Alexandr Stoianoglo, fost procuror general și candidat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a plecat din studioul televiziunii publice, fiind indignat că actualul președinte Maia Sandu a lipsit de la dezbatere, aceasta aspirând la al doilea mandat.

Dezbaterea televizată înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova a început cu Alexandr Stoianoglo, fost procuror general și candidat al Partidului Socialiștilor, și Renato Usatîi, fost primar al municipiului Bălți și candidatul Partidului Nostru.

Dezbaterea a fost întreruptă la un moment dat după ce Alexandr Stoianoglo, care figurează în mai multe dosare penale și a fost demis în toamna anului 2023 din funcția de procuror general prin decretul semnat de președintele Maia Sandu, a părăsit studioul pentru că aceasta nu s-a prezentat.

,,Eu nu am ce să discut cu domnul candidat Usatîi, eu nu am întrebări nici față de domnul Usatîi, nici față de alți candidați. Eu am vrut o discuție constructivă cu reprezentanții guvernării. Eu am multe întrebări și am fost gata a răspunde la învinuirile aduse de guvernarea actuală și doamna Sandu împotriva mea și din cauza situației create, eu voi părăsi această sală și nu voi participa la aceste dezbateri”, a menționat candidatul partidului pro-rus din Republica Moldova.

De cealaltă parte, Renato Usatii a menționat că va rămâne pentru ,,a discuta cu cetățenii”, lucru care s-a și întâmplat.

Actualul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în topul preferințelor moldovenilor pentru alegerile prezidențiale, fiind urmată de candidatul socialiștilor, Alexandr Stoianoglo, și de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, arată rezultatele celui mai recent sondaj.

Favorita cursei prezidențiale

Mai exact, potrivit sondajului, pentru Maia Sandu își vor da votul 36.1 % dintre alegători, iar pentru Alexandr Stoianoglo și Renato Usatîi câte 10.1 % și, respectiv, 7.5 %.

Pe locul patru și cinci sunt candidata independentă Irina Vlah, ex-bașcană a Găgăuziei, cu o cifră de 4.1 % și Ion Chicu, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și fost premier, cu un număr de 2.5 %.

Pe ultimele șase trepte s-au clasat Vasile Tarlev, candidatul Partidului pentru Viitorul Moldovei, Octavian Țîcu, candidatul Blocului Împreună și candidații independenți: Tudor Ulianovschi, Andrei Năstase, Natalia Morari și Victoria Furtună, înregistrând scoruri între 0 și 3 %.

,,Este important de menționat că 22% dintre respondenți nu au luat încă o decizie clară în privința votului pentru alegerile prezidențiale, ceea ce ar putea duce la modificări ușoare în clasamentul candidaților pe parcursul următoarelor săptămâni”, anunță reprezentanții Comunității WatchDog.md.

Sondajul, realizat pe un eșantion de 1021 persoane cu vârstă de 18 ani şi mai mult, are o marjă de eroare +3,1%.

Datele au fost colectate în perioada 13 – 22 septembrie 2024 prin intermediul interviului telefonic moderat de intervievator, adică metoda CATI.

Sondajul a fost organizat în cadrul proiectului „Definirea și combaterea narațiunilor anti-occidentale în Republica Moldova”, implementat de Institutul ASPEN România în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă și Comunitatea „WatchDog.MD” cu suportul financiar al Black Sea Trust of the German Marshall Fund.

Pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024, Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a înregistrat 11 candidați.

Scrutinul prezidențial va avea loc în aceeași cu referendumul republican constituțional privind aderarea țării la Uniunea Europeană.