Donald Trump a vorbit deschis despre relația sa cu familia regală britanică în timpul campaniei sale prezidențiale.

Aflat în avionul privat pe care l-a folosit pentru a călători între mitinguri, președintele ales, în vârstă de 78 de ani, a vorbit despre relația sa cu regina Elizabeta, regele Charles și regina Camilla.

Într-un nou videoclip care circulă online după victoria sa uimitoare în alegerile din SUA în fața rivalei Kamala Harris, Trump își amintește de timpul pe care l-a petrecut cu familia regală răsfoind un album foto vechi, scrie dailymail.co.uk.

Trump, fosta primă Doamnă Melania, Donald Trump Jr., Ivanka și soțul ei Jared, Eric și soția sa Lara, și Tiffany Trump s-au alăturat Familiei Regale pentru un banchet somptuos la Palatul Buckingham în iunie 2019.

Prezentând o fotografie cu el și familia regală la banchet, Trump a amintit: „Asta a fost cu Regina Elisabeta, care a fost întotdeauna fantastică, apropo. Aceste imagini, vreau să spun cine are imagini ca acestea? Și acestea au fost relații”.

Trump a întors apoi pagina la o fotografie cu el și prințul de Wales de atunci, Charles, și a spus: „El este acum rege, aici este Charles cu garda”.

Revenind la o altă fotografie din vizita sa de stat din 2019 în Anglia, Trump a spus: „Aceasta este Regina Elisabeta, este o bucată de istorie la cel mai înalt nivel”.

Apoi a trecut la o fotografie cu el și soția sa Melania alături de Charles și Camilla.

El a spus: „Aici este Charles, atât de frumos. Și vor vedea cele mai frumoase locuri din lume, nu există locuri ca acesta. Să sperăm că va fi bine, pentru că este o persoană foarte bună. Camilla este fantastică. Ajungi să îi cunoști atât de bine”.

Trump a încheiat arătând o fotografie celebră cu el râzând cu Regina Elisabeta la un dineu de stat, amintind: „Acesta este președintele tău preferat cu Regina, ea a fost incredibilă, a fost grozavă, am avut o relație foarte bună, foarte bună”.

Videoclipul a fost preluat din cartea lui Tucker Carlson The Art of the Surge, care oferă imagini din culisele campaniei de realegere a lui Trump.

Clipul a fost postat pe X, deținut de miliardarul pro-Trump Elon Musk, în timp ce președintele ales continuă să se instaleze în Mar-a-Lago, Florida, după remarcabila sa revenire politică.

În ciuda problemelor juridice și a controverselor, Trump este doar al doilea fost președinte care câștigă un al doilea mandat după ce a părăsit Casa Albă.

Primul a fost Grover Cleveland, care a avut două mandate de patru ani începând din 1885 și 1893.

Comentariile lui Trump despre familia regală vin după ce Mail a dezvăluit că documentele de imigrare ale prințului Harry ar putea fi în sfârșit făcute publice, acum că acesta nu va mai fi protejat de Casa Albă a lui Joe BIden.

O președinție Trump înseamnă că Heritage Foundation are mai multe șanse de a câștiga licitația sa de lungă durată pentru înregistrările Ducelui de Sussex, care până acum a fost blocată de administrația președintelui demisionar.

Vorbind pentru DailyMail.com după victoria istorică a lui Trump, Nile Gardiner, director al Centrului Margaret Thatcher pentru Libertate al Fundației Heritage, a declarat că el crede că există acum o „posibilitate puternică” ca think tank-ul să poată face apel cu succes la decizie.

Cererea de viză a lui Harry a fost pusă sub semnul întrebării pentru prima dată după ce acesta a recunoscut, în memoriile sale din 2023, că a consumat diverse droguri în scop recreațional - lucru pe care ar fi trebuit să îl dezvăluie în documentele de imigrare.

Grupul de reflecție de dreapta a susținut că mărturisirile lui Harry l-ar fi putut face neeligibil pentru intrarea în SUA și a dat în judecată Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS) după ce agenția, care supraveghează imigrația, a refuzat să divulge o cerere de libertate a informațiilor pentru dosarele lui Harry.

În septembrie, un judecător a decis ca dosarele să rămână private pentru moment - o decizie pe care Heritage o contestă acum.

„Cred că există o mare posibilitate ca acest lucru să se întâmple. Este prerogativa președintelui”, a declarat Gardiner.

De asemenea, noul secretar pentru Securitate Internă ar putea ordona o revizuire a cererii de imigrare a lui Harry.

„Există mai multe lucruri care s-ar putea întâmpla, dar ar fi în interesul poporului american ca administrația Trump să elibereze dosarele prințului Harry pentru examinarea publică și Harry ar trebui să fie tras la răspundere”.

Cu toate acestea, luna trecută, Eric Trump a sugerat că viza prințului Harry ar fi în siguranță deoarece „nimănui nu-i pasă” de duce sau de soția sa „nepopulară” Meghan.

Al doilea fiu al fostului președinte, în vârstă de 40 de ani, a declarat pentru Daily Mail că tatăl său, Donald, „o iubea pe regină” și a deplâns faptul că Harry a făcut un „mare rău” familiei regale după ce a întors spatele Regatului Unit.

Dar Eric a spus că Harry nu ar trebui să își facă griji că va fi deportat dacă tatăl său va fi reales, ceea ce s-a și întâmplat.

„Sincer, nu dau doi bani pe prințul Harry și nu cred că nici țara asta nu dă doi bani”, a spus Eric pe 29 octombrie.

„Tatăl meu a iubit-o pe regină și cred că monarhia este un lucru incredibil de frumos”.

El a adăugat: „Regina a fost uimitoare. Felul în care l-a primit pe tatăl meu cu brațele deschise a fost, cum ar fi, dincolo”.

Cel de-al doilea fiu al lui Donald a spus că tatăl său era, de asemenea, atașat de Regele Carol și că Majestatea Sa a vizitat anterior Mar-a-Lago, proprietatea Trump din Palm Beach, Florida.

„Îl cunoaștem pe Rege dintotdeauna. De fapt, am săpat într-un album foto nu cu mult timp în urmă și am dat peste o fotografie cu el și tatăl meu, aveam șase ani, în holul de la Mar-a-Lago”, a spus Eric.

De asemenea, el i-a lăudat pe William și Kate, afirmând că viitorul rege „nu a făcut niciodată un pas greșit”, în timp ce soția sa „se comportă incredibil de bine și a fost o stâncă în următoarea generație a familiei”.