Armata rusă a ocupat în 2026 doar 119 km pătrați în Ucraina, de 41 de ori mai puțin decât în 2025. Analiștii explică rolul loviturilor ucrainene asupra spatelui frontului

La începutul anului, în pragul celui de-al cincilea an de război, Moscova și-a fixat un obiectiv clar: să ocupe zonele din regiunea Donețk aflate încă sub control ucrainean. Noua ofensivă, începută în primăvară, trebuia să ducă până în toamnă la controlul asupra întregului Donbas, pe care Vladimir Putin îl prezintă constant drept condiția minimă pentru încetarea luptelor.

Frontul e înghețat în Donbas Foto: Profimedia

Rezultatul este departe de așteptări. Între ianuarie și octombrie inclusiv, armata rusă a ocupat doar 119 kilometri pătrați, de aproape 41 de ori mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

În aprilie și mai, trupele ruse au pierdut chiar teritoriu, vara linia frontului a rămas aproape neschimbată, iar în toamnă pierderile au reînceput. În cadrul operațiunii „Vivaldi“, forțele ucrainene au respins trupele ruse de lângă Liman și au înlăturat riscul încercuirii dinspre nord a „centurii de fortărețe”, formate din orașele Sloviansk, Kramatorsk și Costiantinivka. În septembrie și octombrie, Rusia a pierdut cu 108 kilometri pătrați mai mult decât a câștigat.

Loviturile asupra logisticii

„Leg asta de campania Ucrainei de lovituri cu rază medie de acțiune, o capacitate critică pe care forțele ucrainene nu o aveau în 2025”, a declarat pentru The Wall Street Journal George Barros, analist la ISW.

Noile modele de drone lovesc de regulă ținte aflate la 30-200 de kilometri în spatele liniei frontului și au afectat grav rutele de aprovizionare ale armatei ruse. Unitățile din prima linie au rămas fără muniție, combustibil și alte provizii, iar transferul de întăriri a devenit mai dificil. Ucraina a distrus numeroase depozite, centre de comandă, sisteme de apărare antiaeriană și de război electronic. Anul trecut, Rusia putea transporta marfă aproape nestingherită pe drumurile din teritoriile ocupate, până la circa 30 de kilometri de front.

„150.000 de oameni riscă să rămână fără aprovizionare”, avertizau încă din mai coresponden­ții de război proruși, vorbind despre prăbușirea sistemului de livrări către trupe. Barros confirmă: logistica rusă este perturbată și nu și-a revenit.

Planul de încercuire, oprit

Generalii ruși plănuiseră să încercuiască „centura de fortărețe”, înaintând dinspre nord, de la Liman, și dinspre sud, de la Pokrovsk. Ofensiva a fost însă oprită în zona Pokrovsk și la Costiantinivka, la nord de acesta, iar lângă Liman trupele ruse au fost respinse în toamnă.

Negocierile de la Abu Dhabi. SUA au discutat cu Rusia garanții pentru Ucraina similare articolelor 4 și 5 ale NATO. Ce așteptări au participanții?

În contraofensiva ucraineană din septembrie de lângă Liman au fost folosite tancuri și alte blindate grele, lucru aproape inexistent în ultimii ani, din cauza dronelor care supraveghează permanent câmpul de luptă. Pregătirea operațiunii, care a inclus distrugerea logisticii inamice, observarea pozițiilor rusești și lovirea operatorilor de drone în momentul declanșării atacurilor principale, a arătat că, prin crearea condițiilor potrivite, tehnica grea poate fi din nou folosită pe front, a explicat Barros.

Tot în septembrie, Corpul 3 Armată al Ucrainei a folosit pentru prima dată, pe același sector, două sisteme robotizate terestre de luptă. La începutul lui noiembrie, în luptă erau deja 28 de roboți.

Brigadierul general Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 Armată, a declarat că, până la mijlocul lui octombrie, trupele ucrainene au eliberat 277 de kilometri pătrați și 16 localități în zona Lîman. Pierderile ruse ar fi de circa 8.000 de militari, potrivit lui.

Termene repetat amânate

Moscova a mutat termenul pentru cucerirea completă a Donbasului de cel puțin 16 ori. Încă din august 2025, comandamentul armatei îi promisese lui Putin că frontul ucrainean se va prăbuși până în octombrie-noiembrie și că regiunea Donețk va fi ocupată integral până la jumătatea celui de-al patrulea an de război. În primăvara lui 2026, termenul a fost mutat în toamna acestui an, iar vara, militarii plănuiau controlul deplin asupra Donbasului până la sfârșitul anului.

Chiar și trimișii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, i-au spus lui Putin, la o întâlnire la Moscova din septembrie, că acesta le promisese cu un an înainte că va cuceri tot Donbasul „în următoarele luni”.

Potrivit Bloomberg, în septembrie a fost stabilit un nou termen: sfârșitul lunii februarie 2027.

Ultima încercare a anului

După eșecul planului de încercuire, Rusia face o ultimă încercare în acest an de a sparge apărarea ucraineană, trimițând tot mai mulți infanteriști și operatori de drone spre Dobropilia, oraș la sud-vest de Kramatorsk, situat aproximativ între Pokrovsk și Costiantinivka. Trupele ruse din zonă sunt de circa șase ori mai numeroase decât cele ucrainene, dar „fiecare încercare de a avansa costă farte scump inamicul”, a declarat pentru WSJ locotenent-colonelul Kirilo Dubrovski, din Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov”. Potrivit lui, pierderile ruse au crescut în octombrie, iar „majoritatea grupurilor de asalt sunt distruse încă de la apropierea de pozițiile noastre”.

Deși soldați ruși au început să se infiltreze în Dobropilia, ei sunt departe de a controla orașul, spune expertul militar vienez Franz-Stefan Gady, care vizitează des Ucraina. Este posibil ca în timpul iernii ei să ocupe unele cartiere, admite acesta. Planul operațional care stă la baza ofensivei a eșuat însă, au rămas doar lupte frontale lente și sângeroase pentru fiecare oraș, a concluzionat Gady.