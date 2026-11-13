Dublin: summitul la care Europa a aflat ce s-a discutat despre ea la Moscova

La Dublin, Europa riscă să devină spectatorul propriei securități, în timp ce Washingtonul și Moscova discută regulile unei noi ordini continentale, iar pentru România miza este dacă flancul estic rămâne un angajament al Alianței sau devine monedă de schimb la masa marilor puteri.

Foto: ChatGPT

Clubul de „speed dating” devine sală de așteptare

Când Emmanuel Macron a lansat, în 2022, Comunitatea Politică Europeană (CPE), puțini observatori occidentali i-au acordat formatului mai mult decât statutul unei amabilități diplomatice. Fostul premier irlandez Leo Varadkar a rezumat zilele acestea percepția dominantă, numind reuniunile un fel de „speed dating” pentru politicieni de rang înalt, potrivit EUobserver. Ediția a noua, găzduită joi la Centrul de Conferințe din Dublin sub deviza „Europa – puternică, sigură și conectată”, contrazice parțial această etichetă, dar nu în sensul dorit de inițiatorii ei: forumul nu a devenit locul unde Europa își decide soarta, ci locul unde află ce s-a decis în altă parte. Andrew Rettman, editorul de politică externă al publicației, observă că, dacă edițiile precedente se rezumaseră la socializare amicală, aceasta le oferă liderilor prilejul de a-și sonda pozițiile față de ceea ce Washingtonul și Moscova prezintă drept o nouă „arhitectură de securitate” a continentului.

Chiar și aritmetica participării trădează caracterul fluid al formatului. Radioteleviziunea publică irlandeză RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) numără 47 de lideri în sală și peste 2.000 de oameni implicați în organizare; EUobserver anunța circa 55 de lideri; agenția Associated Press (AP) vorbea de peste 40 de țări. Diferențele nu sunt doar contabile: ele reflectă geometria variabilă a unui club fără membri formali, deschis tuturor statelor europene cu excepția Rusiei, Belarusului și Vaticanului, și în care absențele — Recep Tayyip Erdoğan, Pedro Sánchez, Bart De Wever — cântăresc uneori cât prezențele. Iar dezbaterea despre suveranitatea europeană în domeniul inteligenței artificiale, la care președintele Consiliului European António Costa ținea în mod special, a fost împinsă în plan secund: EUobserver remarca sec că nici laureatul Nobel Geoffrey Hinton, „nașul” inteligenței artificiale, nu ar avea șanse să rețină atenția unei săli preocupate de Ucraina.

Triunghiul Abu Dhabi – Moscova – Dublin

Coregrafia zilei a fost dictată din afara Europei. După două zile de negocieri trilaterale la Abu Dhabi — la care, potrivit EUobserver, au asistat cel puțin șapte oficiali ai Uniunii Europene (UE) și ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), circa șase ucraineni, unsprezece ruși și delegația americană —, emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au fost primiți joi la Kremlin, urmând să zboare seara la Dublin pentru a-i transmite lui Volodimir Zelenski răspunsul lui Vladimir Putin. Kiev Post a relatat conținutul public al acestui răspuns: Putin a vorbit despre o pace „durabilă, permanentă”, dar a reiterat că orice trupe străine desfășurate în Ucraina ar fi considerate ținte legitime, a pretins controlul asupra orașului Kostiantînivka — afirmație neverificată independent — și a propus acolo o misiune umanitară, condiționată de cinci zile de deminare. Witkoff a prezentat iminentul schimb de prizonieri drept dovadă a progresului, iar Kushner a confirmat că Washingtonul a deschis discuții cu europenii despre viitoarea arhitectură de securitate a continentului.

Zelenski a răspuns, în prima sesiune plenară, cu un avertisment pe care RTÉ l-a pus în titlu: Europa trebuie să fie atentă la tentativele Rusiei de a rescrie arhitectura de securitate a continentului înaintea oricărei încetări a focului. Președintele ucrainean a calificat discuțiile de la Abu Dhabi drept serioase, „nu goale”, dar a găsit „un pic ciudată” ideea americană de a negocia o nouă ordine de securitate cu Moscova, amintind că, timp de trei decenii după prăbușirea Uniunii Sovietice, Europa a încercat tocmai comerțul și cooperarea cu Rusia, cu rezultatele cunoscute. Kiev Post notează, în paralel, că Zelenski a respins din nou presiunile americane de a ceda Donbasul. Distanța dintre „pacea permanentă” a lui Putin și refuzul teritorial al lui Zelenski este, deocamdată, acoperită doar de un schimb de prizonieri — gest umanitar, nu arhitectură.

Formatul „Shell Bay”: Europa consultată pe margine

Termenul care domină comentariile occidentale nu provine din comunicatele de la Dublin, ci dintr-o postare a lui Jared Kushner pe rețeaua X: formatul „Shell Bay”, botezat după un complex de golf din Florida asociat lui Witkoff. Kushner a enumerat cinci obiective — consultări de securitate permanente, canale fiabile de comunicare în situații de criză, transparență militară sporită, măsuri reciproce de reducere a riscului de escaladare și un cadru permanent pentru securitatea europeană —, asigurând că NATO rămâne central apărării colective și că nicio țară nu va avea drept de veto asupra opțiunilor suverane ale alteia. Publicația bne IntelliNews a semnalat însă clauza decisivă: europenii urmează să fie consultați „pe margine”, iar trecerea la un format lărgit, cu participarea lor directă, ar urma doar dacă se înregistrează progrese.

Reacția europeană a fost rapidă și, pe flancul estic, tăioasă. Ministrul polonez de externe Radosław Sikorski a avertizat, potrivit EUobserver, că ultimul lucru dorit este ca Europa occidentală să trateze cu Rusia peste capul est-europenilor; Euronews îl citează afirmând că un aranjament privind viitorul Ucrainei și al Europei încheiat fără europeni ar fi nu doar imprudent, ci imposibil. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a replicat de la Varșovia că Putin nu are drept de veto asupra securității europene. Radio Europa Liberă/Radio Libertatea l-a citat pe John Herbst, fost ambasador american la Kiev, potrivit căruia problema de fond rămâne încălcarea sistematică, de către Rusia, a tratatelor pe care se sprijinea arhitectura existentă. Euronews readuce în discuție și miza reală: Moscova cere de mult limitarea prezenței și a influenței NATO în Europa de Est. Ironia formatului este că tocmai statele care ar achita nota unei asemenea „arhitecturi” nu stau la masa unde se compune meniul.

În căutarea unui număr de telefon european

Celebra întrebare atribuită lui Henry Kissinger — pe cine suni când vrei să vorbești cu Europa? — își regăsește actualitatea. Premierul italian Giorgia Meloni i-a scris lui António Costa pe 5 noiembrie, deplângând „dezordinea” formatelor diplomatice europene și avertizând, potrivit EUalive, că suprapunerea inițiativelor riscă să condamne Europa la irelevanță. Costa a acceptat o dezbatere la reuniunea informală a celor 27 de vineri, 13 noiembrie, însă EUobserver precizează că discuția va viza doar profilul, formatul și mandatul unui emisar european, numele urmând să fie lăsate pentru summitul din decembrie. Postul german Deutsche Welle (DW) a relatat că un purtător de cuvânt al UE se îndoiește că o decizie va fi luată la Dublin, în condițiile în care consultările pe această temă durează de la începutul lui 2025. Zelenski a cerut finalizarea procesului până la sfârșitul lui noiembrie, pentru ca negocierile să poată urca la nivel de lideri. Calendarul Bruxelles-ului și cel al Washingtonului funcționează, așadar, în fusuri orare diferite — iar Moscova a învățat de mult să citească ambele ceasuri.

Factura

Al doilea front al summitului este contabil. Financial Times a dezvăluit scrisoarea cancelarului german Friedrich Merz către Costa, prin care Berlinul — cel mai mare contribuitor net la bugetul comunitar — își condiționează sprijinul pentru cadrul financiar multianual 2028–2034 de angajamentul tuturor statelor membre de a finanța Ucraina din 2027 încolo. Kievul se confruntă cu un deficit estimat la 70 de miliarde de euro anul viitor, din care UE ar urma să acopere aproximativ 45 de miliarde, potrivit The Kyiv Independent. Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria au semnalat că nu vor participa la o nouă rundă de finanțare comună, iar premierul slovac Robert Fico a numit abordarea germană „șantaj”. Costa a răspuns mutând dezbaterea concretă despre nevoile financiare ale Ucrainei la un summit special la Bruxelles, pe 26–27 noiembrie, care va trata simultan și viitorul buget multianual.

Pentru Europa Centrală și de Est, mesajul lui Merz are o dublă lectură. Pe de o parte, el transformă solidaritatea cu Ucraina dintr-o opțiune politică într-o condiție de acces la fondurile europene — o pârghie pe care beneficiarii neți o percep ca pe o inversare a logicii bugetare comunitare. Pe de altă parte, configurația grupului refractar, Budapesta, Bratislava, Praga și Sofia, trasează o linie clară între statele care tratează sprijinul pentru Kiev ca pe o investiție de securitate și cele care îl tratează ca pe un cost. România nu figurează în lista celor patru, poziție care, în logica germană, o plasează de partea creditorilor morali ai negocierii, nu a debitorilor.

Războiul hibrid din culise

Pentru Irlanda, stat neutru fără tradiție de mare putere, summitul a însemnat cea mai amplă operațiune de securitate din istoria sa, după cum notează atât Evening Standard, cât și EUobserver. Contextul nu este doar protocolar: EUobserver relata că o săptămână de alerte false cu bombă a afectat 20 de aeroporturi și zeci de zboruri europene, determinând Comisia Europeană să convoace consultări de securitate, iar un ministru irlandez a declarat, potrivit The Irish News, că o legătură cu Rusia nu poate fi exclusă. Premierul britanic Andy Burnham a sosit la Dublin cu anunțul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei și cu tema amenințărilor hibride pe agendă. Precedentul danez din toamna lui 2025, când incidente cu drone au perturbat aeroportul din Copenhaga și baze militare chiar înaintea summitului CPE de acolo, sugerează un tipar: Moscova tratează aceste reuniuni nu ca evenimente diplomatice, ci ca ținte de presiune psihologică — un fel de diplomație paralelă, purtată cu mijloace care nu lasă semnături.

Elementele de surpriză de la Abu Dhabi

Prima surpriză a fost componența delegației ruse, mai largă și mai grea decât în rundele din ianuarie și februarie. Prezența lui Riabkov nu este un detaliu de protocol. Este diplomatul care, în decembrie 2021, a prezentat proiectele de tratat prin care Moscova cerea retragerea infrastructurii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pe pozițiile din 1997, inclusiv a forțelor aliate din România și Bulgaria. Trimiterea lui la Abu Dhabi a fost explicată chiar de o sursă din delegația rusă, citată de Agenția France-Presse: rezolvarea conflictului ucrainean este doar un punct pe agendă, obiectivul central fiind arhitectura de securitate a Europei. Ministrul de externe Serghei Lavrov a confirmat ierarhia de la Moscova, calificând drept „absolut rezonabilă” ideea de a defini mai întâi parametrii viitoarei arhitecturi de securitate și abia apoi conflictul propriu-zis.

A doua surpriză a venit din tabăra americană. Fotografiile distribuite de agențiile internaționale l-au arătat pe generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR – Supreme Allied Commander Europe), așezat alături de emisarul Steve Witkoff și de șeicul Abdullah bin Zayed. Prezența comandantului militar al NATO la o masă la care negociază șeful GRU este un semnal în dublu sens: pentru Moscova, că garanțiile de securitate discutate au substanță militară; pentru Kiev și europeni, că Washingtonul este dispus să pună în discuție chiar dispozitivul aliat. Witkoff vorbise, înaintea întâlnirii, despre construirea pe baza „instituțiilor europene de securitate existente”, fără să precizeze care. Potrivit Radio Europa Liberă, Statele Unite au cerut Moscovei să accepte pentru Ucraina garanții modelate după cele două clauze centrale ale NATO, inclusiv principiul că atacul împotriva unuia este un atac împotriva tuturor.

A treia surpriză, mai discretă, ține de simetrie. Delegația ucraineană este condusă de Rustem Umerov, astăzi șef al Serviciului de Informații Externe, și îi cuprinde pe Kirilo Budanov, actualul șef de cabinet al președintelui Zelenski, pe Vadim Skibițki, adjunctul serviciului de informații militare, pe Serghii Kislițea și pe Davyd Arahamia. Față în față s-au aflat, așadar, doi șefi de servicii de informații: o pace negociată de spioni, sub privirea unui general american.

Concluzie: între Yalta și Helsinki

Istoria arhitecturilor de securitate europene a cunoscut două modele. Primul, Yalta 1945, a fost un aranjament între mari puteri, în care statele aflate între Germania și Rusia au fost obiecte, nu subiecte. Al doilea, Actul Final de la Helsinki din 1975, a fost un proces multilateral, imperfect dar inclusiv, care a consacrat principii pe care Moscova le-a semnat și apoi le-a erodat metodic. Formatul „Shell Bay”, cu europenii consultați pe margine și invitați la masă doar „dacă se fac progrese”, seamănă periculos de mult cu primul model, chiar dacă vocabularul său — transparență, reducerea riscurilor, comunicare de criză — împrumută din dicționarul celui de-al doilea. Diferența dintre ele nu stă în cuvinte, ci în cine semnează.

Să spunem pe șleau: prima versiune a planului de pace s-a scris acolo. Witkoff și Kushner au redactat-o la Shell Bay, împreună cu emisarul rus Kirill Dmitriev. Clubul a găzduit apoi negocierile cu Kievul. Witkoff și-a împărțit timpul între biroul de la Casa Albă și clubul Shell Bay. În decembrie 2025, consilierii pentru securitate națională ai Ucrainei, Franței, Germaniei și Regatului Unit au discutat acolo cu Witkoff și Kushner despre planul american și garanțiile de securitate. Discuțiile au atins și interese economice. The Wall Street Journal a scris că întâlnirea discretă de la Miami a servit și pentru explorarea unei ample cooperări economice americano-ruse. Vocabularul este impecabil, dar este un vocabular deja uzat. Kushner însuși recunoaște că Europa și Rusia încearcă de peste trei decenii să construiască un asemenea cadru, fără succes. Lista de obiective reproduce aproape punct cu punct limbajul Actului Fondator NATO–Rusia din 1997 și al Declarației de la Roma din 2002. Problema n-a fost niciodată lipsa mecanismelor de consultare, ci faptul că Moscova le-a tratat ca pe niște pârghii asupra deciziilor Alianței, nu ca pe instrumente de încredere reciprocă. Transparența militară și măsurile reciproce sună tehnic și nevinovat; în gramatica diplomatică rusă, ele s-au tradus constant prin cereri de limitare a dislocărilor aliate pe flancul estic. Consiliul NATO–Rusia, atât de mult clamat de Kushner, s-a născut în mai 2002, la Pratica di Mare, în euforia de după 11 septembrie, când Putin era încă prezentat drept partener în războiul împotriva terorismului. Un diplomat american se lăuda atunci că Alianța nu va mai prezenta Moscovei decizii după faptul împlinit. Istoria ulterioară este însă o succesiune de suspendări: după războiul din Georgia, în 2008; reluarea, în 2009, în spiritul resetării; înghețarea cooperării practice în aprilie 2014, după anexarea Crimeei; ultima reuniune semnificativă, în ianuarie 2022, cu câteva săptămâni înaintea invaziei pe scară largă. Secretarul general Jaap de Hoop Scheffer cerea, în 2009, ca forumul să nu rămână o instituție pentru vreme bună. A rămas exact asta. Un episod are rezonanță locală. În aprilie 2008, Consiliul s-a reunit la București, cu Putin în sală, a doua zi după ce Alianța amânase Planul de Acțiune pentru Aderare al Ucrainei și Georgiei. Moscova a citit compromisul drept slăbiciune, iar patru luni mai târziu tancurile rusești intrau în Georgia. Cu câteva luni înainte, Kremlinul suspendase unilateral Tratatul privind Forțele Armate Convenționale în Europa (CFE), în timp ce forumul consultativ își continua liniștit procedura. Lecția este că un mecanism de dialog nu produce securitate; el doar consemnează, cu mai multă sau mai puțină eleganță, raportul de forțe existent. Obiecția europeană nu este o chestiune de protocol. Dacă Rusia obține un loc la masa care redesenează securitatea continentului înainte de a opri focul, ea capătă două monede de schimb: încetarea ostilităților devine o concesie pentru care cere plată în termeni de arhitectură europeană, iar fiecare rachetă trasă în timpul negocierilor urcă prețul.

Contextul nu lasă loc de iluzii: în săptămâna dinaintea reuniunii de la Abu Dhabi, Rusia a lansat, potrivit lui Volodimir Zelenski, 115 rachete asupra Ucrainei, dintre care 36 într-un singur atac asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare. Iar Trump vorbește despre o mare înțelegere care ar cuprinde, probabil, întreaga Europă — formulare care la Varșovia, Vilnius sau București sună mai degrabă a avertisment decât a promisiune.

Pentru România, miza de la Dublin nu este simbolică

Avertismentul lui Putin că orice trupe străine din Ucraina ar deveni ținte legitime vizează direct proiectul unei forțe europene de reasigurare, iar cererea rusă de limitare a prezenței NATO în Europa de Est ar atinge, în orice versiune concretă, infrastructura aliată de pe teritoriul românesc, de la baza Mihail Kogălniceanu la sistemul antirachetă de la Deveselu. Bucureștiul are, prin urmare, interesul ca viitorul emisar european să primească un mandat care să includă explicit flancul estic, ca Republica Moldova să nu devină monedă de schimb într-o negociere despre sfere de influență și ca solidaritatea bugetară cu Ucraina să rămână argumentul care îl distinge de grupul refractar din Europa Centrală. Sikorski a formulat deja interesul Varșoviei. Bucureștiul ar face bine să-l formuleze pe al său înainte ca alții să o facă în locul lui.

Pentru România, întrebarea nu este dacă dialogul cu Rusia este dezirabil în principiu — orice război se încheie, inevitabil, cu un mecanism de gestionare a riscurilor —, ci ce anume va fi pus pe masă în numele transparenței și al reciprocității. În decembrie 2021, proiectele de tratate trimise de Moscova cereau retragerea infrastructurii aliate pe aliniamentul din 1997, iar diplomația rusă a precizat ulterior, fără echivoc, că România și Bulgaria intră în această categorie. Scutul antirachetă de la Deveselu a fost, timp de un deceniu, un reproș permanent în Consiliul NATO–Rusia; baza de la Mihail Kogălniceanu, aflată în plină extindere, ar fi candidatul firesc pentru următorul. Asigurarea lui Kushner că niciun stat nu va avea drept de veto asupra deciziilor altora este binevenită, dar istoria arată că Moscova nu are nevoie de un veto formal: îi ajunge un forum în care fiecare exercițiu, fiecare batalion și fiecare baterie de pe flancul estic devin obiect de măsuri reciproce. Într-un moment în care Washingtonul își reduce prezența militară în Europa, iar Bucureștiul are încă decalaje de capabilitate de recuperat, un nou Consiliu NATO–Rusia construit înaintea unui armistițiu riscă să consfințească nu pacea, ci o zonă-tampon de facto la Marea Neagră. Pentru diplomația românească există o singură poziție coerentă: dialogul vine după tăcerea armelor, iar securitatea flancului estic nu poate fi prețul ei.

Post-scriptum: Putin nu vrea o Ialta 2, pentru că Ialta a consfințit ce armatele câștigaseră deja, iar el caută o “Ialta înaintea victoriei”. Teza se sprijină pe argumentul istoricului Serhii Plokhy: spre deosebire de Stalin, care controla Polonia, Putin nu controlează Ucraina. Ideea că sferele de influență contează mai mult decât pacea, este documentat cu declarațiile Kremlinului:

Putin a afirmat în septembrie 2026 că securitatea europeană a fost reglementată pe baza rezultatelor celui de-al Doilea Război Mondial, iar schimbările de după prăbușirea Uniunii Sovietice au avut loc cu acordul Rusiei iar ”acordul poate fi retras” (asta se citește în subsidiar)

Tot el a cerut pe 22 octombrie ca negocierile să cuprindă și arhitectura securității europene în ansamblu.

Ministrul ucrainean de externe Sibiha observă că o trilaterală Rusia–China–SUA l-ar încuraja pe Putin să continue războiul.

Serhii Plokhy este istoric ucraineano-american, profesor de istorie ucraineană la Universitatea Harvard (catedra Mihailo Hrușevski) și director al Institutului de Cercetări Ucrainene de la Harvard. S-a născut în 1957 și a crescut la Zaporojie. Este considerat cel mai influent istoric occidental al spațiului ucrainean și post-sovietic. Cartea este “Yalta: The Price of Peace” (2010). Este o monografie de referință despre conferința din Crimeea, scrisă pe baza arhivelor americane, britanice și sovietice. Plokhy contestă acolo mitul “trădării” de la Ialta: argumentul lui este că Roosevelt și Churchill au recunoscut un fapt deja impus de Armata Roșie. Exact această distincție susține teza piesei.