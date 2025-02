Cum va negocia Trump pacea în Ucraina? Istoric: „Rusia este mult mai importantă pentru SUA, decât Uniunea Europeană”

Istoricul Tasin Gemil susține că a început confruntarea globală între SUA și China, iar în acest conflict Rusia este mult mai importantă pentru SUA, decât Uniunea Europeană. Astfel, prin pacea din Ucraina, SUA vor să tranșeze poziția Rusiei de partea Occidentului, „la nevoie chiar cu forța”.

Istoricul Tasin Gemil, reputat profesor și singurul ambasador musulman al României (în Azerbaijan și Turkmenistan), a făcut pentru „Adevărul” o analiză a situației geopolitice în care a intrat lumea odată cu noua politică a SUA cu privire la războiul din Ucraina.

Profesorul Tasin Gemil - care a fost numit în 2009 directorul Institutului de Turcologie și Studii Central‐Asiatice, singurul institut din România unde sunt studiate istoria, limba, cultura și civilizația, sistemul politco-economic curent, precum și resursele și perspectivele întregii arii turcofone, inclusiv ale Asiei Centrale, bazinului Caspic și ale Volgăi – susține că urmează o confruntare globală SUA – China și atrage atenția că în contextul recrudescenței islamofobiei în Occident, unii dintre cei 50-60 milioane de musulmani din Europa vor fi folosiți în acțiuni antioccidentale, inclusiv de război asimetric.

„Acum trei ani, mai precis la 01 februarie 2022, deci cu trei săptămâni înainte de izbucnirea sângerosului război din Ucraina, scriam că securitatea Rusiei poate fi garantată doar de NATO și că Rusia se expune unei primejdii istorice dacă atacă Ucraina. Se pare că nu am fost crezut, căci nu am văzut ecouri în presă și rețele. Totuși, previziunile mele se adeveresc și se vor adeveri tot mai mult. Acesta este cursul evenimentelor. M-am înșelat doar în privința logicii lui Putin. Am crezut că acesta va ține seama de posibilitățile și interesele Rusiei din acel moment. Dar Putin a urmărit cu încăpățânare visul său imperial de a-i depăși pe Petru cel Mare și Ecaterina cea Mare. Poate nici acuma nu și-a părăsit țelul de a făuri un imperiu de la Pacific la Atlantic”, scrie istoricul Tasin Gemil.

„Au pierit două milioane de oameni”

În războiul din Ucraina, au pierit aproape două milioane de oameni, din ambele părți. Suferințele ucrainenilor sunt imense. Aproape zece milioane de cetățeni ucraineni s-au refugiat în țări străine. Ucraina a fost ruinată. „Președintele Donald Trump are dreptate când invocă astfel de motive. Numai că ele sunt doar pentru public. Marile cancelarii fac abstracție de asemenea considerente emoționale”, susține istoricul.

El face un bilanț al câștigului lui Putin în războiul din Ucraina: „A obținut foarte puțin! Raportat, desigur, la obiectivele lui ambițioase și la distrugerile făcute. După părerea mea, teritoriile rupte din trupul Ucrainei nu vor compensa niciodată pierderea unui mare popor frate, care a stat sute de ani alături de Rusia. Această rană adâncă va alimenta neîncetat ura și dușmănia ucrainenilor împotriva Rusiei și rușilor. Rusia a pierdut mult din imaginea sa și pe plan internațional, în ciuda propagandei sale înverșunate, prin toate mijloacele posibile.”

În schimb, pierderile Rusiei sunt mult mai mari, spune istoricul. „La judecata generală a istoriei va fi acuzată, cred, că a generat încălcarea cu forța a dreptului și ordinii internaționale, stabilite după al Doilea Război Mondial. Deja o altă mare putere emite, fără nici o jenă, pretenții teritoriale de la alte state și popoare. Curând vor apărea și alții, care vor cere revizuirea granițelor, ceea ce ar putea duce la noi conflicte și războaie…”

Acum trei ani, Tasin Gemil a subliniat ideea că, prin invadarea Ucrainei, Rusia va pierde putere și imagine: „Într-adevăr, războiul din Ucraina a agravat acest fenomen, în ciuda câștigului teritorial pe care Rusia îl va avea la sfârșit. Rusia este slăbită din interior și nu cred că va mai deveni o mare putere, pentru că nici nu va fi lăsată să devină! În viziunea mea, câștigătoare în acest război nu este Rusia, ci alte puteri, care au stat de o parte, chiar dacă i-au susținut limitat pe beligeranți.”

Ucraina, un test pentru războiul global SUA-China

Istoricul crede că războiul din Ucraina este un test și un antrenament pentru confuntarea globală dintre SUA și China pentru care ambele părți se pregătesc cu asiduitate de mai multă vreme. „Acum a venit momentul declanșării pe față a acestui conflict major, care, în condițiile tehnologice actuale, nu este numai mondial, ci și universal, fiind primul de o asemenea amploare din întreaga istorie a Omenirii. Lumea întreagă intră acuma într-o altă epocă, cu totul nouă, care va fi marcată decisiv de disputa înverșunată și îndelungată dintre SUA și China. Să sperăm că această „întrecere a titanilor” să rămână în limitele concurenței pașnice, căci altminteri va fi sfârșitul lumii!” – detaliază Tasin Gemil.

El este de părere că Rusia este doar un factor adiacent aici. „Date fiind însă poziția sa geostrategică și întinderea teritorială euroasiatică, se pare că Rusia este mult mai importantă pentru SUA, în acest context mondial, decât Uniunea Europeană. Scriam cu trei ani în urmă că Occidentul, în primul rând SUA, nu doresc distrugerea Rusiei, ci doar slăbirea ei, astfel încât aceasta să fie utilă Occidentului în confruntarea cu Orientul.”

Istoricul crede că prin implicarea în problema păcii din Ucraina, chiar și în lipsa Ucrainei, SUA vor să tranșeze poziția Rusiei de partea Occidentului, la nevoie chiar cu forța. „În acest sens, cred că se poate merge până la atragerea Rusiei în NATO. Dar, având în vedere istoria și tradiția politico-diplomatică a Rusiei, nu cred că Rusia va fi aliata fidelă pe care și-o dorește Președintele Donald Trump. Conducătorii Rusiei nu și-au respectat niciodată cuvântul dat, fie ca jurământ, fie ca tratat sau acord internațional.”

„China, un pericol mai mare pentru Rusia decât SUA”

Pe de altă parte, China reprezintă un pericol mult mai mare pentru Rusia, decât SUA. „Rusia riscă să piardă partea asiatică a imensului său teritoriu, fie și în parte. În perspectiva timpului, ținuturile estice ale Rusiei reprezintă un spațiu vital ideal pentru China”, explică Tasin Gemil.

SUA și China sunt încă în faza constituirii sistemelor de alianțe. Marile țări din Asia și America de Sud reprezintă mize atractive pentru fiecare dintre competitori. „Cel mai probabil, America Latină și Canada vor fi apanajul SUA. Cred că atitudinea lipsită de menajamente a Președintelui D.Trump față de Mexic, Panama, Canada și Groenlanda trebuie privită și prin această prismă. Deocamdată, UE nu constituie o miză prea mare pentru Trump, pentru simplul motiv că oricum Europa occidentală nu va îndrăzni să se îndepărteze de SUA, iar NATO este sub controlul Washingtonului”, explică istoricul.

El crede că unele state din Asia, ca Japonia și Coreea de Sud, se vor situa neîndoielnic alături de SUA, după cum altele din apropierea Chinei vor oscila, până ce vor fi prinse într-o plasă sau alta. „Situația cred că va fi valabilă și în cazul statelor din Africa nemusulmană. Mize mari și deosebit de importante sunt însă India și lumea islamică. Este puțin probabil ca India să ia partea Chinei, căci sunt multe motive istorice și politice în acest sens. În schimb, lumea islamică, numărând aproape 1,5 miliarde de oameni, poate fi atrasă de China, cel puțin parțial”, arată specialistul.

„Unele state islamice și-ar putea reconsidera poziționarea din cauza politicii islamofobe din Occident”

Tasin Gemil crede că recrudescența islamofobiei în Europa occidentală ar putea fi un argument serios pentru mobilizarea unora din cei 50-60 milioane de musulmani de acolo, pentru acțiuni antioccidentale, inclusiv de război asimetric.

„Unele state islamice și-ar putea reconsidera poziționarea din cauza politicii islamofobe din Occident. Dacă țări și comunități islamice declarat antioccidentale nu vor avea rețineri să treacă de partea Chinei, alte țări majoritar musulmane, cu regimuri prooccidentale, vor căuta să obțină garanții temeinice și de durată, pentru a se poziționa de partea SUA”, explică acesta.

Istoricul nu crede că de această dată va exista un „front al țărilor nealiniate”: „Întregul glob pământesc va fi într-o parte sau alta. Sunt de așteptat, în curând, gesturi și acțiuni de apropiere din partea SUA față de lumea islamică, în primul rând față de Turcia, Pakistan, Egipt, Siria, Irak și Maghreb. Alte țări musulmane, ca Arabia Saudită, Qatar, Emiratele și Iordania cred că sunt deja în tabăra americană. Numai că, acest raționament nu se potrivește cu ceea ce se întâmplă acum pe teren. Guvernul actual american pare că susține extrema dreaptă europeană, care este deschis islamofobă, cu tendințe fasciste. Este posibil să fie o tactică de moment, pentru a se impune asupra UE, căci altminteri ar însemna încălcarea principiilor fondatoare ale SUA…”

Concluzia istoricului este că lumea trece printr-o tranziție periculoasă prin care omenirea nu a mai trecut:

„Nu știu dacă întreaga Omenire este pregătită pentru lumea nouă care stă să înceapă. Mâine va fi cu totul altfel decât este astăzi. Așa ceva s-a mai întâmplat în istoria omenirii, dar în mod lent și treptat, tranziția fiind relativ lungă și nu peste tot în același timp. Acuma, trecerea va fi scurtă, categorică și aproape simultană în întreaga lume. Numai bunul Dumnezeu știe ce va fi poimâine!”