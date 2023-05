Maia Sandu: Europa este șansa poporului nostru să trăiască în pace. Locul nostru e în UE

Președinta Rep. Moldova a declarat că țara sa va avea garanții de pace doar fiind parte a familiei Europei, declarație făcută în timpul unui discurs ținut în fața miilor de oameni adunați în centrul Chișinăului, unde are loc Adunarea Națională ,,Moldova Europeană”.

,,Am venit să spunem răspicat, cu încredere și cu mândrie. Moldovenii sunt europeni. Locul Moldovei este în Uniunea Europeană. Proiectul nostru de țară și obiectivul nostru este ca Moldova să fie până în 2030, membru cu drepturi depline al familiei europene. Acesta nu este doar angajamentul meu, avem susținerea Uniunii Europene în acest drum și asta o cere poporul Republicii Moldova, a cerut-o de fiecare dată când a ieșit în stradă să-și apere drepturile. A cerut-o la alegeri, o cere acum când iarăși ne-am adunat împreună pentru a decide soarta Moldovei. Europa este mai mult decât o lozincă politică, Europa este un mod de viață, este un vis care trebuie să devină realitate și este șansa poporului nostru să trăiască în pace, în liniște și în belșug”, a declarat Maia Sandu de la tribuna din centrul Chișinău, fiind alături de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European care a venit în țara vecină pentru acest eveniment.

,,Au încercat să ne blocheze viitorul, să ne țină în sărăcie, dar noi am rezistat”

Lidera de la Chișinău a ținut discursul în mai multe limbi, între care română, ucraineană și găgăuză în fața mulțumii adunate în în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău (PMAN).

„Moldovenii trebuie să fie europeni nu doar în valori, ci și în acte. Timp de 34 de ani au încercat să ne blocheze viitorul, să ne dezbine, să ne țină în sărăcie, să ne șantajeze, au vrut să fim dependenți, au vrut să înghețăm, să cădem, dar noi am rezistat. Noi suntem rezistenți. În 34 de ani, am rezistat în pofida tututor piedicilor, am rămas o țară cu oameni liberi, o țară democratică, o țară care își merită locul în Uniunea Europeană”, a mai spus aceasta, scandând împreună cu oamenii ,,Europa”.

Totodată, președinta Sandu a menționat că drumul european al Republicii Moldova ,,nu este un drum ușor, dar nu pentru că este greu sau ușor l-au ales moldovenii, l-am ales pentru că este unica șansă ca Moldova să se dezvolte, este drumul pe care noi cetățenii Republicii Moldova l-am ales pentru ca țara noastră să nu mai fie la marginea Europei, să nu trăiască în șantaj rusesc, sărăcie și corupție. Moldova europeană este Moldova în care toți cetățenii săi au loc, unde fiecare este liber fără să fie înjosit, hărțuit. Încăpem cu toții pe această palmă de pământ dragă inimilor noastre. Avem misiunea comună să facem Moldova mai bogată și mai modernă”.

Număr mare de oameni la Adunarea Națională ,,Moldova Europeană”

Nu se știe deocamdată numărul persoanelor care participă la evenimentul din Chișinău. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au declarat pentru ,,Adevărul” că aceste date vor fi făcute publice mai târziu. Dar din imaginile de la fața locului se vede că este vorba de un număr mare de oameni.

Adunarea Naţională „Moldova Europeană” se desfășoară concomitent în capitala Republicii Moldova şi în 33 de oraşe europene.

La începutul lunii aprilie, lidera de la Chișinău a anunțat despre convocarea Adunării Naționale ,,Moldova Europeană”, precizând că în acest mod cetățenii vor manifesta pentru calea europeană pe care au ales-o pentru Republica Moldova.

În vara anului trecut, aceasta a primit statutul de ţară candidată la Uniunea Europeană, iar în luna aprilie, Parlamentului European a adoptat o rezoluție prin care se solicită că ea să înceapă negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2023.