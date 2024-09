Maia Sandu a donat premiul de 25.000 de euro primit în Germania unei biserici vechi de peste un secol

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a donat premiul ,,Robert Blum pentru Democrație 2024”, primit în Germania, bisericii din satul Nișcani, raionul Călărași, un monument istoric care necesită reparații, anunță autoritățile locale.

Biserica ,,Sf. Cuvioasa Parascheva”, care este un monument istoric și necesită reparații, va fi renovată cu cei 25.000 de euro donați de lidera de la Chișinău, anunță autoritățile locale.

,,Decizia a fost luată în urma demersului Consiliului parohial, care a solicitat sprijin pentru reparația acestui monument istoric. Biserica ,, Sf. Cuvioasa Parascheva”, construită în anul 1905, este un monument arhitectural de importanță națională, inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat ( nr. 191). Aceasta reprezintă un simbol esențial al patrimoniului cultural și religios al satului Nișcani, avînd o valoare istorică și spirituală de neprețuit pentru comunitatea locală.Donația oferită de Președinta Maia Sandu va fi utilizată pentru repararea și conservarea acestui important lăcaș de cult, contribuind astfel la protejarea identității noastre culturale și spirituale”, se arată într-o postare pe Facebook a Primăriei satului Nișcani, acesta fiind situat în centrul Republicii Moldova.

Recunoștința localității

Totodată, reprezentanții structurii au ținut să-i mulțumească Maiei Sandu pentru contribuția adusă la renovarea lăcașului de cult.

,,În numele locuitorilor satului Nișcani și al Primăriei, dorim să ne exprimăm recunoștința față de Președinta Maia Sandu, pentru susținerea valorilor culturale și spirituale ale Republicii Moldova”, au conchis funcționarii.

În luna mai a acestui an, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit premiul „Robert Blum pentru Democrație 2024”, oferit sub patronajul președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier.

„Acest premiu nu este doar o recunoaștere a eforturilor mele, dar și o dovadă a rezilienței și determinării cetățenilor Republicii Moldova în calea spre democrație”, a afirmat atunci Maia Sandu.

Altă donație

În luna februarie a acestui an, Maia Sandu a donat un alt premiu, respectiv cei 30.000 de euro primiți la Timișoara, suma fiind destinată unei organizații din Chișinău care promovează incluziunea copiilor cu sindromul Down.”

,,Premiul „Timișoara pentru Valori Europene” va fi donat organizației fondate de Ludmila Adamciuc - Prietenamea.Asociația Obștească „Prietena Mea” are misiunea de a crește gradul de acceptare a dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare atât a părinților copiilor cu nevoi speciale, cât și a societății. „Prietena Mea” este vocea copiilor cu sindromul Down și promovează incluziunea lor, ca ei să trăiască în familii și comunități armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a crește, a se dezvolta și a fi fericit”, a scris președintele Sandu pe internet.