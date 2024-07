O analiză 3D arată cât de norocos a fost Donald Trump: „Ar fi trebuit să fiu mort” VIDEO

Imagini uluitoare care arată cât de aproape a fost fostul președinte american, Donald Trump, de a-și pierde viața când a fost împușcat 13 iulie 2024, au fost dezvăluite, miercuri.

O reprezentare grafică 3D, generată pe computer de către Point Consciousness, evidențiază cum glonțul a trecut la o distanță milimetrică de capul său, atingându-i doar urechea în momentul în care Trump s-a mișcat.

Reprezentarea 3D dezvăluie și traiectoria pe care ar fi urmat-o glonțul dacă Trump nu și-ar fi mișcat capul în ultimul moment. Această imagine a devenit virală pe rețelele de socializare, cu mulți oameni considerând supraviețuirea lui Trump ca fiind un miracol, conform Sky News.

Trump a declarat: „Am realizat imediat că ceva nu este în regulă. Am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat cum glonțul mi-a străpuns pielea. A început să curgă sânge, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmplă”.

În primul său interviu după tentativa de asasinat, Trump a afirmat: „Ar fi trebuit să fiu mort”.

Potrivit lui Trump, medicul de la spitalul local i-a spus că nu a văzut niciodată pe cineva care să supraviețuiască unei lovituri cu arma AR-15. „Fie din noroc, fie prin voia lui Dumnezeu, mulți oameni spun că este prin voia lui Dumnezeu că sunt încă aici”, a adăugat el.

FBI a identificat duminică dimineața trăgătorul ca fiind Thomas Matthew Crooks, un tânăr de 20 de ani din Bethel Park, Pennsylvania. Acesta a fost împușcat mortal de un lunetist al Secret Service.