Pentagonul a desfășurat o campanie secretă anti-vaccinare pentru a submina China în timpul pandemiei, dezvăluie Reuters

Armata americană a lansat un program secret în timpul crizei COVID pentru a discredita vaccinarea cu vaccinul Sinovac al Chinei - o răzbunare pentru eforturile Beijingului de a da vina pe Washington pentru pandemie. O țintă a fost publicul filipinez. Experții în domeniul sănătății spun că această manevră a pus în pericol vieți nevinovate, arată o investigație Reuters.

În perioada de vârf a pandemiei COVID-19, armata americană a lansat o campanie secretă pentru a contracara ceea ce percepea ca fiind influența crescândă a Chinei în Filipine, o națiune afectată în mod special de virusul mortal.

Scopul acesteia a fost de a semăna îndoieli cu privire la siguranța și eficacitatea vaccinurilor și a altor ajutoare vitale furnizate de China, a constatat o investigație Reuters. Prin intermediul unor conturi false de internet menite să se dea drept filipinezi, eforturile de propagandă ale armatei s-au transformat într-o campanie anti-vax. Postările de pe rețelele de socializare au denigrat calitatea măștilor de față, a kiturilor de testare și a primului vaccin care ar fi devenit disponibil în Filipine - vaccinul Sinovac al Chinei.

Reuters a identificat cel puțin 300 de conturi pe X, fostul Twitter, care corespundeau descrierilor împărtășite de foști oficiali militari americani familiarizați cu operațiunea din Filipine. Aproape toate au fost create în vara anului 2020 și erau centrate pe sloganul #Chinaangvirus – Tagalog for China is the virus.

"COVID a venit din China, iar VACCINUL a venit tot din China, nu aveți încredere în China!", scria în tagalog un tweet tipic din iulie 2020. Cuvintele erau alături de o fotografie a unei seringi alături de un steag chinezesc și de un grafic cu o creștere fulminantă a infecțiilor. Într-o altă postare se putea citi: "Nu, nu, nu: "Din China - PPE, mască de protecție, vaccin: FALS. Dar Coronavirusul este real".

După ce Reuters a întrebat X despre conturi, compania de social media a eliminat profilurile, stabilind că acestea făceau parte dintr-o campanie coordonată de roboți pe baza modelelor de activitate și a datelor interne.

Campania a fost oprită de Biden în primăvara anului 2021

Efortul antivax al armatei americane a început în primăvara anului 2020 și s-a extins dincolo de Asia de Sud-Est înainte de a se încheia la mijlocul anului 2021, a stabilit Reuters. Adaptând campania de propagandă la audiențele locale din Asia Centrală și Orientul Mijlociu, Pentagonul a folosit o combinație de conturi false de socializare pe mai multe platforme pentru a răspândi teama față de vaccinurile chinezești în rândul musulmanilor, într-o perioadă în care virusul ucidea zeci de mii de oameni în fiecare zi. O parte esențială a strategiei: amplificarea afirmației contestate că, vaccinurile chinezești conțin uneori gelatină de porc și ar putea fi considerate interzise în conformitate cu legea islamică.

Campania a început în timpul fostului președinte Donald Trump și a continuat luni de zile în timpul președinției lui Joe Biden, a constatat Reuters - chiar și după ce directori de rețele sociale alarmați au avertizat noua administrație că Pentagonul promovează dezinformarea COVID. Administrația Biden ordonat în primăvara anului 2021 campania anti-vax, care a denigrat, de asemenea, vaccinurile produse de alți rivali, iar Pentagonul a inițiat o revizuire internă, a constatat Reuters.

Un oficial înalt al Departamentului Apărării a recunoscut că armata americană s-a angajat în propagandă secretă pentru a denigra vaccinul Chinei în lumea în curs de dezvoltare, dar oficialul a refuzat să ofere detalii.

O purtătoare de cuvânt a Pentagonului a spus că armata americană „folosește o varietate de platforme, inclusiv rețelele sociale, pentru a contracara aceste atacuri de influență maligne care vizează SUA, aliații și partenerii”. Ea a menționat, de asemenea, că China a început o „campanie de dezinformare pentru a învinovăți în mod fals Statele Unite pentru răspândirea COVID-19”.

Într-un e-mail, Ministerul chinez al Afacerilor Externe a spus că a susținut de mult timp că guvernul SUA manipulează rețelele sociale și răspândește dezinformare.

Pagube colaterale

Efortul de a stârni teama cu privire la inoculările chineze riscă să submineze încrederea generală a publicului în inițiativele guvernamentale în domeniul sănătății, inclusiv față de vaccinurile fabricate în SUA care au devenit disponibile ulterior, au spus Daniel Lucey, specialist în boli infecțioase la Școala de Medicină Geisel din Dartmouth și alții specialiști. Deși vaccinurile chinezești s-au dovedit a fi mai puțin eficiente decât vaccinurile produse de americanii de la Pfizer și Moderna, toate au fost aprobate de Organizația Mondială a Sănătății. Sinovac nu a răspuns la o solicitare de comentarii a Reuters.

Cercetările academice publicate recent au arătat că, atunci când indivizii dezvoltă scepticism față de un singur vaccin, acele îndoieli conduc adesea la incertitudine cu privire la alte inoculări. Lucey și alți experți în sănătate spun că au văzut un astfel de scenariu în Pakistan, unde Agenția Centrală de Informații (CIA) a folosit un program fals de vaccinare împotriva hepatitei în Abbottabad ca acoperire pentru a-l urmări pe Osama bin Laden, creierul terorist din spatele atacurilor din 11 septembrie 2001. Descoperirea șiretlicului a dus la o reacție împotriva unei campanii de vaccinare ulterioară împotriva poliomielitei, inclusiv atacuri asupra lucrătorilor din domeniul sănătății, contribuind la reapariția bolii mortale în țară.