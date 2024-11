În Rusia a fost publicată o conversație dintre Aleksandr Lukașenko, președintele autoproclamat al Belarusului și Evgheni Prigojin, fostul lider al grupării Wagner, din timpul rebeliunii structurii de mercenari ce a avut loc în iunie anul trecut.

Este confirmat faptul că Lukașenko a fost un mediator între Kremlin și Prigojin în timpul revoltelor din vara anului trecut. Conversația înregistrată a fost publicată pe 20 noiembrie de influentul canal rusesc Telegram „VChK-OGPU”, care este asociat cu serviciile de informații ruse. Veridicitatea sa este discutabilă.

„Bună Jenia, nu am avut încă o discuție cu el.... Serviciul nostru de presă a făcut o declarație, poate dăunătoare pentru noi, că am vorbit cu președintele în această dimineață și am convenit că (...) am avut o rundă de discuții și am elaborat o opțiune absolut acceptabilă pentru o soluție fără vărsare de sânge la această problemă. Deja provoc oarecum partea rusă. Poate că au alte opțiuni, știi, poate vor să-l lichideze pe Prigojin”, ar fi declarat șeful Belarusului.

Liderul Wagner i-ar fi răspuns lui Lukașenko că o încercare de „a-l asasina” ar duce la mulți morți, ar fi catastrofal.

„Ei sunt neantrenați. Exact ca în 1941, deci nu putem lua o decizie. De aceea în aproximativ 15 minute se pregătește o conferință de presă ... Cred că Putin va susține aceste declarații. Dar dacă există o opțiune mai favorabilă în această situație, pur și simplu acționează conform planului meu: să vii în Belarus și să vă antrenați pe aceste poligoane de tragere. Voi spune că au existat acorduri și așa mai departe. Ei bine, îi voi transmite lui Putin neplăcerea mea”, a spus presupusul Lukașenko. Se pare că i-a promis protecția liderului Wagner, însă nu și-a respectat-o.

Probabilul Prigojin a adăugat că Putin ar trebui, de asemenea, să „ofere bani” pentru întreținerea „wagnerilor” din Belarus.

„Acest lucru îl vom decide noi. Dacă o ia razna și nu dă bani, facem rost”, a declarat Lukașenko în acest sens.

În iunie 2023, Wagner, sub conducerea lui Prigojin, a pornit o revoltă care a eșuat împotriva armatei Ruse. Au capturat pentru scurt timp orașul Rostov pe Don din sudul Rusiei și au plecat în marș către Moscova. După revoltă, mercenarii s-au mutat în Belarus.

În august 2023, avionul în care se afla Prigojin s-a prăbușit, după ce a fost doborât de de apărarea antiaeriană în regiunea Tver, la nord de Moscova, ceea ce a dus la moartea liderului Wagner.