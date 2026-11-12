Cine sunt favoriții pentru Casa Albă în 2028? Un sondaj dezvăluie patru nume care se detașează în preferințele americanilor

JD Vance și Marco Rubio, de partea republicanilor, respectiv Jon Ossoff și Pete Buttigieg, din tabăra democrată, se numără printre politicienii care atrag cel mai mult atenția alegătorilor americani în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028. Niciunul nu și-a anunțat însă oficial candidatura.

JD Vance și Marco Rubio, favoriți în tabăra republicanilor Foto: X

Patru politicieni încep să se contureze drept posibili candidați importanți în cursa pentru Casa Albă din 2028, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Este vorba despre vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, din Partidul Republican, respectiv senatorul Jon Ossoff și fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg, din Partidul Democrat.

Deocamdată, niciunul dintre cei patru nu și-a anunțat oficial intenția de a candida. În plus, alegerile interne prin care cele două partide își vor desemna candidații sunt la mai bine de un an distanță. Până atunci, alți politicieni ar putea intra în competiție, iar preferințele electoratului se pot schimba.

În rândul alegătorilor republicani chestionați, 45% consideră că Marco Rubio ar fi un candidat „excelent” la președinție. JD Vance este aproape de acesta, cu 43% dintre opțiuni.

Sondajul a fost realizat la nivel național și a inclus 1.705 adulți americani, dintre care aproximativ 500 de alegători înregistrați din fiecare dintre cele două partide. Cercetarea a fost încheiată luni, iar marja de eroare pentru alegătorii republicani și democrați este de cinci puncte procentuale.

Președintele Donald Trump continuă să influențeze dezbaterea politică din ambele tabere, în condițiile în care rata sa de aprobare a ajuns aproape de cele mai scăzute niveluri din cariera politică.

Republicanii sunt împărțiți în privința viitorului partidului: unii vor ca următorul candidat să se distanțeze de Trump, în timp ce alții preferă continuarea liniei politice promovate de actualul președinte.

În tabăra democrată, diviziunile vizează mai ales strategia de confruntare cu Trump, inclusiv posibilitatea intensificării demersurilor pentru demiterea sa prin procedura de impeachment.

Rubio câștigă teren în fața lui Vance

Donald Trump a discutat cu mai mulți aliați politici despre preferințele lor între JD Vance și Marco Rubio. Într-un interviu acordat duminică emisiunii „60 Minutes”, difuzată de CBS, președintele a declarat că nu este neapărat dispus să susțină un anumit candidat în alegerile primare republicane.

Barbara Rezner, o avocată din Florida care a votat pentru Trump la ultimele trei alegeri prezidențiale, îl preferă pe Rubio în detrimentul lui Vance. Ea îl consideră pe actualul vicepreședinte prea apropiat de aripa radicală a partidului și de președintele Trump.

„Rubio și-a făcut treaba. A reușit să stea departe de atenția publică în cea mai mare parte, pentru că nu a făcut nimic exagerat de stânga, de dreapta sau ieșit din comun”, a declarat aceasta.

Nemulțumirea față de Trump, încă limitată, dar în creștere în rândul republicanilor, este legată în special de decizia președintelui de a declanșa războiul împotriva Iranului, care a contribuit la creșterea prețurilor carburanților.

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Marco Rubio, principalul diplomat al administrației americane, a lipsit în mod vizibil de la mai multe dintre negocierile de pace cu Iranul, care nu au produs până acum rezultate concrete.

Cine sunt ceilalți posibili candidați republicani și democrați?

JD Vance a dat, la rândul său, semne că încearcă să se distanțeze de unele dintre deciziile administrației Trump. El a declarat public că înfrângerea severă suferită de republicani la alegerile intermediare din noiembrie a fost provocată de războiul din Iran.

În discuția despre posibilii candidați republicani pentru 2028 apar și alte aproximativ 12 nume.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se numără printre politicienii bine evaluați. Aproximativ 32% dintre alegătorii republicani îl consideră o opțiune „excelentă” pentru nominalizarea prezidențială.

Alți potențiali candidați, precum Donald Trump Jr., fiul președintelui, și senatorul republican de Texas Ted Cruz, au susținători, dar și numeroși contestatari.

În tabăra democrată, Jon Ossoff se află în fruntea preferințelor pentru o eventuală candidatură. Aproximativ 29% dintre alegătorii înregistrați ai partidului îl consideră un candidat „excelent”.

Senatorul din Georgia a atras atenția în ultimele luni prin declarațiile sale directe la adresa lui Donald Trump, pe care l-a acuzat de corupție și l-a descris drept nepotrivit pentru funcția prezidențială.

Săptămâna trecută, Ossoff a câștigat cursa pentru realegerea în Senat în Georgia, cu o diferență de 18 puncte procentuale. În alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump câștigase același stat cu o diferență de două puncte.

Pete Buttigieg beneficiază de aceeași cotă de susținere ca Ossoff: 29% dintre alegătorii democrați îl consideră o opțiune excelentă.

Fostul secretar al Transporturilor a candidat la alegerile prezidențiale din 2020 și este mai cunoscut la nivel național decât senatorul din Georgia.

Aproximativ unul din cinci alegători democrați afirmă că nu a auzit niciodată de Buttigieg. În cazul lui Ossoff, proporția celor care nu îl cunosc ajunge la aproximativ unul din trei.

În tabăra republicană, aproape toți alegătorii îl cunosc pe JD Vance. În schimb, aproximativ unul din șase spune că nu știe cine este Marco Rubio.

Cât contează notorietatea înaintea campaniei?

Vizibilitatea publică poate reprezenta un avantaj important pentru politicienii care aspiră la Casa Albă. Candidații deja cunoscuți de alegători pot economisi bani care, în mod normal, ar trebui investiți în promovarea numelui și a imaginii lor.

Totuși, notorietatea de la începutul competiției nu garantează succesul. Istoria alegerilor prezidențiale americane oferă numeroase exemple de politicieni relativ puțin cunoscuți care au reușit să câștige teren în timpul campaniei.

Fostul președinte Bill Clinton este unul dintre exemplele invocate în acest sens.

Prin urmare, deși primele sondaje conturează deja câteva nume importante pentru cursa din 2028, competiția pentru nominalizările democrată și republicană este încă deschisă.