Cum a devenit steagul Mexicului simbolul protestelor din Los Angeles

Protestele recente din Los Angeles au atras furia conservatorilor, din cauza afișării vizibile a steagurilor comunității latine, în special al Mexicului. În timp ce mulțimi de oameni s-au adunat pentru a protesta împotriva politicilor de imigrație ale președintelui american Donald Trump și a desfășurării Gărzii Naționale în California, mulți dintre ei au purtat drapelul mexican. Acesta a devenit simbolul protestelor, scrie presa americană.

Prezența steagurilor Mexicului la protestele din Los Angeles a devenit un punct sensibil în dezbaterea despre imigrație și ce înseamnă să fii american. Protestatarii insistă că sunt americani și mândri de asta, dar vor să-și exprime și moștenirea culturală.

Conservatorii au folosit imagini virale — precum cele cu protestatari mascați fluturând steaguri mexicane deasupra unor vehicule incendiate — pentru a critica protestele drept anti-americane. Ei susțin că folosirea unor steaguri străine justifică măsurile stricte privind imigrația.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al lui Trump, a scris pe X: „Priviți toate steagurile străine... Los Angeles este teritoriu ocupat.”

De ce protestatarii flutură steaguri mexicane

Deși sunt conștienți de impactul politic negativ, mulți protestatari refuză să-și ascundă identitatea culturală. Ei văd steagul mexican ca un simbol al rezistenței, solidarității și moștenirii — nu ca o respingere a identității americane.

Un protestatar a explicat: „Este important să ne onorăm moștenirea și să nu cedăm în fața lui Trump... pentru noi, steagul nu este anti-american, ci reprezintă rădăcinile noastre chicane, nu o loialitate națională.”

Bonnie Garcia, o americancă de 32 de ani născută în Los Angeles, a adus steaguri ale țărilor care reprezintă originile sale, Guatemala și Mexicul.

„Sunt mândră că sunt americană, dar în vremurile astea, faptul că sunt californiană mă face mândră... Cred că de asta Trump se teme de diversitate... el vrea să ne șteargă, și eu nu voi permite asta.”

Simbolism cultural versus politic

În sudul Californiei, steagul mexican este o parte obișnuită a vieții de zi cu zi —poate fi văzut peste tot la meciuri de fotbal, parade și alte evenimente publice. Pentru mulți, este un simbol cultural, nu o declarație politică.

Totuși, unii activiști se gândesc dacă mesajul lor este perceput greșit la nivel național.

Lorena Gonzalez, lidera Federației Muncii din California, a spus: „Faptul că cineva flutură steagul mexican nu mă deranjează, dar cred că este important să reamintim oamenilor că sunt foarte mândră că sunt americană.”

Gonzalez, fostă legislatoare democrată și fiica unui muncitor agricol imigrant a adus 60 de steaguri americane mici la un protest pentru a combate narațiunea negativă.

Îngrijorări legate de strategie

Unii lideri ai stângii cred că folosirea steagurilor străine poate întări narațiunea lui Trump și dăuna politic mișcării.

Mike Madrid, autorul cărții „Secolul Latino: Cum cea mai mare minoritate din America transformă democrația” și consultant politic republican, a declarat că omniprezența steagurilor mexicane împotriva măsurii i-a alienat atât de mult pe alegătorii statului încât a întors alegerile.

„Pierderea cadrului în care vorbim despre constituționalitate, drepturi și justiție apare atunci când începem să fluturăm steaguri străine.”

„Dăunează latinilor și californienilor... Este atât de grav încât mă întreb dacă nu cumva este orchestrat”, a spus el.

„Dacă am putea reface acea perioadă, am fi purtat steaguri americane... A fost o greșeală că am lăsat dreapta să confişte steagul american... Suntem la fel de americani ca oricine altcineva”, a spus Kevin de León, fost senator și organizator sindical.

Conflicte legate de simbolurile naționale

Unii protestatari ezită să folosească steagul american deoarece acesta este perceput ca fiind asociat cu mișcarea MAGA (Make America Great Again).

Maria Flores, o cetățeancă americană de origine mexicană spune: „Acum ar putea arăta rău să ridici steagul american din cauza administrației Trump. Dacă aș pune steagul SUA în fața casei, vecinii mei ar crede că sunt cu Trump. „Port steagul pentru familia mea și pentru toți cei care nu au acte... Eu vorbesc în numele lor. Eu sunt vocea lor.”

Această situație reflectă o luptă culturală și politică mai amplă în America despre identitate națională, patriotism și cine are dreptul de a revendica simboluri naționale.

Fernando Guerra, de la Loyola Marymount University, a recunoscut dilema: „Strategic, ar trebui să se fluture steagul mexican în felul în care s-a făcut la aceste proteste? Nu... Dar poți împiedica asta? Nu.”

California a mai avut această dezbatere. În anii 1990, guvernatorul Pete Wilson a încercat să pună capăt beneficiilor publice pentru imigranții fără acte, invocând argumente similare cu cele exprimate astăzi de Trump. La acea vreme, oamenii albi erau majoritari în stat, dar se preconiza că statul va deveni predominant latino, ceea ce s-a întâmplat și în 2014.

Wilson a susținut Propunerea 187, o măsură legislativă din 1994 care ar fi interzis serviciile publice pentru californienii fără acte.

„