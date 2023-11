Scandal la Harvard: acuzații de favorizare a copiilor elitelor. Ce spune universitatea americană

Universitatea Harvard se confruntă cu o criză după ce un caz de referință a scos la iveală modul în care oferă un avantaj rudelor absolvenților. Așa-numita politică de admitere a moștenitorilor se află acum în vizorul legislatorilor care spun că perpetuează inegalitatea, conform bbc.

Timp de secole, pe străzile campusului cu cărămizi roșii de la Harvard au trecut viitorii lideri ai Americii, de la Teddy Roosevelt la Mark Zuckerberg. Capacitatea celei mai vechi universități din SUA de a propulsa studenții în eșaloanele superioare ale politicii, afacerilor și tehnologiei a făcut ca admiterea să fie foarte râvnită. Dar modul în care se alege cine primește biletul de aur este analizat îndeaproape.

La începutul acestui an, o decizie istorică a Curții Supreme a desființat acțiunea afirmativă, făcând ilegal ca Harvard și alte universități să acorde prioritate la admitere minorităților slab reprezentate.

O procedură judiciară a scos la iveală ceea ce mulți bănuiau de mult timp - că școala acordă prioritate copiilor absolvenților

Această politică, cunoscută sub numele de admitere prin moștenire, este practicată de zeci de universități americane de elită, inclusiv de cele opt școli din Ivy League, precum și de multe alte universități private și publice de elită. Înseamnă că, dacă o rudă apropiată a frecventat acea universitate, atunci s-ar putea să fiți preferat unui candidat de forță similară ai cărui părinți nu au făcut-o.

În timp ce majoritatea privilegiilor de clasă în societatea americană sunt acordate cu o simplă mișcare de ochi și de cap - totul se bazează pe cine cunoști, ce porți, cum sună - cazul din instanță a scos la iveală modul în care instituțiile folosesc statutul de moștenitor pentru a permite unor candidați să sară peste coadă. Iar acest lucru i-a determinat pe mulți, de la legislatori de stat până la studenții de la Harvard, să ceară ca această politică să înceteze.

De ani de zile, școala și-a intensificat foarte mult eforturile de incluziune. În 2023, școala percepea o taxă de școlarizare de 54.269 de dolari pe an, dar este gratuită pentru elevii ale căror familii câștigă sub 65.000 de dolari, iar familiile care câștigă până la 150.000 de dolari nu plătesc mai mult de 10% din venitul lor în fiecare an. De asemenea, școala a crescut numărul studenților non-albi și hispanici de la 17% la peste 50% din corpul studențesc în ultimele patru decenii.

Donyae Jenkins, un alt student de la Harvard, a declarat că, după decizia Curții Supreme, "Mulți studenți de culoare și alte categorii ar putea simți că acesta este un loc unde nu merită să fie".Donyae nu e de acord cu anularea acțiunii afirmative, mai ales atunci când admiterile moștenite continuă, deoarece politica tinde să favorizeze studenții albi și înstăriți. Documentele depuse în cazul de la Curtea Supremă au dezvăluit că Harvard acordă puncte candidaților "ALDC", care sunt candidații moșteniți, sportivii, rudele donatorilor și copiii cadrelor didactice sau ai personalului. Deși doar 5% din cereri provin de la studenți ALDC, aceștia reprezintă aproximativ o treime din acceptări. Aproximativ 70% dintre acești candidați erau albi.

"Ei [copiii absolvenților] primesc, de asemenea, ceea ce unii pot numi admitere specială în colegiu", a spus Donyae.

Pile, relații, cumetrii, varianta americană

O lucrare recentă publicată de Opportunity Insights, un grup de cercetare cu sediul la Universitatea Harvard și la Universitatea Brown, a constatat că solicitanții moștenitori au avut de patru ori mai multe șanse de a fi admiși decât solicitanții nelegitimați cu aceleași rezultate la teste.

Studiul a analizat 15 ani de date de admitere la 12 colegii private "Ivy-Plus" (cele opt colegii din Ivy League, plus Universitatea din Chicago, Duke, MIT și Stanford).

Studiul a constatat că, atunci când aceiași studenți cu moștenire au aplicat la alte universități de top unde nu aveau statutul de moștenitor, acest avantaj a dispărut.

Studenții care au urmat colegiile "Ivy Plus" aveau cu 60% mai multe șanse de a câștiga în top 1% și de trei ori mai multe șanse de a lucra la angajatori de prestigiu în medicină, cercetare, drept, finanțe și alte domenii, comparativ cu studenții care au urmat ceea ce au numit universități publice "emblematice".

"Studenții din aceste campusuri de astăzi vor fi mâine liderii într-o gamă largă de domenii din societate", a declarat John Friedman, profesor la Universitatea Brown (care face parte, de asemenea, din Ivy), coautor al cercetării.

"Dacă vrem ca copiii din toate mediile să simtă că au o șansă de a urma o traiectorie pentru a ajunge la aceste poziții de conducere, avem nevoie ca aceste universități să admită studenți într-un mod care să susțină o egalitate mai largă de șanse", a mai completat el.

Studii multiple, concluzii asemănătoare

Constatările lor sunt susținute și de alții. Un studiu din 2019 al Biroului Național de Cercetare Economică a constatat că 75% dintre studenții albi care au fost recrutați la Harvard în calitate de ALDC "ar fi fost respinși" dacă ar fi fost tratați ca studenți albi fără aceste conexiuni.

Mulți cercetători au urmărit rădăcinile admiterii moștenite de la începutul secolului XX, când universitățile doreau să își mențină instituțiile în afara razei de acțiune a populației de imigranți în creștere a țării. Deși vremurile s-au schimbat, iar Harvard și-a luat un angajament pentru o mai mare diversitate și echitate, admiterile moștenite rămân.

În apărarea acestei practici, școala a declarat că "ajută la consolidarea unor legături puternice între universitate și absolvenții săi" care durează o viață întreagă.

De asemenea, a remarcat "sprijinul generos" pe care îl oferă absolvenții, care ajută la posibilitatea acordării de ajutor financiar pentru a crește diversitatea și excelența, a scris școala într-un raport publicat în 2018.

Deși absolvenții susțin Harvard din mai multe motive, comitetul este îngrijorat de faptul că eliminarea oricărei considerații cu privire la faptul că părintele unui candidat a frecventat Harvard sau Radcliffe ar diminua acest sentiment vital de implicare și sprijin.

Harvard este cea mai bogată universitate din lume

Cu o dotare de 50 de miliarde de dolari, Harvard are cea mai mare dotare universitară din lume. Oxford și Cambridge, care nu practică admiterea prin moștenire, au dotări de aproximativ 7 miliarde de dolari, respectiv.

Buzunarele adânci ale Harvard au ajutat-o să încoroneze elita țării, dar unii o acuză că folosește această putere nu pentru a crea o societate mai bună, ci pentru a menține status quo-ul. Iar aceștia spun că admiterea moștenită trebuie să dispară.

Legislativul statului Massachusetts are în vedere un proiect de lege care ar impune o taxă împotriva școlii și a altor școli care acordă beneficii de admitere moștenite.