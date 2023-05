Percheziţii la partidul Şor privind alegerile din Găgăuzia: Formațiunea anunță rețineri, procuratura neagă UPDATE

Șefii unor organizații teritoriale din Găgăuzia, alături de membrii staffului electoral ai Evgheniei Guțul, candidata partidului Șor la alegerile pentru funcția de bașcan din regiune, ar fi vizați de noi percheziții desfășurate duminică, anunță formațiunea. procurorii neagă că ar fi făcut rețineri.

UPDATE: Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA), alături de procurorii anticorupție și polițiștii au efectuat în dimineața zilei de duminică percheziții într-o anchetă penală ce vizează coruperea alegătorilor de către reprezentanții formațiunii în vederea determinării acestora de a vota candidatul partidului prorus la scrutinul pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, adică Evghenia Guțul.

,,Potrivit materialelor acumulate și a rezultatelor investigațiilor operate pe caz, s-a constatat că, în perioada martie – prezent, concurentul electoral vizat în prezenta cauză, precum și grupul său de inițiativă, ar fi acceptat cu bună ştiinţă mijloace financiare din partea unui grup criminal organizat, care ar fi fost și sunt utilizate pentru remunerarea ilicită a activiștilor implicați în campania electorală de alegere a bașkanului UTA Găgăuzia, precum și pentru determinarea alegătorilor să voteze pentru candidatul formațiunii. Din probatoriul administrat, s-a stabilit că pentru determinarea unui număr de 30 de alegători de a vota candidatura partidului ȘOR, fiecare activist era remunerat cu 15 000 lei”, au informat reprezentanții structurilor de drept.

Potrivit autorităților, aceasta nu este unica încălcăre comisă de membrii staffului electoral ai Evgheniei Guțul, fiind înregistrate altele, precum transportul organizat de alegători la alegeri.

,,În scopul documentării acțiunilor ilegale ale persoanelor implicate, au fost autorizate o serie de măsuri speciale de investigații în cadrul cărora a fost stabilit că, reprezentanții staff-ului electoral al candidatei partidului ȘOR ar fi comis încălcări ale legislației electorale precum: transportarea organizată contra plată a alegătorilor la secțiile de votare , plasarea afișajului electoral în locuri nepermise, dar și acceptarea unor mijloace băneşti despre care se presupune că au fost primite de la grupul criminal organizat şi nu au fost declarate la CEC”, au precizat ele.

Descinderile au vizat zece persoane și au avut loc la domiciliile, în mașinile și în oficiile din Comrat și Vulcănești a formațiunii proruse.

,,În urma acestora, au fost ridicate liste și înscrisuri cu informații despre persoane și mijloacele financiare achitate, numerar, telefoane mobile și alți purtători de informații”, au conchis autoritățile care au reiterat că nicio persoană nu a fost încătușată.

Reprezentanții partidului prorus au anunțat despre percheziții printr-un comunicat de presă, susținând că persoanele vizate se ocupau de campania electorală pentru al doilea tur al alegerilor din data de 14 mai din UTA Găgăuzia. În comunicare, formațiunea Șor anunța că s-au făcut și rețineri, aspecte infirmate de procurori.

,,Mai mulți conducători și membri ai staffului electoral al Evgheniei Guțul, candidatul Partidului „ȘOR” pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, au fost reținuți în această dimineață, în urma mai multor percheziții organizate la sediile Organizațiilor Teritoriale ale partidului, dar și la domiciliile activiștilor formațiunii. Aceste persoane se ocupau de campania pentru cel de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de bașcan, din 14 mai, în cadrul căruia participă și Evghenia Guțul. Percheziții și rețineri de asemenea au loc și în alte raioane ale țării, inclusiv municipiul Chișinău”, au informat aceștia, precizând că acțiunile de urmărire penală au loc în ziua în care organizează un nou protest antiguvernamental în fața Parlamentului Republicii Moldova și acuzând, din nou, guvernarea de intimidări.

Reprezentanții partidului de guvernământ, adică cei ai PAS, au declarat că nu comentează acuzațiile partidului Șor.

Revin protestele antiguvernamentale de la Chișinău

Formațiunea reia, în data de 7 mai, după o pauză de câteva săptămâni, organizarea protestelor antiguvernamentale sub pretextul situației interne.

Un articol scris în acest an de jurnaliștii The New York Times arată că Federația Rusă a provocat manifestații față de Guvernul de la Chișinău prin intermediul aliatului său, Ilan Șor.

Politicianul, care se ascunde de justiția de acasă în Israel și care a fost condamnat recent la ani grei de pușcărie în dosarul ,,Frauda Bancară”, neagă că formațiunea sa ar fi folosită de Kremlin în planul său de a destabiliza Chișinăul, dar recunoaște că oferă bani participanților protestelor antiguvernamentale, motivând că sunt „împotriva dizgrației, sărăciei, foametei și a frigului la care au fost condamnați”.

Totuși, înainte de a începe una din manifestații, poliția de la Chișinău a anunțat că protestul urma să fie destabilizat de persoane cu antecedente penale sau cu pregătire sportivă și remunerate cu mii de dolari, în spatele operațiunii fiind serviciile specializate ale Rusiei.