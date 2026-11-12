Christa Pike riscă să fie executată pe scaunul electric, după ce a supraviețuit mai multor injecții letale

Cazul Christei Pike, femeia condamnată la moarte care a supraviețuit unei execuții eșuate în statul american Tennessee, ia o turnură dramatică și tot mai sumbră.

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După ce a trecut printr-un coșmar medical pe 30 septembrie, când urma să devină prima femeie executată în acest stat în ultimii peste 200 de ani, condamnata primește o nouă lovitură din partea justiției și a autorităților politice.

Procurorul general din Tennessee, Jonathan Skrmetti, încearcă să blocheze accesul apărării la probele chimice din noaptea execuției ratate, în timp ce viitorul guvernator al statului aduce în discuție o metodă radicală de execuție: scaunul electric.

Procurorul general Jonathan Skrmetti a solicitat oficial unui judecător să anuleze o parte dintr-o decizie anterioară care le permitea avocaților Christei Pike să inspecteze și să testeze cantitatea de pentobarbital rămasă după procedura eșuată.

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