Cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite, riscul unei revolte violente, indiferent de câștigător, e unul mare. Asta și deoarece societatea americană a devenit una foarte polarizată, iar nemulțumirile au crescut dramatic.

Pe măsură ce alegerile prezidențiale din America din 5 noiembrie 2024 se apropie, tensiunile naționale înregistrează o creștere accentuată. Iar lupta dintre Kamala Harris și Donald Trump se anunță una foarte strânsă.

Nemulțumirile politice și problemele economice din Statele Unite au creat din păcate un teren fertil pentru revolte post-electorale.

Iar mai multe sondaje realizate recent peste Ocean au scos la iveală faptul că două treimi dintre americani sunt îngrijorați legat de posibilitatea unei revolte după alegerile din 5 noiembrie, indiferent care partid va câștiga. Iar grupurile extremiste, atât de dreapta, cât și de stânga, sunt dornice să folosească violența pentru a își exprima nemulțumirile, făcând prin urmare aceste alegeri prezidențiale extrem de volatile.

Fost director al Secret Service în perioada 2012-2015, A.T. Smith a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, despre riscul unei revolte în America după alegerile din 5 noiembrie și despre cauzele tensiunilor din Statele Unite.

„Cred că probabilitatea unei revolte post-electorale în America este una ridicată în cazul în care Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale”, a declarat pentru „Adevărul” A.T. Smith, fost director adjunct al Secret Service.

În cazul unei revolte, Secret Service, ca și celelalte autorități americane, vor avea o misiune foarte dificilă pentru a readuce lucrurile la normal.

”Secret Service va continua să își îndeplinească misiunea sa de protecție indiferent de ce se va întâmpla. Și, în timp ce Secret Service va monitoriza orice s-ar putea întâmpla, deciziile și măsurile privind gestionarea unei potențiale revolte vor fi luate de către autoritățile locale, statale și celelalte autorități federale”, mai spune A.T. Smith.

„Este cel mai dificil ciclu electoral”

Iar acest an este cu siguranță cel mai dur pentru America din ultimele decenii în ceea ce privește riscurile de securitate și revolte, fapt confirmat și de fostul înalt oficial american.

„Pot spune fără vreo îndoială că ciclul electoral din acest an este cel mai dificil cu care a avut vreodată de-a face Secret Service. Este categoric un an electoral extrem de dur. Iar faptul că America este atât de divizată, la care se adaugă retorica politică atât de caustică ce continuă să divizeze țara, sunt probleme fără vreo finalitate pe termen scurt”, a mai precizat A.T. Smith în interviul acordat pentru ”Adevărul”.

Iar riscul unor violențe după alegerile prezidențiale este cu atât mai mare dacă ne gândim la atacul asupra Capitoliului, asaltat de susținătorii lui Donald Trump pe 6 ianuarie 2021. Cu încrederea publică a americanilor în procesul electoral deja erodată, temerile privind o repetare a violențelor văzute pe 6 ianuarie 2021 sunt în creștere.

În acea zi teribilă, mii de susținători ai fostului președinte american Donald Trump, au luat cu asalt clădirea Capitoliului pentru a bloca investirea în funcție a succesorului său, Joe Biden. Incidentul s-a soldat cu moartea a cinci oameni și cu zeci de răniți.

În primul an de la asaltul ce a șocat lumea, FBI și Departamentul de Justiție au arestat peste 700 de participanți extremiști, acuzându-i de o serie de infracțiuni federale, inclusiv de rănirea ofițerilor de poliție, distrugere și furt de proprietate guvernamentală și conspirație în vederea obstrucționării unei proceduri a Congresului.