Viktor Orban susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa va continua să sprijine aderarea Republicii Moldova la Uniune, afirmație făcută în timpul întrevederii cu omologul său moldovean, Dorin Recean, aflat joi în vizită la Budapesta.

,,A fost un privilegiu să-l găzduiesc pe prim-ministrul Dorin Recean în vizita sa oficială astăzi în Ungaria. Republica Moldova și Ungaria sunt parteneri strategici. Cooperarea noastră în domeniile agriculturii, bancar și industriei farmaceutice este un exemplu. Ungaria va continua să sprijine Moldova pe drumul său către aderarea la UE”, a scris premierul ungar pe pagina sa de Twitter.

,,La întrevederea de astăzi cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, am discutat despre companiile de renume din Ungaria, care activează cu succes de mai mulți ani pe piața Republicii Moldova. Am salutat faptul că, în pofida contextului internațional din ultimii 2 ani, schimburile comerciale au depășit 200 de milioane de euro. Există un potențial bun de dezvoltare pe IT, electronică, energie, agricultură, farmaceutică și finanțe.Mă bucur să știu că Ungaria susține eforturile noastre de a construi Europa la noi acasă. Salut, totodată, anunțul făcut de premierul Orban despre reluarea curselor Chișinău - Budapesta până la sfârșitul lunii martie, care sunt sigur că vor da un nou imbold dezvoltării relațiilor noastre economice”, a notat prim-ministrul moldovean pe internet.

Întrevedere cu președintele Ungariei

La Budapesta, șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău a avut o întâlnire și cu președintele Ungariei.

,,A fost o întâlnire bună cu președintele Katalin Novak astăzi. Discuția noastră s-a concentrat asupra modalităților privind aprofundarea relațiilor bilaterale și crearea noilor oportunități de cooperare economică. Am reiterat angajamentul neclintit de a promova calea Moldovei către UE prin agenda de reforme”, a punctat premierul moldovean pe pagina sa de Twitter.

Însoțit de doi miniștri, Dorin Recean a întreprins în perioada 24-25 ianuarie o vizită în Ungaria, la invitația omologului său Viktor Orban.