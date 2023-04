Armata rusă și vodca. Bătăliile pierdute de Rusia din cauza alcoolului

Consumul excesiv de alcool a fost o temă obișnuită de la începutul invaziei pe scară largă a armatei lui Vladimir Putin în Ucraina. Ucrainenii au căzut victimă torționarilor ruși în mod regulat, iar o cauză a abuzurilor comise de soldații ruși ar putea fi și băutura.

Dar lucrurile s-au în rândul trupelor după începutul recrutării în masă , decisă de Vladimir Putin pentru a suplimenta soldații căzuți cu miile în primele săptămâni de război. Au circulat astfel o serie de filmulețe care arată recruți beți, deloc motivați, părând mai pregătiți să lupte cu comandanții lor decât cu inamicul ucrainean.

Situația este așadar foarte gravă, până la punctul în care autoritățile ruse au ajuns să încerce să interzică comerțul cu alcool în unele dintre regiunile ucrainene aflate sub controlul lor.

Supraviețuitorii masacrelor comise de ruși în Ucraina au povestit cum invadatorii era deseori beți. Mai mult, rușii se prezintă chiar și la înrolarea în armată pe jumătate beți și se iau la bătaie cu ofițerii care vin să îi recruteze - comportamente ce continuă și când ajung pe câmpul de luptă în Ucraina. Armatele rusești sunt, în multe privințe, relicve ale trecutului. Este încă în mare parte o armată de recruți. Nu este o armată modernă de voluntari. Adevărul este că ai oameni în posturi de război, care nu și-au dorit asta, spre deosebire de soldații americani sau britanici care au ales acest stil de viață dintr-un motiv sau altul.

Istoria arată că problema cu alcoolul nu este nouă și că a jucat feste foarte urâte armatei ruse, de-a lungul istoriei. Într- un interviu acordat pentru Business Insider , istoricul Mark Lawrence Schrad , autor al cărții Vodka Politics – Alcohol, Autocracy, and the Secret History of the Russian State , a explicat această relație mortală dintre alcool și arta militară rusă.

Un raport recent publicat de Ministerul britanic al Apărării arată că mulți soldați ruși mor în Ucraina din motive ce nu legătură cu luptele care se dau acolo, printre care se numără și consumul de alcool. Pierderile suferite de ruși sunt acum de două ori mai mari decât cele ale ucrainenilor, potrivit estimărilor Pentagonului. Alcoolul joacă un rol semnificativ în înfrângerile înregistrate de armata rusă în Ucraina, potrivit lui Schrad. „Nu cred că este nici pe departe la fel de important astăzi, la fel cum era în timpul Războiului ruso-japonez sau în Primul Război Mondial, dar este semnificativ”. „Nu este ceva ce poți să ignori. Ai o armată rusă demoralizată și trebuie să înfrunte o forță de luptă ucraineană foarte entuziasmată care este acolo să își apere patria”, a spus Schrad.

Războiul Crimeii

Acum 170 de ani, într-o bătălie împotriva Imperiului Otoman, Rusia a suferit o înfrângere catastrofală, în parte, din cauza consumului excesiv de alcool al soldaților ruși care mergeau beți la luptă, scrie Insider.

Băutura a provocat mari dureri de cap armatei ruse comandate de Țarul Nicolae I, de la soldații de rând până la comandanții de rang înalt. Într-un final, Rusia a pierdut 100.000 de soldați și războiul, în parte din cauza acestui flagel.

Schrad descrie în cartea sa scene din timpul Războiului Crimeei cu întregi armate rusești lăsate să lupte fără comandanți, spitale îmbâcsite de mirosul de vodcă și soldați care se plâng că nu și-au primit rația de vodcă.

Războiul Crimeei a devenit încă un exemplu al felului în care alcoolismul a afectat Rusia pe timp de război.

Războiul ruso-japonez

Un alt exemplu despre care Schrad a scris în cartea sa este Războiul ruso-japonez, pe care Japonia l-a câștigat cu toate că era cu mult depășită numeric. Citând un ziar din Sankt Petersburg, Schrad scrie că japonezii au descoperit mai multe mii de soldați ruși care erau atât de beți încât au putut să îi ucidă cu baioneta „ca pe niște porci”.

Cu toate că alcoolul nu este singurul motiv pentru care aceste războaie s-au soldat cu un eșec pentru ruși, Schrad explică de ce vodca a jucat un rol semnificativ în înfrângerile suferite de armata rusă.

În timpul Primului Război Mondial, țarul a instituit prohibiția care a rămas în vigoare până la venirea la putere a lui Stalin, dar Schrad povestește despre rușii care s-au revoltat când au fost chemați la oaste, jefuind magazinele și depozitele cu băuturi alcoolice și distileriile. Consumul de alcool și istoria militară au fost dintotdeauna legate între ele, în special din cauza mitului conform căruia alcoolul le dă curaj soldaților, dar Schrad spune că Rusia are o istorie aparte legată de băuturile alcoolice. „De fiecare dată când Rusia a mers la război, este o calamitate alcoolică” .

Războiul Crimeei, Războiul ruso-japonez, Primul Război Mondial, în special, au fost un fiasco al beției. Schrad spune că ucrainenii au moștenit și ei aceste obiceiuri - un fel de „alcoolism la nivel de societate” - dar s-a adaptat mult mai bine la sistemele europene, nu doar în privința consumului, ci și al reglementării alcoolului.

Soldații ruși sunt la fel de beți la înrolare ca și atunci când ajung pe câmpul de luptă. În timp ce Ucraina a impus o interdicție a consumului de alcool în rândul soldaților încă din primele luni ale războiului, de partea cealaltă, lucrurile au stat total pe dos.

