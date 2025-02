Exclusiv Explicația atitudinii de superioritate jignitoare a lui Trump. „Europa are nevoie de America sau America are nevoie de Europa?”| ANALIZǍ

Atitudinea de superioritate jignitoare a lui Trump față de Europa are la bază credința acestuia că vechiul continent nu poate exista fără SUA, crede istoricul Tasin Gemil. Profesorul face apel la istorie pentru a răspunde la întrebarea „Europa are nevoie de America sau America are nevoie de Europa?”

„Europa are nevoie de America sau America are nevoie de Europa?” - este întrebarea de la care pornește Tasin Gemil, reputat profesor și diplomat, cu șase decenii de studii consacrate istoriei relațiilor internaționale, analiza cu privire la dezbaterea care a fost întoarsă zilele acestea pe toate fețele de analiștii de politică externă din România și străinătate: care este viitorul relației din Europa și SUA?

„Am trăit mereu cu convingerea că istoricul poate și trebuie să fie de folos semenilor din vremea sa, desigur în limitele puterilor sale. Acesta a fost și motivul pentru care am socotit necesar să mă implic uneori în dezbateri, pentru a contribui, fie și puțin, la lămurirea unor probleme și aspecte care scăpau analiștilor de profesie. O clipă nu m-am gândit, până recent, că voi fi nevoit să scriu cele de mai jos”, mărturisește istoricul într-o analiză pentru „Adevărul”.

„America datorează Europei totul, inclusiv numele său”

Directorul Institutului de Turcologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca își începe analiza făcând apel la istorie: „este de subliniat faptul că America este parte a Europei și nu invers. America, îndeosebi SUA și Canada, dar și restul continentului american, deci, America în totalitatea ei este creația Europei.”

Limba, credința, cultura, civilizația și, nu în ultimul rând, cea mai mare parte a oamenilor Americii sunt de obârșie europeană, explică profesorul.

„Cultura, civilizația și experiența politică a Europei au fost realizate prin eforturile comune ale popoarelor europene, inclusiv prin desfășurarea unor lungi și sângeroase războaie între ele. Toate acestea au avut loc în Europa, cu implicarea, munca și suferințele popoarelor europene. Reamintim doar câteva războaie mari, din ultimii 1.000 de ani, pentru a realiza dimensiunea și conținutul experienței europene: marea năvălire mongolă, Războiul de 100 de ani, războaiele religioase și Războiul de 30 de ani, războaiele napoleoniene, războaiele balcanice, cele două războaie mondiale și războiul din Ucraina”, detaliază istoricul.

America s-a implicat în „experiența europeană” doar în cele două războaie mondiale: „Nici în cele două războaie mondiale, America nu a avut distrugeri la ea acasă, doar pierderi de câteva zeci de mii de vieți omenești, desigur dureroase pentru cei rămași. Dar toată Europa a pierdut în aceste războaie probabil peste o sută de milioane de vieți, fără să punem la socoteală ravagiile molimelor din evul mediu care au nimicit mai mult de jumătatea populației Europei.”

Europa de astăzi este rezultatul unei istorii zbuciumate în urma căreia s-a cristalizat cel mai avansat sistem politic pe care omenirea l-a avut.

„Europa a rezistat și a mers mai departe, făurind o civilizație și o cultură strălucite, demne de admirația întregii lumi. Tot Europa este cea care a creat cel mai avansat sistem politic pe care l-a avut vreodată omenirea, dar cu sacrificiile cerute de o Reformă religioasă și mai multe Revoluții și Războaie. Sistemul democrat european a fost adoptat de toate popoarele care au voit să progreseze, inclusiv și îndeosebi de cel care astăzi se numește poporul american. America datorează Europei totul, inclusiv numele său”, subliniază istoricul.

„Acest președinte a crezut însă că UE nu poate exista fără SUA și va fi nevoită să i se supună”

Tasin Gemil nu neagă contribuția Americii la progresul omenirii, mai cu seamă în ultimul secol. „Dar, cele mai multe din cercetările și descoperirile științifice și tehnice care au stat la baza avansului formidabil al Americii se datorează tot oamenilor de știință veniți din Europa.”

Istoricul admite că astăzi America, îndeosebi SUA, se află acuma în fața lumii întregi, sub aspectul bogăției și al puterii militare.

Reputatul diplomat răspunde la întrebarea: „Ce vrea de fapt Președintele SUA, acum, de la Europa?”

„SUA se pregătesc pentru confruntarea cu cealaltă putere reprezentativă a lumii, mai bine zis a lumii orientale – China. Repet ce am mai spus, lumea intră acuma în epoca competiției universale dintre SUA și China. Ambele puteri se pregătesc de mai multă vreme pentru această luptă, care va fi totală, cum nu a mai fost așa ceva vreodată în istoria Omenirii”, detaliază Tasin Gemil.

Istoricul taxează nerăbdarea SUA sub președinția lui Donald Trump care vrea să „ardă însă etapele și să intre mai devreme în arenă.”

Președintele actual al SUA crede că trebuie să atragă de partea sa Rusia și asta cât mai repede și cu orice preț, susține Tasin Gemil.

„Scriam în postarea de acum câteva zile că, pentru Trump, Rusia este mai importantă strategic decât Uniunea Europeană. Se dovedește că am avut dreptate. Acest președinte a crezut însă că UE nu poate exista fără SUA și va fi nevoită să i se supună”, arată istoricul.

Aceasta este explicația, spune el, pentru „atitudinea dură, de superioritate jignitoare, pe care nici un președinte american nu a manifestat-o vreodată”.

„Europa are nevoie de America sau America are nevoie de Europa?”

Istoricul atrage atenția că liderul celei mai puternice țări din lume face, totuși, o greșeală: „Dar, Europa nu cred că va fi ceea ce crede dl. Donald Trump. Europa a existat și s-a dezvoltat câteva mii de ani fără să aibă câtuși de puțin nevoie de America. Dar SUA nu ar fi existat fără Europa și nici nu vor putea să existe, chiar dacă au bani și tehnologie.”

La final, istoricul care studiază de șase decenii relațiile internaționale răspunde la întrebarea „Europa are nevoie de America sau America are nevoie de Europa?”

„Deși condițiile sunt schimbate acuma în favoarea SUA, totuși cred că SUA nu vor putea fi nici first și nici great fără legătura cu Europa și, mai cu seamă, fără spiritul european. Ca să răspund acuma la întrebarea din titlu, cred că ambele părți au nevoie una de cealaltă, în egală măsură. Aceasta va fi garanția de pace și prosperitate a lumii întregi, altă posibilitate nu văd. ”

Cine este Tasin Gemil

Primul ambasador musulman al României, istoricul Tasin Gemil (72 ani) conduce la ora actuală Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice, înfiinţat la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Născut la Medgidia, profesorul universitar doctor Tasin Gemil a fost ambasador al României în Azerbaijan (1998-2003), apoi în Turkmenistan (2004-2007).