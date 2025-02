FBI și Pentagonul resping cererea lui Elon Musk de a documenta realizările din săptămâna precedentă. Miliardarul amenință cu disponibilizări

Un conflict între Casa Albă și agențiile federale-cheie este în desfășurare, după ce Elon Musk, aflat în fruntea unei inițiative de reducere a costurilor, a cerut angajaților federali să-și documenteze realizările din săptămâna precedentă. Dacă nu fac asta, ei riscă să își piardă locurile de muncă, conform spuselor lui Musk.

Agenții precum FBI, Departamentul de Stat și Pentagonul au instruit personalul să ignore cererea, intrând astfel în contradicție directă cu sprijinul aparent al Casei Albe pentru inițiativa lui Musk, relatează Independent.

Această opoziție amplifică tensiunile deja existente între administrație și angajații federali, în contextul în care Trump a promis în campanie reducerea dimensiunii guvernului.

Politicienii au pus sub semnul întrebării legalitatea solicitării lui Musk, în timp ce sindicatele amenință cu acțiuni legale și cer administrației să retragă această cerință.

Printre agențiile care au refuzat conformarea se numără și Departamentul Sănătății și Serviciilor Umane. Inițial, acesta a cerut celor 80.000 de angajați să respecte directiva lui Musk, însă, la scurt timp după ce consilierul general interimar, Sean Keveney, a sfătuit o parte dintre aceștia să nu se conformeze, departamentul și-a schimbat poziția și a cerut personalului să „suspende activitățile” până la clarificări suplimentare.

Echipa lui Musk a trimis un e-mail angajaților federali sâmbătă, oferindu-le aproximativ 48 de ore pentru a raporta cinci realizări specifice din săptămâna precedentă. Într-un mesaj separat pe X, Musk a precizat că orice angajat care nu răspunde până la termenul limită, stabilit în e-mail pentru luni, ora 23:59 EST, își va pierde locul de muncă.

Reacții la cererea lui Musk

Democrații și chiar unii republicani au criticat ultimatumul lui Musk, care a venit la doar câteva ore după ce Trump l-a încurajat pe acesta pe rețelele de socializare să „devină mai agresiv” în reducerea dimensiunii guvernului prin intermediul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

Senatorul John Curtis, republican din Utah, a fost unul dintre membrii partidului lui Trump care și-au exprimat îngrijorarea.

„Dacă aș putea să-i spun un singur lucru lui Elon Musk, ar fi, te rog, pune o doză de compasiune în asta”, a declarat Curtis, al cărui stat are 33.000 de angajați federali, la emisiunea Face the Nation de la CBS. „Aceștia sunt oameni reali. Acestea sunt vieți reale. Acestea sunt ipoteci ... Este o poveste falsă să spui că trebuie să tăiem și că trebuie să fii crud pentru a o face.”

În cadrul emisiunii ABC This Week, reprezentantul Mike Lawler, republican din New York, a pus sub semnul întrebării temeiul juridic pe care l-ar avea administrația Trump pentru a concedia zeci de mii de lucrători care refuză să dea curs ultimei cereri a lui Musk. E-mailul nu includea amenințarea cu pierderea locului de muncă de către lucrători.

Trump a râs de lucrătorii afectați printr-un meme publicat duminică pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Postarea prezenta un personaj de desene animate care scria o listă de realizări din săptămâna precedentă, condusă de: „Am plâns din cauza lui Trump”, „Am plâns din cauza lui Elon”, „Am ajuns o dată la birou” și „Am citit niște e-mailuri”.