Reacția lui Trump după ce i s-a interzis să candideze la prezidențiale în Colorado: „O zi tristă pentru America”

Fostul președinte american Donald Trump a avut o reacție virulentă, după hotărârea de marți, 19 decembrie, a Curții Supreme din Colorado, care prevede eliminarea sa de pe buletinele de vot din acest stat american, relatează The Guardian.

Deși fostul președinte nu a vorbit despre această hotărâre în timpul mitingului de marți seară din Iowa - unde s-a lansat în dezbateri agresive împotriva imigrației - el a publicat miercuri un mesaj pe platforma sa de socializare Truth Social: „Ce rușine pentru țara noastră!!!”, a scris Trump. „O zi tristă pentru America!!!", a mai adăugat el.

Noah Bookbinder, președintele grupului Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, care a intentat procesul în Colorado în numele alegătorilor republicani și independenți, a lăudat decizia. Conform spuselor sale, hotărârea este „nu numai istorică și justificată, dar este și necesară pentru a proteja viitorul democrației în țara noastră".

„Constituția noastră spune clar că cei care își încalcă jurământul atacând democrația nu au voie să facă parte din guvern", a ținut el să puncteze.

„Trump va câștiga pe 5 noiembrie 2024”

Republicanii au făcut în mare parte front comun cu Trump, criticând hotărârea deoarece ar fi revocat dreptul americanilor de a-și alege conducătorii.

Elise Stefanik, o reprezentantă republicană din New York, a spus: „Democrații sunt atât de speriați că președintele Trump va câștiga pe 5 noiembrie 2024 încât încearcă în mod ilegal să îl scoată de pe buletinul de vot".

Candidatul republican la președinția SUA, Vivek Ramaswamy, a promis că va renunța la alegerile primare republicane din Colorado, punând presiune asupra colegilor săi candidați pentru a face același lucru, altfel se va considera că „aprobă tacit această manevră ilegală care va avea consecințe dezastruoase pentru țara noastră".

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a lansat o teorie neobișnuită, potrivit căreia decizia din Colorado este, de fapt, o mișcare a democraților pentru a-l ajuta în mod deliberat pe Trump să câștige alegerile primare.

„Ei fac toate aceste lucruri pentru a consolida practic sprijinul pentru el în cadrul alegerilor primare, pentru a-l duce în alegerile generale”, a afirmat el, conform NBC News.

În ultimele câteva luni, Trump a folosit cu generozitate cele 91 de capete de acuzare și diverse procese civile pentru a promova scenariul conform căruia Washingtonul este împotriva sa.

„Un butoi cu pulbere”

Trump a profitat deja de hotărârea din Colorado în scopul strângerii de fonduri, postând pe Truth Social: „Știri de ultimă oră: Colorado tocmai m-a scos de pe buletinul de vot! Contribuiți acum".

Curtea din Colorado a amânat punerea în aplicare a hotărârii sale până la 4 ianuarie, dându-i posibilitatea lui Trump să facă apel la Curtea Supremă a SUA. Steven Cheung, un purtător de cuvânt al campaniei lui Trump, a declarat marți seară că are „încredere deplină în faptul că instanța supremă a SUA se va pronunța rapid în favoarea noastră și va pune în sfârșit capăt acestor procese ne-americane".

În pofida încrederii echipei lui Trump că instanța supremă se va pronunța în favoarea lor, reacțiile la decizia din Colorado au arătat până acum cât de tulbure va fi dezbaterea.

Fluxul rețelei Truth Social al lui Trump reflectă deja acest lucru. Marți seară, Trump l-a citat pe conservatorul Jonathan Turley, un profesor de drept de la Universitatea George Washington, care a apărut ca martor pentru republicanii din Camera Reprezentanților care încearcă să-l pună sub acuzare pe Biden.

Actualul președinte american este acuzat de corupție.

„Această țară este un butoi cu pulbere, iar această instanță nu face decât să arunce cu chibrituri în el... pentru niște oameni care spun că încearcă să protejeze democrația, aceasta este fără îndoială cea mai antidemocratică opinie pe care am văzut-o în viața mea", l-a citat Trump pe Turley la Fox News.

Dar Trump a scurtat o porțiune din interviul lui Turley în care acesta a spus că, deși crede că instanța din Colorado a greșit, „pe 6 ianuarie s-au petrecut multe lucruri, cele mai multe dintre ele nu au fost de bun augur".

„O revoltă”

„Din punctul meu de vedere, nu a fost o insurecție. A fost o revoltă", a spus Turley. „Asta nu înseamnă că persoanele responsabile nu ar trebui să fie trase la răspundere. Dar a numi acest lucru o insurecție în scopul excluderii ar crea o pantă alunecoasă pentru fiecare stat din uniune".

Această decizie este explicată de Secțiunea 3 a celui de-al 14-lea amendament, care prevede că nimeni nu va ocupa nicio funcție în serviciul Statelor Unite sau al unui anumit stat, dacă după ce a depus jurământul, „a participat la rebeliune sau insurecție împotriva Statelor Unite sau a oferit asistență sau sprijin inamicilor lor”.

Această modificare a legii fundamentale a fost făcută după Războiul Civil din 1861-1865 pentru a limita drepturile politicienilor care au participat la confruntarea armată de partea statelor sclavagiste din Sud.

Argumentul lui Turley este că, deși Trump a incitat la o revoltă, din punct de vedere teoretic, aceasta nu se încadrează în insurecția specificată în cel de-al 14-lea amendament.

Indiferent dacă hotărârea din Colorado va fi menținută sau nu, dezbaterea va necesita probabil o examinare atentă a amestecului lui Trump în cazul asaltului asupra Capitoliului. Trump susține că cei peste 1.000 de oameni care au fost arestați după atac, inclusiv 600 care au fost în cele din urmă condamnați, sunt prizonieri politici.

„Interferențe electorale!" a transmis marți seară Trump pe Truth Social.