„Generalul Armaghedon”, ultimatum pentru Evgheni Prigojin: „Supune-te lui Putin!”

Serghei Surovikin, comandantul adjunct al grupului comun de trupe ruse din zona operațiunii speciale, a cerut companiei militare private Wagner să se supună ordinului președintelui rus și să rezolve toate problemele în mod pașnic.

Apelul său a fost distribuit sâmbătă de Ministerul Apărării al Federației Ruse.

„Vă îndemn să vă opriți. Inamicul așteaptă doar ca situația politică internă să se înrăutățească în țara noastră. Nu puteți juca în mâinile inamicului în acest moment dificil pentru țară. Înainte de a fi prea târziu și trebuie, și trebuie să o faci - asta înseamnă să te supui voinței și ordinului președintelui ales popular al Federației Ruse, să oprești coloanele, să le readuci la punctele lor permanente de desfășurare și zonele de concentrare, să rezolvi toate problemele numai prin mijloace pașnice", a spus Surovikin.

Surovikin a adăugat că, din ordinul conducerii Ministerului Apărării, a sosit din prima linie, unde luptătorii ruși, inclusiv voluntari, îndeplinesc sarcini. „Împreună cu voi am trecut pe o cale dificilă, am luptat împreună cu voi, am riscat, am suferit pierderi, am câștigat împreună. Suntem de același sânge, suntem războinici", a adăugat el.

Cine este Surovikin

Serghei Surovikin, supranumit „Generalul Armaghedon”, a fost numit în luna octombrie a anului 2022 la conducerea armatei lui Putin. Acesta a fost destituit din această funcție în luna ianuarie a acestui an, iar la conducerea invaziei din Ucraina a fost pus șeful Statului Major, generalul Valeri Gherasimov.

În prezent, generalul Surovikin este comandant-adjunct al forțelor ruse de pe frontul ucrainean.