Un ratat fără scrupule”

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Preşedintele Donald Trump a declarat că îl va susţine pe secretarul apărării Pete Hegseth în cazul în care acesta va fi supus procedurii de destituire, afirmând în faţa jurnalistei Kaitlan Collins de la CNN că deputatul republican Thomas Massie, care a depus luni dimineaţă actele de destituire, este „un ratat fără scrupule.

Pete Hegseth și Donald Trump
Pete Hegseth și Donald Trump Foto: Profimedia

„Da, îi voi fi alături”, i-a spus Trump lui Collins în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, potrivit CNN.

„Massie are multă ură în suflet”, a spus Trump despre republicanul din Kentucky, care a pierdut în faţa unui adversar din primare susţinut de Trump la începutul acestui an.

„Nu vreau să-mi pierd timpul urmărindu-l. Am câştigat două războaie şi am făcut lumea un loc mult mai sigur, iar acum ar trebui să fim supuşi procedurii de destituire?”.

Depunerea articolelor de destituire de către Massie înseamnă că va trebui să aibă loc un vot până miercuri.

Documentul depus de Massie conține opt capete de acuzare care îl vizează direct pe șeful Pentagonului, acuzându-l de încălcarea gravă a Constituției și a legislației federale prin abuz de autoritate. Trei dintre acuzații se concentrează pe gestionarea campaniei din Iran: liderul republican susține că Hegseth a purtat un război lipsit de autorizație din partea Congresului și a continuat operațiunile militare sfidând direct votul parlamentarilor care ceruseră încetarea conflictului sau obținerea unui aviz legal. De asemenea, rezoluția sancționează nerespectarea termenelor limită impuse de Legea Puterilor de Război, normă ce obligă la retragerea trupelor americane din lupte neautorizate după cel mult 90 de zile.

Lista neregulilor invocate continuă cu alte operațiuni controversate ordonate de secretar: atacurile aeriene împotriva unor presupusi traficanți de droguri, capturarea ilegală a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, misiunile neautorizate din Yemen și ignorarea normelor menite să protejeze civilii de victime colaterale. Totodată, textul îl acuză pe Hegseth că și-a folosit abuziv puterea pentru a se răzbuna pe senatorul Mark Kelly din cauza unor opinii exprimate public.

Casa Albă și conducerea armatei resping categoric acuzațiile. Pete Hegseth a catalogat demersul drept o simplă mascaradă politică, afirmând că este de acord cu Trump că ar „face-o din nou” în ceea ce priveşte declanşarea războiului cu Iranul.

Trump şi-a lăudat din nou luni secretarul Apărării, spunând că acesta „a făcut o treabă foarte bună”.

„Aşadar, spun asta — Pete Hegseth a câştigat două războaie, oh, să-l punem sub acuzare? Ce ziceţi să-l punem sub acuzare pe domnul de la Biden, omul lui care a dispărut timp de două săptămâni şi nimeni nu avea habar unde se afla?”, a spus Trump, făcând aluzie la spitalizarea discretă a fostului secretar al Apărării, Lloyd Austin, la sfârşitul anului 2023 şi începutul anului 2024.

„Ce ziceţi să-l punem sub acuzare pe cel care a condus războaiele din Irak şi Afganistan, precum şi toate celelalte războaie, în care s-au pierdut mii de vieţi?”, a adăugat Trump.

Massie prezice că Hegseth va fi demis înainte de sfârşitul anului

Deputatul republican Thomas Massie a prezis luni că secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu va rămâne în funcţia de şef al Pentagonului până la sfârşitul anului. El a inițiat un vot care trebuie să aibă loc până miercuri.

Pentagonul taie capete, Iranul așteaptă lovitura

Democrații au semnalat un sprijin larg pentru acest efort, iar mai mulți republicani și-au exprimat nemulțumirea față de Hegseth, deși rezultatul rămâne incert într-o Cameră puternic divizată.

Pentru validarea unui articol de punere sub acuzare este nevoie doar de un vot majoritar în Camera Reprezentanților. O astfel de decizie echivalează cu o trimitere în judecată politică, dosarul urmând să ajungă în Senat pentru un proces menit să stabilească vinovăția oficialului. Condamnarea și demiterea efectivă a lui Hegseth ar necesita însă o majoritate calificată de două treimi din senatorii prezenți.

„În continuare consider că există o probabilitate ridicată ca Pete Hegseth să nu rămână în funcţie până pe 31 decembrie al acestui an”, a declarat Massie pentru Kaitlan Collins de la CNN, în cadrul emisiunii „The Source”.

Congresmanul care îşi încheie mandatul a susţinut, de asemenea, că punerea sub acuzare a lui Hegseth în acest moment ar fi o măsură „politicoasă” în comparaţie cu ceea ce vor face democraţii când vor prelua controlul Camerei Reprezentanţilor în ianuarie.

„Nu propun ca el să ajungă la închisoare. Nu propun ca el să fie supus răspunderii civile. Spunem doar că trebuie să-şi piardă funcţia chiar acum”, a spus Massie.

„Când democraţii vor prelua controlul în ianuarie, nu vor fi la fel de politicoşi ca mine. Uite, vor organiza audieri în Camera Reprezentanţilor. Vor chema persoane care au lucrat sub conducerea lui Hegseth, persoane care au văzut şi ştiu anumite lucruri care nici măcar nu au fost făcute publice încă.”, a spus el.

Încă un senator republican împotriva lui Hegsth

De asemenea, un alt senator republican, Thom Tillis, care este un critic al preşedintelui Donald Trump, a declarat luni că „nu are încredere” în secretarul apărării, Pete Hegseth, şi a dat asigurări că procedura de destituire care îl ameninţă şi care a fost iniţiată în Camera Reprezentanţilor de un alt republican disident „nu va dispărea”, relatează CNN. 

„Cu siguranţă nu va dispărea”, a continuat el, referindu-se la procedură. Chiar dacă actuala legislatură se încheie în curînd, „Camera Reprezentanţilor are libertatea de a iniţia o altă procedură de destituire”, a arătat Thom Tillis.

„Putem să ne jucăm, să fim distraşi pentru restul mandatului acestui Congres, sau să recunoaştem că el este o distragere a atenţiei care trebuie să dispară”, a punctat Tillis.

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