 „Cinism politic și ipocrizie”. Reacția ambasadorului Rusiei la București după convocarea la MAE în cazul sabotajului de la Carfil | adevarul.ro
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„Cinism politic și ipocrizie”. Reacția ambasadorului Rusiei la București după convocarea la MAE în cazul sabotajului de la Carfil

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Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București, a respins marți, 27 octombrie, acuzațiile formulate de autoritățile române privind implicarea Moscovei în incendiul produs în septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov. Reacția vine după ce diplomatul rus a fost convocat marți la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu respectivul sabotaj.

Vladimir Lipaev,
Vladimir Lipaev, Foto: Facebook Ambasada Rusiei în România

Ambasada Rusiei la București susține că acuzațiile formulate de România sunt nefondate și neînsoțite de dovezi.

„La 27 octombrie, Ambasadorul Federației Ruse, Vladimir Lipaev, a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din Brașov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”, a transmis Ambasada Rusiei, marți, într-un comunicat postat pe Facebook. 

Lipaev: „Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj„ 

În aceeași postare e prezentată și poziția ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev:

„Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine. Acesta a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei stilul și metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”.

„Manifestări de cinism politic și ipocrizie”

Ambasada Rusiei face referire și la incidentele produse în Marea Neagră, pe care Moscova le pune pe seama Ucrainei, precizând că „șeful misiunii diplomatice ruse a calificat tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră drept manifestări de cinism politic și ipocrizie”.

Diplomația rusă susține că responsabilitatea pentru amenințările la adresa navigației ar aparține Kievului:

„Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune este Ucraina și complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu își neagă crimele, ci se și mândrește cu acestea. Ambasadorul a reamintit că, de la începutul anului, forțele armate ale Ucrainei au vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruși, iar 28 de marinari și-au pierdut viața. Niciuna dintre aceste nave nu transporta încărcături militare. Cu toate acestea, nimeni din Occident, inclusiv România, nu a condamnat aceste atacuri. Bucureștiul a început să își manifeste „îngrijorarea” abia atunci când livrările militare ilegale către regimul de la Kiev prin porturile de la Marea Neagră au fost blocate”.

Lipaev a transmis și un mesaj critic la adresa NATO și a Uniunii Europene.

Lipaev a îndemnat partea română „să conștientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”.

Reacția MAE: România a transmis un protest ferm

Amintim că Ministerului Afacerilor Externe din România l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la sediul MAE, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov.

Decizie la MAE: Diplomat rus, trimis acasă după convocarea ambasadorului Federației Ruse la București

Potrivit informațiilor prezentate de SRI și DIICOT, în dosar sunt vizați trei suspecți, doi cetățeni belaruși și un cetățean ucrainean. Doi dintre aceștia au fost arestați în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia. Anchetatorii susțin că rețeaua avea în vizor și alte obiective industriale și militare din regiune.

În cadrul convocării ambasadorului rus la MAE, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor.

Potrivit MAE, partea română „a subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. A evidențiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene”.

Partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, subliniind că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea navigației. A evidențiat că aceste atacuri afectează profund mediul de securitate în regiunea Mării Negre.

Nicușor Dan: „Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene

Și președintele Nicușor Dan a condamnat marți „orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României”.

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: Vladimir Lipaev respinge acuzațiile privind atacul din Leipzig: „Absurd, ridicol, fără dovezi”

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Președintele adaugă că Rusia folosește „un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene”, amintind de incidentele recente din Marea Neagră.

În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră”.

„Toate acestea nu sunt incidente izolate”

Șeful statului avertizează că incidentele de genul nu sunt izolate.

„Fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună”.

Ultima dată, Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe la începutul lunii septembrie, când ministru era Oana Țoiu, după atacul cu drone de la Leipzig atribuit oficial de Germania Moscovei.  

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