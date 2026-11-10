Cum îl manipulează generalii ruși pe Putin. Armata rusă folosește videoclipuri generate cu inteligență artificială pentru a-și umfla succesele de pe front

Unități militare rusești și bloggeri proruși postează înregistrări video despre care cercetătorii spun că au fost manipulate, pentru a face să pară că armata înaintează mai repede decât în realitate.

Rușii au raportat de mai multe ori că au cucerit Dobropilia Foto: X

La jumătatea lunii octombrie, comandanți ruși i-au raportat președintelui Vladimir Putin că trupele lor au cucerit orașul ucrainean Dobropilia, important pentru front. La scurt timp după ședință, Ministerul rus al Apărării a publicat un montaj cu imagini filmate cu drone, în care se vedeau ruinele orașului și soldați cu drapele rusești.

Cel puțin una dintre secvențe a fost, cel mai probabil, modificată cu ajutorul inteligenței artificiale. În ea, un soldat flutură un drapel rusesc la fereastra unei clădiri avariate.

„Drapelul își schimbă brusc orientarea, de parcă ar fi fost fixat de celălalt capăt al prăjinii”, a explicat Ruslan Leviev, șeful grupului de investigații în surse deschise Conflict Intelligence Team. El a precizat că un asemenea defect nu poate fi pus pe seama compresiei video sau a senzorului camerei.

Analiștii militari spun că Rusia voia să folosească Dobropilia drept bază pentru încercuirea „centurii de fortărețe” a Ucrainei. Planul a fost însă dat peste cap în septembrie de o operațiune ucraineană reușită. La aproape trei săptămâni după ce Putin a anunțat cucerirea orașului, forțele ucrainene încă dețin poziții acolo.

35 de videoclipuri suspecte

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington, a identificat 35 de înregistrări postate de unități rusești și de bloggeri proruși care au fost, probabil, create sau modificate cu inteligență artificială. Multe dintre ele conțin anomalii evidente: soldați cu proporții fizice improbabile sau oameni și drapele care dispar brusc în vegetație.

Potrivit lui Daniel Mealie, de la ISW, în spatele lor ar fi mai multe unități care acționează oportunist, împreună cu bloggeri asociați, și nu o campanie coordonată central. Nu se știe cine a realizat sau editat imaginile din Dobropilia. Mealie consideră totuși că ele se înscriu într-o campanie mai amplă de „război cognitiv”, menită să prezinte victoria Rusiei ca inevitabilă și să creeze impresia că frontul ucrainean se prăbușește.

Unele clipuri au fost preluate de presa de stat și chiar de Ministerul Apărării, deși semnele de manipulare sunt adesea clare. Leviev avertizează că, în condițiile potrivite, un model de inteligență artificială poate genera deja video fără defecte vizibile.

Bloggerii militari ruși au acuzat, la rândul lor, fără dovezi, că și trupele ucrainene folosesc inteligența artificială. În decembrie 2025, grupul ucrainean de monitorizare DeepState a susținut că regimentul 425 de asalt a publicat o fotografie modificată, în care soldați ruși cu steag rusesc în Pokrovsk fuseseră înlocuiți cu soldați ucraineni.

Presiunea ierarhiei

Surse care îl cunosc pe Putin spun că hotărârea lui de a câștiga războiul pe câmpul de luptă îi încurajează pe comandanți să exagereze cuceririle. Una dintre ele descrie cum raportul urcă pe scara ierarhică: „Până termină de raportat, ei s-au retras deja”. Ordinele următoare se bazează apoi pe ideea că localitatea e ținută, ceea ce duce la pierderi mari de ambele părți.

Fenomenul s-a amplificat în contextul dronelor, care au creat o „zonă a morții” și o linie a frontului mult mai fluidă. Așa a apărut practica numită „flagovtik” („înfigerea steagului”). Bloggerii proruși numesc ironic videoclipurile modificate „înfigerea neuronală a steagului”, iar canalul Rybar a scris că satele sunt acum „eliberate cu ajutorul rețelelor neuronale”.

Unele dintre unitățile acuzate se aflau sub presiune din cauza rezultatelor slabe. Un exemplu este regimentul 127 de pușcași motorizați, despre care se spune că ar fi luat satul Bilîi Kolodiaz din regiunea Harkov. Pe 27 iulie, bloggerul Divgen a postat un clip cu un soldat cu steag, care apărea nefiresc de mare și dispărea brusc. Unitatea făcea deja obiectul unei evaluări a performanței. Pe 3 august, Ministerul Apărării a anunțat „eliberarea” satului, deși armata ucraineană susținea că forțele ruse se aflau la 10 km distanță. Satul pare acum controlat de Kiev. Ministerul nu a răspuns solicitării de comentarii, iar Divgen a refuzat să comenteze.

Cifre contestate

Dara Massicot, de la Carnegie Endowment for International Peace, se așteaptă ca Moscova să-și continue exagerările: diferența dintre declarații și realitate crește, iar Kremlinul nu simte presiune internă să corecteze informațiile.

În aceeași ședință din 16 octombrie, Putin a afirmat că armata sa a cucerit 6.500 km² de la începutul anului. Analiștii independenți estimează câștigurile la cel mult 1.500 km², chiar și în cea mai generoasă variantă.

Pe 20 octombrie, Ucraina a negat că Rusia ar fi capturat Dobropilia și a acuzat comandamentul rus că l-a indus în eroare pe Putin. În aceeași zi, președintele american Donald Trump a declarat că Rusia este „o mașinărie uriașă” care „continuă să înainteze”.